Chăn nuôi heo lãi đậm

Mới đây, Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) công bố doanh thu quý I/2026 đạt hơn 1.813 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 345 tỷ đồng. Chỉ sau một quý, doanh nghiệp đã hoàn thành 34,3% kế hoạch lợi nhuận và 25,2% kế hoạch doanh thu cả năm.

Năm 2025, dù ngành chăn nuôi đối mặt với nhiều khó khăn như dịch bệnh và thiên tai dồn dập, “ông lớn” Hòa Phát vẫn duy trì sản xuất ổn định và mở rộng đầu tư. Doanh thu đạt 8.326 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% và là mức lợi nhuận cao nhất sau 10 năm gia nhập cuộc đua ngành chăn nuôi.

Điểm đáng chú ý, mảng chăn nuôi heo đóng góp 41% doanh thu và 67% lợi nhuận sau thuế. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) riêng mảng này đạt 83%, mức rất cao trong hệ thống của Hòa Phát.

“Mảng chăn nuôi heo là cỗ máy in tiền cho Hòa Phát. Đó là nhận định hoàn toàn đúng”, bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng Giám đốc HPA, khẳng định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vừa qua.

Bà cũng tiết lộ, giá thành nuôi heo của HPA đang là 45.000 đồng/kg, còn năm 2025 chỉ ở mức 42.000 đồng/kg. Hiện nay, giá heo hơi trên thị trường ở ngưỡng 66.000 đồng/kg (tức 1kg heo hơi bán ra lãi 21.000 đồng - PV).

Tương tự, Tập đoàn Dabaco Việt Nam cũng ghi nhận kết quả bứt phá với doanh thu quý I/2026 đạt 5.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 370 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Dabaco đạt doanh thu 14.897 tỷ đồng, chỉ tăng 9,8% so với năm 2024. Thế nhưng, lợi nhuận sau thuế lại vọt lên 1.506 tỷ đồng, tăng 95,8% so với con số 769 tỷ đồng của năm 2024.

Đề cập đến giá thành chăn nuôi heo, Chủ tịch HĐQT Dabaco Nguyễn Như So cho biết, giá vốn chăn nuôi heo của Dabaco là khoảng 47.000-48.000 đồng/kg, trong khi giá bán hiện dao động từ 63.000-65.000 đồng/kg hơi.

“Chăn nuôi chỉ cần lợi nhuận ở mức tối thiểu 10% là quý lắm rồi”, ông nhấn mạnh.

Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam cũng vừa thông báo doanh thu quý I/2026 ước đạt 1.700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 210 tỷ đồng, tăng lần lượt 51% và 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này đến từ sản lượng bán ra gần 240.000 con heo trong bối cảnh giá heo hơi bình quân phục hồi lên mức 62.000 đồng/kg. Doanh nghiệp nhận định kết quả quý I đã vượt tiến độ đề ra, tạo đà thuận lợi cho các quý tiếp theo khi nguồn cung thị trường vẫn trong trạng thái thiếu hụt cục bộ.

Năm ngoái, BAF bán ra thị trường 782.000 con heo, doanh thu đạt 5.045 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, các chỉ tiêu này ghi nhận mức tăng lần lượt 140% về lượng và 155% về giá trị. Dù vậy, kết thúc năm 2025, BAF chỉ báo lãi sau thuế 100 tỷ đồng.

Mở rộng quy mô, tham vọng tỷ USD

Với kế hoạch bán ra hơn 1,24 triệu con heo thịt trong năm 2026, tăng 60% so với năm trước, BAF đặt mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt hơn 8.400 tỷ đồng, tăng khoảng 70%, trong khi lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 793 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước tới nay và gấp gần 8 lần kết quả thực hiện năm 2025.

Song song đó, BAF lên kế hoạch mở rộng thêm 16 trang trại mới tại Tây Nguyên và miền Trung, nâng tổng đàn heo nái lên 145.000 con (gấp đôi năm 2025) và tổng đàn heo thịt vượt 1,14 triệu con.

Đáng chú ý, dự án chăn nuôi heo công nghệ cao theo mô hình nhà cao tầng tại Tây Ninh, hợp tác cùng Tập đoàn Muyuan, dự kiến khởi công trong quý II/2026. Dự án có tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng, quy mô 64.000 heo nái và 1,6 triệu heo thịt/năm. Khi đi vào vận hành, doanh thu ước đạt khoảng 10.000 tỷ đồng/năm.

Theo Chủ tịch HĐQT BAF Trương Sỹ Bá, việc hợp tác để chăn nuôi heo ở trại cao tầng nhằm tối ưu chi phí, giá thành sản xuất có thể giảm 3.000-5.000 đồng/kg.

Không chỉ chăn nuôi, BAF còn đẩy mạnh mảng phân phối với kế hoạch phát triển hệ thống bán lẻ theo chuỗi 3F (Feed - Farm - Food), đặt mục tiêu đạt 2.000 điểm bán vào cuối năm 2026 và 20.000 điểm vào năm 2030.

Các doanh nghiệp đang tái định hình lại ngành chăn nuôi ở nước ta. Ảnh: HPA

Dabaco cũng đặt kế hoạch năm 2026 nâng tổng đàn nái lên 80.000 con và lợn thịt đạt 2 triệu con. Mục tiêu doanh thu đạt 29.311 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD) - mức doanh thu kế hoạch kỷ lục trong lịch sử hoạt động của tập đoàn; lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 1.117 tỷ đồng.

Tập đoàn này đầu tư hàng loạt dự án chăn nuôi quy mô lớn tại Quảng Trị, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Lào Cai... với tổng vốn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, Nông nghiệp Hoà Phát lại khá thận trọng trong việc mở rộng quy mô chăn nuôi dù đang thu được lợi nhuận lớn. Mục tiêu doanh thu năm 2026 của HPA là 7.200 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.005 tỷ đồng, thấp hơn so với kết quả năm 2025.

Giai đoạn 2026-2030, Hòa Phát dự kiến nâng tổng đàn heo nái lên hơn 30.000 con, heo thương phẩm đạt 900.000 con mỗi năm, tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo bà Phạm Thị Hồng Vân, dịch bệnh vẫn là ẩn số lớn nhất, tăng trưởng cần gắn với kiểm soát, nếu không thì thiệt hại còn lớn hơn nhiều. Do đó, HPA chỉ tự xây trang trại mới theo chuẩn của mình, chỉ thuê trại nếu đánh giá mọi điều kiện đáp ứng yêu cầu, không thực hiện gia công.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang tìm kiếm đối tác để phát triển mảng giết mổ và thịt mát theo chuỗi 3F, song trước mắt vẫn tập trung vào hai khâu chính là thức ăn chăn nuôi (Feed) và trang trại (Farm).

Thực tế cho thấy, vài năm gần đây, những trang trại chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ dần ít được nhắc tới. Thay vào đó, ngành chăn nuôi đang được tái định hình bởi các dự án đầu tư quy mô lớn, lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng của các tập đoàn và doanh nghiệp.

Khi đạt quy mô đủ lớn và xây dựng chuỗi giá trị khép kín, ngành chăn nuôi không chỉ phục vụ thị trường nội địa hơn 100 triệu dân mà còn hướng tới xuất khẩu.