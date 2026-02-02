Ngày 2/2, lãnh đạo xã Cẩm Trung cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi nổ bình gas, khiến người cha tử vong, con trai bị thương.

Khoảng 16h cùng ngày, người dân ở xóm 4, xã Cẩm Trung bị giật mình bởi tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà của anh Thái Văn Th. (44 tuổi).

Khi đến nhà anh Th. kiểm tra, người dân phát hiện anh Th. đã tử vong; còn con trai anh bị thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường căn bếp, nhiều nồi niêu, vật dụng bị xáo trộn, hất tung sau tiếng nổ lớn.

Theo chính quyền địa phương, căn nhà được xây khoảng 3 năm trước. Vợ chồng anh Th. làm nghề đi biển, có 3 người con; thời điểm xảy ra vụ nổ, vợ anh Th. và hai người con đầu đi vắng.

Lực lượng chức năng cho biết, bước đầu nghi bình gas phát nổ khiến hai cha con anh Th. thương vong.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.