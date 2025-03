Trong tập 8 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, 4/3, Liên (Thu Quỳnh) đề nghị Nguyên (Trần Nghĩa) san sẻ một phần tình cảm trước nay vẫn dành cho An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) chuyển sang cho em gái Cát Tiên. "Những gì thuộc về An, con sẽ không bao giờ chia sẻ cho người khác", Nguyên lạnh lùng đáp.

Trong khi đó, An lo lắng Nguyên sẽ mềm lòng mà sang Đài Loan du học vì dù sao Liên và Cát Tiên cũng là mẹ và em gái của anh. "Cô Liên bây giờ đã có gia đình ở nước ngoài làm sao mà kéo anh Nguyên sang ở cùng được, sẽ rất bất tiện. Hơn nữa, anh Nguyên cũng không nỡ lòng rời bỏ bố Chính và 3 bố con mình đâu", ông Bình (Thái Sơn) an ủi An.

Ở diễn biến khác, Liên giải thích với người chồng hiện tại, mong anh hiểu vì đến lúc này cô mới có thể bù đắp cho Nguyên bởi trước đó chưa từng gửi 1 đồng trợ cấp nào về cho con suốt 10 năm.

Liên mong chồng giúp để Nguyên có thể du học nhưng ngay lập tức bị dội gáo nước lạnh: "Đó là chuyện của em chứ không có từ chúng mình ở đây nhé. Em không có tiền mà em lo cho con em đi du học?", người này nói. Liên nghe xong sốc nặng.

Cô đáp: "Tại sao anh lại nói là em không có tiền? Kể từ khi làm vợ anh, em ở nhà làm nội trợ toàn thời gian. Anh trả lương thì em hoàn toàn có thể sử dụng nó làm mục đích của mình". Chồng nhắc Nguyên là con riêng của Liên và đừng bao giờ nói tới quyền sử dụng tiền: "Em không nói thì còn có. Em đã nói thì không có gì đâu" anh nói.

Liên sẽ giải quyết mâu thuẫn với chồng ra sao? Em gái Nguyên gặp chuyện gì? Diễn biến chi tiết tập 8 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

Mỹ nhân phim giờ vàng gây sốt vì vai nữ sinh lớp 10 quá xinh dù chỉ cao 1m53 Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền dù năm nay đã 28 tuổi nhưng vào vai nữ sinh lớp 10 cực hợp trong "Cha tôi người ở lại".

Trung Ruồi tiết lộ chuyện hài hước khi đóng phim giờ vàng có NSND Công Lý Trung Ruồi tiết lộ câu chuyện hài hước phía sau phim "Cha tôi người ở lại" anh tham gia cùng NSND Công Lý.