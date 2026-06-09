Mùa nắng nóng với nhiệt độ cao và độ ẩm thấp là thử thách lớn đối với cây kim tiền . Mặc dù là loài cây có khả năng chịu hạn tốt, nhưng nếu không được chăm sóc đúng cách, cây vẫn có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Một số nguyên nhân chính khiến cây kim tiền dễ “chết yểu” trong mùa hè bao gồm:

Cây kim tiền ưa ánh sáng gián tiếp hoặc bán râm. Ánh nắng trực tiếp gay gắt của mùa hè có thể gây cháy lá và làm cây suy yếu nhanh chóng. Người trồng nên: Đặt cây gần cửa sổ có rèm, để nơi thoáng khí và hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp nhiều giờ.

Những sai lầm cần tránh khi chăm sóc cây kim tiền mùa nắng nóng

Tưới quá nhiều nước: Mặc dù cây cần nước trong mùa nắng nóng, nhưng việc tưới quá nhiều sẽ làm rễ bị úng, thối rữa và cây chết nhanh hơn cả thiếu nước. Luôn nhớ kiểm tra độ ẩm đất trước khi tưới.

Để cây phơi nắng trực tiếp: Nhiều người nghĩ rằng cây cần nắng để phát triển, nhưng với cây kim tiền, nắng gắt trực tiếp là kẻ thù. Lá cây sẽ bị cháy, vàng úa và mất đi vẻ đẹp vốn có.

Không kiểm tra đất thường xuyên: Việc bỏ qua việc kiểm tra độ ẩm của đất sẽ dẫn đến việc tưới nước không đúng lúc, hoặc quá ít hoặc quá nhiều. Hãy tạo thói quen kiểm tra đất trước mỗi lần tưới.