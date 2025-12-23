Chia sẻ với PV VietNamNet, chiều 22/12, ông Trần Quốc Toản - chủ trang trại lợn tại xã Triệu Việt Vương (tỉnh Hưng Yên) nói: “Giá lợn hơi xuất chuồng đã tăng lên 70.000 đồng/kg. Thương lái lùng mua khắp nơi nhưng nông dân đã hết lợn để bán từ lâu”.

Ông cho biết, trước đây trang trại của gia đình ông thường nuôi hơn 2.000 con lợn. Tuy nhiên, hơn một năm qua, giá lợn hơi bấp bênh cộng với dịch tả lợn châu Phi hoành hành, ông đành thu hẹp quy mô chăn nuôi.

Cách đây hơn một tháng, ông xuất bán lứa lợn 200 con với giá chỉ hơn 53.000 đồng/kg. Mức giá này dù hòa vốn nhưng ông vẫn không dám vào đàn mới vì sợ dịch bệnh.

Trong chuồng hiện chỉ còn hơn 200 con lợn thịt và lợn nái. Số lợn thịt phải nuôi đến qua Tết Nguyên đán mới được xuất chuồng. Bán xong, ông Toản cũng chưa có dự định vào đàn mới. Bởi, đầu tư nuôi một lứa lợn tốn kém khoản vốn lớn, trong khi rủi ro dịch bệnh rất cao. Nếu đàn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi thì coi như mất trắng, thiệt hại nặng.

Ở quanh vùng này, nhiều trang trại đã treo chuồng, không dám nuôi vì giá lợn trước đó rất thấp và sợ dịch bệnh. Đây cũng là lý do giá lợn hơi tăng mạnh bất chấp ngoài chợ, sức tiêu thụ mặt hàng này vẫn rất chậm, ông Toản cho hay.

Giá thịt lợn ngoài chợ Hà Nội đang tăng nhanh theo giá lợn hơi xuất chuồng. Ảnh: TA

Hiện, giá lợn hơi xuất chuồng tại các tỉnh miền Bắc vẫn trong xu hướng tăng mạnh lên khoảng 68.000-70.000 đồng/kg. Trong khi giá lợn hơi ở miền Trung dao động từ 63.000-69.000 đồng/kg, còn tại miền Nam ổn định ở mức 60.000-63.000 đồng/kg.

Anh Nguyễn Văn Thành, nhân viên kinh doanh phụ trách địa bàn tỉnh Phú Thọ của một doanh nghiệp chăn nuôi lớn, thừa nhận, giá lợn hơi xuất chuồng những ngày gần đây tăng khá nhanh.

“Cách đây 3 ngày, lợn có trọng lượng 120 kg/con giá xuất chuồng đã tăng lên 67.000-68.000 đồng/kg. Nay công ty lại cân nhắc điều chỉnh lên mức giá mới”, anh Thành nói.

Theo anh, nguyên nhân chính đẩy giá lợn hơi lên cao là do dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Thực tế, không chỉ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bị ảnh hưởng, ngay cả các trang trại chăn nuôi của doanh nghiệp cũng lao đao vì dịch bệnh, buộc phải giảm đàn.

Cùng với đó, lũ lụt xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại nặng cho các trang trại chăn nuôi lợn. Do đó, những ngày này nguồn cung thiếu hụt cục bộ đã đẩy giá lợn hơi tăng mạnh.

"Với diễn biến nguồn cung hiện nay, sau Tết Dương lịch, giá lợn hơi có thể vượt ngưỡng 70.000 đồng/kg", anh nhận định. Trong khi đó, thị trường lại bước vào cao điểm, nhu cầu tiêu dùng với mặt hàng thịt lợn tăng mạnh. Thậm chí, ngay cả khi nhu cầu thị trường tiêu thụ chậm thì giá mặt hàng này vẫn trong xu hướng tăng nếu nguồn cung không được cải thiện.

Tiểu thương tại các chợ truyền thống ở Hà Nội cũng thừa nhận, những ngày này sức mua với mặt hàng thịt lợn vẫn còn rất yếu, nhưng giá thì vẫn tăng thêm 5.000-15.000 đồng/kg tùy loại.

Đơn cử, tại chợ Đại Từ (Định Công, Hà Nội), chị Xuân báo giá cho khách: Thịt mông sấn, vai sấn, chân giò rút xương giá từ 140.000-150.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với thời điểm giữa tháng 11 vừa qua.

Tương tự, giá thịt ba chỉ, nạc thăn đều tăng lên ngưỡng 160.000 đồng/kg, sườn thăn giá 180.000 đồng/kg...

“Giá lợn hơi xuất chuồng tăng rất mạnh. Thế nhưng, ở chợ thịt lợn vẫn ế ẩm nên người bán không dám tăng mạnh”, chị Xuân nói và nhấn mạnh, giá thịt lợn quá cao thì người dân sẽ cắt giảm bớt khẩu phần. Khi đó, hàng lại càng ế ẩm hơn.

Trước đó, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai dự báo, giá lợn hơi có thể đạt khoảng 70.000 đồng/kg vào dịp cận Tết Nguyên đán 2026. Mức này được coi là hài hòa cho cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng. Tuy nhiên, giá lợn hơi khó có khả năng tăng mạnh như năm 2020, bởi nguồn cung tuy thiếu hụt nhưng không ở mức nghiêm trọng.