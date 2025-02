Trong tập 6 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 26/2, Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ) lỡ làm An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) buồn nên tìm cách làm lành với cô em út. Dù hai anh vào tận phòng xin lỗi, hứa sau này sẽ không nổi nóng nữa nhưng An vẫn giận và tìm cách trốn tránh bằng việc trùm chăn đi ngủ.

Ở diễn biến khác, Cát Tiên - cô em gái cùng mẹ khác cha của Nguyên liên tục khóc đòi anh trai khiến cả 2 ông bố bối rối, lo sẽ không có khách nào dám vào quán ăn. Ông Bình (NSƯT Thái Sơn) trách người nhà ông Chính (Bùi Như Lai) luôn mang đến phiền toái cho Nguyên. Không liên lạc được với Liên (Thu Quỳnh) nên ông Chính đành gọi Nguyên về trông em gái để ông ra công trường.

Sự xuất hiện của Cát Tiên khiến An khó chịu vì cô không còn là số 1 trong nhà. Thấy cô bé ăn bánh bao Nguyên mua cho, An cũng đòi phần của mình dù trước đó không hề thích món này. Sự quan tâm chăm sóc của Nguyên dành cho em gái khiến An bực bội và có những hành động rất trẻ con đến nỗi Việt phải lên tiếng khuyên cô kiềm chế.

Nguyên và Việt đã làm gì để An giận? Bé Cát Tiên có làm tăng mâu thuẫn giữa 2 anh em? Diễn biến chi tiết tập 6 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

Diễn viên đóng phim giờ vàng VTV ngoài đời là tiến sĩ, hiệu phó trường điện ảnh NSƯT Bùi Như Lai - người đảm nhiệm vai ông Chính trong phim "Cha tôi người ở lại" đang phát sóng ngoài đời là tiến sĩ và Phó Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.