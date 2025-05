Trong tập 39 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 14/5, An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) rất khó chịu vì Thảo (Thanh Huế) giận mình chỉ vì Nguyên (Trần Nghĩa), thậm chí tránh mặt cô nên quyết gặp mặt để giải thích cho rõ. Thảo nói nhìn thấy An ở bệnh viện và biết cô đã chứng kiến hết cuộc nói chuyện với Nguyên nên cho rằng vì thương hại mình mà An phải tìm tới an ủi. Thảo đề nghị An tạm thời không gặp nhau một thời gian khiến An rất sốc.

Trong khi đó, đúng lúc đám chủ nợ ép bố của Huấn (NSND Công Lý) ký tên vào giấy bán đất để gán nợ thì Việt (Thái Vũ) kịp thời đưa Quyên (Kiều Anh) tới. Cô tuyên bố sẽ trả nợ thay cho Huấn (Minh Tiệp) khiến tất cả ngỡ ngàng.

Ở diễn biến khác, Tuệ Minh (Lương Thu Trang) vì mải ở bên người yêu cũ mà không đến dự tiệc hoàn công công trình khiến ông Chính (Bùi Như Lai) vô cùng thất vọng. Ông Chính nói bằng giọng giận dỗi, gọi Tuệ Minh là "cô ta" với đồng nghiệp và khẳng định người mình yêu đã có nơi có chốn.

Tuệ Minh và ông Chính đường ai nấy đi? An sẽ làm gì để Thảo hết hiểu lầm? Diễn biến chi tiết tập 39 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

Hậu trường cảnh nhạy cảm của Lương Thu Trang và bạn diễn hơn 11 tuổi Ê-kíp "Cha tôi người ở lại" vừa tung đoạn clip hậu trường cảnh ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) vào nhà Tuệ Minh (Lương Thu Trang) khi cô đang tắm.

Thu Quỳnh khiến khán giả ức chế nhất phim 'Cha tôi người ở lại' Vai Liên của Thu Quỳnh đang khiến khán giả ức chế trong những tập gần đây của "Cha tôi người ở lại".