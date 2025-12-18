Anh Vịnh, chị Hòe, anh Nam là điển hình của những thủ lĩnh xây dựng giá trị bền vững, tiếp nối sứ mệnh “Người bạn trọn đời” của Generali Việt Nam, nơi con người và khách hàng luôn được đặt ở vị trí trọng tâm của mọi định hướng phát triển

Bản lĩnh người kiến tạo hệ thống giữa “tâm dịch”

Năm 2020 - thời điểm thị trường gần như “đóng băng” vì đại dịch - anh Nguyễn Văn Vịnh đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt: rời vị trí Trưởng miền để bắt đầu hành trình xây dựng GenCasa Mỹ Đình với vai trò Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý. Đồng hành cùng anh là chị Đoàn Thu Phương, người vợ giàu kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, đồng thời là điểm tựa tinh thần vững chắc trên hành trình khởi tạo này.

Từ những ngày đầu văn phòng chỉ có vài gương mặt trẻ, anh Vịnh đã xác định con đường rõ ràng: lãnh đạo bằng hệ thống - đồng hành bằng trái tim. Thay vì chạy theo kết quả ngắn hạn, anh Vịnh tập trung xây nền móng từ gốc rễ với quy trình minh bạch, đào tạo bài bản và chuẩn mực nghề nghiệp theo tư duy MDRT, nơi kỷ luật, đạo đức và phát triển bền vững được đặt lên hàng đầu.

Chính sự kết hợp giữa tư duy quản trị hiện đại và môi trường làm việc đề cao sự gắn kết, sẻ chia đã giúp GenCasa Mỹ Đình tăng trưởng vững chắc. Năm 2024, đơn vị này lọt Top 2 GenCasa toàn quốc và vươn lên Top 1 trong 11 tháng đầu năm 2025. Với anh Vịnh, thành công không đến từ may mắn, mà từ việc xây dựng một tập thể cùng chung tinh thần: sống tử tế - làm chuẩn chỉnh - gắn kết dài lâu.

Làm nghề bằng trái tim, chân thành trong từng hành động

Từng có gần một thập kỷ đứng trên bục giảng, chị Lê Thị Thu Hòe đến với nghề tư vấn bảo hiểm bằng tâm thế của một người gieo mầm. Năm 2016, chị nhận ra bảo hiểm nhân thọ chính là một hình thức giáo dục khác - nơi chị có thể “gieo yêu thương và bình an cho từng gia đình”.

Gắn bó gần 5 năm với GenCasa Huế 3, chị Hòe từng bước xây dựng nơi đây trở thành “ngôi nhà chung” của hơn 600 tư vấn viên và 14 quản lý. Với đội ngũ, chị kiên định quan điểm: chỉ khi người làm nghề có kiến thức vững, hiểu sản phẩm thấu đáo và giữ tâm sáng, họ mới mang lại giá trị thật cho khách hàng. Còn với khách hàng, chị xem họ như người thân trong đại gia đình GenCasa Huế 3.

Sự nhất quán trong giá trị đã tạo nên một tập thể vững mạnh, được ghi nhận bằng những dấu mốc đáng tự hào như GenCasa mới xuất sắc nhất 2022 và trở thành thành viên Mega GA - nhóm Văn phòng Tổng Đại lý có thành tích vượt trội của Generali Việt Nam.

Trên hành trình cá nhân, chị Hòe duy trì 7 năm liên tiếp đạt danh hiệu MDRT, nhiều năm liền giữ vị trí Top Trưởng Ban Kinh doanh và Top Quản lý xuất sắc toàn quốc. Tuy nhiên, với chị, thành quả lớn nhất chính là việc đào tạo và nuôi dưỡng thêm nhiều thế hệ MDRT mới - những con người làm nghề không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giữ được sự chân thành trong từng hợp đồng.

Các Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý của Generali Việt Nam đã và đang đặt nền móng cho một thế hệ tư vấn viên mới

Phụng sự khách hàng bằng văn hóa tử tế và chuẩn mực

Gắn bó 15 năm với nghề và 8 năm dẫn dắt GenCasa Gò Vấp, anh Nguyễn Hải Nam là một trong những lãnh đạo lâu năm của Generali Việt Nam. Từ khi thành lập năm 2017, anh định hướng phát triển văn phòng bằng sức mạnh nội tại: lãnh đạo chân thật, đội ngũ gắn bó và khách hàng đặt trọn niềm tin.

Từ một văn phòng nhỏ đến quy mô hơn 250 tư vấn viên, anh Nam luôn giữ nguyên tắc không chạy theo số lượng mà đầu tư cho chất lượng. Văn hóa kinh doanh bằng trái tim và phụng sự bằng chuẩn mực giúp GenCasa Gò Vấp duy trì tỷ lệ tái tục ấn tượng, có thời điểm đạt 96%.

Sự bền bỉ ấy thể hiện qua những buổi đào tạo, coaching sát sao và tinh thần kỷ luật cao trong đội ngũ. Từ đây, Generali Việt Nam ghi nhận MDRT trọn đời đầu tiên - một dấu mốc mang ý nghĩa tập thể mà anh Nam luôn xem là niềm tự hào chung.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động kinh doanh, anh còn lan tỏa tinh thần nhân văn đến cộng đồng. Hình ảnh anh đạp xe xuyên Việt chinh phục 1.831 km trong chiến dịch gây quỹ xây trường cho em của The Human Safety Net đã trở thành biểu tượng cho tinh thần dấn thân và phụng sự. Là Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý đầu tiên thực hiện thử thách này, anh Nam cho thấy: làm lãnh đạo không chỉ là dẫn dắt đội ngũ, mà còn là truyền cảm hứng sống tử tế cho xã hội.

Bích Đào