Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Cập nhật nhiều loại thuốc mới chữa ung thư vào danh mục bảo hiểm y tế

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) nhấn mạnh: "Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và bảo vệ sức khỏe nhân dân phải là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục và lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Tinh thần ấy đòi hỏi Quốc hội và Chính phủ phải chủ động hơn nữa trong việc hoàn thiện chính sách, tăng cường năng lực hệ thống y tế và mở rộng quyền tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu cho mọi người dân".

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh bày tỏ nhất trí cao với các quy định tại Điều 2 của dự thảo nghị quyết về mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm gánh nặng tài chính cho người dân. Đại biểu cho biết, cử tri nhiều địa phương phản ánh rằng chi phí điều trị vẫn là rào cản lớn khiến nhiều bệnh nhân không thể tiếp cận các phương pháp điều trị tối ưu, đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

"Nhiều loại thuốc thế hệ mới như thuốc điều trị đích, thuốc miễn dịch đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong điều trị, giúp kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng sống. Tuy nhiên, chi phí cao khiến nhiều bệnh nhân không thể tiếp cận điều trị tối ưu. Thống kê cho thấy, tiền thuốc luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí khám chữa bệnh, hiện khoảng 33% (giảm từ mức 40-50% những năm trước)", đại biểu cho hay.

Do đó, đại biểu tỉnh Lâm Đồng kiến nghị cập nhật danh mục thuốc kịp thời, nhất là đối với các loại thuốc điều trị ung thư, thuốc điều hòa miễn dịch thế hệ mới, để giảm chi tiền túi của người dân, đảm bảo quyền lợi cho hơn 95,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế hiện nay.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh nêu: "Tôi cho rằng nên ưu tiên các thuốc có bằng chứng lâm sàng mạnh, hiệu quả được chứng minh rõ ràng; danh mục được cập nhật một cách linh hoạt và theo kịp tiến bộ y học quốc tế. Đồng thời, gắn việc mở rộng danh mục với cơ chế đánh giá hiệu quả, chi phí, đảm bảo việc chi trả vừa căn cơ, vừa bền vững. Đây là giải pháp trực tiếp, thiết thực để người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có gia cảnh khó khăn, không bị bỏ lại phía sau trong hành trình điều trị".

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh đề nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét miễn phí 1 năm đóng bảo hiểm y tế cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi bão lũ vừa qua. Theo đại biểu, Nhà nước hiện đã có chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, do đó nếu bảo hiểm y tế cũng được hỗ trợ tương tự, chính sách an sinh xã hội sẽ được củng cố, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đại biểu nhấn mạnh, miễn phí bảo hiểm y tế không chỉ là sự hỗ trợ tài chính thuần túy mà còn bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giúp người dân yên tâm hơn trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại biểu đồng thời cảnh báo về thực trạng hạn chế trong lĩnh vực dược chất phóng xạ – một lĩnh vực mang tính then chốt đối với chẩn đoán sớm, đánh giá giai đoạn bệnh và điều trị cá thể hóa, đặc biệt trong ung thư.

Do đó, đại biểu kiến nghị, đẩy nhanh việc xây dựng Lò phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu mới nhằm nâng cao năng lực tự chủ sản xuất đồng vị quan trọng; đầu tư thành lập các trung tâm tổng hợp đạt chuẩn GMP, tập trung vào nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tổng hợp các đồng vị trị liệu thế hệ mới.

Đại biểu kiến nghị xây dựng khung pháp lý đặc thù, linh hoạt cho việc cấp phép, sản xuất, vận chuyển thuốc phóng xạ và quản lý chất thải phóng xạ. Bên cạnh đó, Việt Nam cần tăng cường hợp tác với các nước có nền công nghiệp hạt nhân phát triển (như Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Châu Âu) để chuyển giao công nghệ nghiên cứu, sản xuất các thuốc phóng xạ mới và đào tạo đội ngũ chuyên gia chất lượng cao nhằm nhanh nội địa hóa sản phẩm, giảm giá thành.

Đề xuất có cơ chế cho viện dưỡng lão như cơ sở y tế

Đại biểu Trần Thị Hiền (Ninh Bình) băn khoăn khi dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân gần như chưa có chính sách đột phá nào quan tâm đến việc xử lý “điểm nghẽn” liên quan phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và huy động nguồn lực xã hội trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại biểu cho rằng, dự thảo nghị quyết “gần như chưa có chính sách đột phá” để tháo gỡ điểm nghẽn trong việc thúc đẩy phát triển cơ sở dưỡng lão.

Theo đại biểu, các cơ sở dưỡng lão hiện thực hiện chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng cho người cao tuổi nhưng chưa được xem là cơ sở y tế, nên không được hưởng các ưu đãi về đất đai, mặt bằng.

Đại biểu Trần Thị Hiền. Ảnh: Quốc hội

Thứ hai, loại hình này vốn cần đầu tư lớn, dài hạn, bao gồm xe cấp cứu, thiết bị phục hồi chức năng, giường chuyên dụng… nhưng chưa có cơ chế ưu đãi tín dụng, hỗ trợ lãi suất hay miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đại biểu Trần Thị Hiền đề nghị bổ sung quy định: Cơ sở dưỡng lão có thực hiện khám chữa bệnh, chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng phải được “ứng xử như cơ sở y tế” và được hưởng đầy đủ chính sách về đất đai, thuế, tài chính.

Đại biểu cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật cho loại hình cơ sở này; nghiên cứu mô hình chăm sóc bán trú và có cơ chế thu hút mạnh mẽ nguồn lực tư nhân để phát triển mạng lưới dưỡng lão, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội.

