Trong tập 32 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, 29/4, Nguyên (Trần Nghĩa) thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Đại (Kiên Trần) nói từ giờ cũng sẽ vẫn quan tâm và chăm sóc An như trước.

"Tôi hiểu rồi! Vì ông cũng thích An nên mới không đành lòng để tôi quan tâm và chăm sóc cho cô ấy. Có thể mọi người không biết nhưng tôi thì biết ông đối với An thế nào. Ông biết vì sao tôi yêu cầu ông nhường việc đưa đón An cho tôi không? Vì tôi thấy bất an khi ông ở cạnh cô ấy", Đại nói thẳng với Nguyên.

Trong khi đó, Thảo (Thanh Huế) bất ngờ thấy Nguyên cười hạnh phúc khi ngắm ảnh chụp cùng An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) giờ nghỉ trưa. Thấy Thảo, Nguyên giật mình khi bị bắt quả tang. Còn Thảo giận dỗi bỏ đi ăn trưa.

Ở diễn biến khác, An bị đánh khiến người bị trầy xước. Việt (Thái Vũ) đã kịp về để cứu An rồi đưa cô về nhà. Việc An bị thương khiến cả nhà lo lắng. Khi Nguyên đang định sơ cứu vết thương cho An thì bị Việt quát "tránh ra" với thái độ tức giận khiến bố Bình (Thái Sơn) và cả An khó hiểu. Việt cũng lờ đi câu hỏi của bố Bình muốn biết lý do cậu to tiếng với Nguyên.

Vì sao Việt giận Nguyên? Đại sẽ làm gì? Diễn biến chi tiết tập 32 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.