Cô cũng dành nhiều tâm huyết cho các dự án xã hội. Jasmine đã viết sách thiếu nhi "Sunny and the Safe Harbour" nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình trong trường học. Cô còn triển khai dự án "Dream in a Box", giúp hơn 100 trẻ em Ireland tiếp cận sách và xóa mù chữ, đồng thời hỗ trợ phụ nữ vô gia cư bằng bữa ăn nóng và quần áo quyên góp.