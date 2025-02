Trong tập 5 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 25/2, người Nguyên (Trần Nghĩa) trốn tránh không muốn gặp nhất trong 10 năm qua đã tìm đến tận trường để gặp cậu. Nhưng trái với niềm vui mừng hạnh phúc, thái độ của Nguyên khi gặp lại Liên (Thu Quỳnh) rất khó hiểu khi cô cất tiếng nói "mẹ đây".

Liên kể đã định cư ở Đài Loan, tái hôn với bạn cũ và có thêm một cô con gái. Liên nói cô bé mong gặp được anh nhưng Nguyên chỉ lạnh lùng đáp "con không muốn gặp".

Ông Chính (Bùi Như Lai) xót con lắm nhưng chẳng thể nào cấm cản được 2 mẹ con gặp nhau. Dù Nguyên nói cậu vẫn ổn và không cần phải lo nhưng bố Chính biết con trai đang cố gồng lên để mình cảm thấy yên tâm. Ông Bình (NSƯT Thái Sơn) nói cả Nguyên và Việt đều nhạy cảm và hiểu chuyện, bên ngoài luôn cố tỏ ra bình thường để che giấu nỗi đau bên trong.

Ở diễn biến khác, Đại (Kiên Trần) mời An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) đi ăn kem sau giờ tan học. An đồng ý với điều kiện Đại phải mời cả 2 anh trai lẫn bạn thân của mình đi cùng. Đại không đồng ý mời Việt (Thái Vũ) với lý do ăn khoẻ nhưng thực chất là khó chịu vì Việt luôn kè kè bên cạnh An. Ngay lập tức Việt yêu cầu An lên lớp trước để ra nói chuyện riêng với Đại.

Liên sẽ làm gì để thuyết phục Nguyên? Việt sẽ làm gì với Đại? Diễn biến chi tiết tập 5 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.