Tại họp báo chiều 23/3 về Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Ngành chăn nuôi – thú y có tiềm năng lớn nhưng muốn trở thành “bếp ăn của thế giới” thì phải tự làm mới mình.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, muốn trở thành ‘bếp ăn’ của thế giới, chúng ta phải tự làm mới mình.

Theo ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, lĩnh vực này hiện đóng góp khoảng 26–28% GDP nông nghiệp, giữ vai trò trụ cột trong đảm bảo an ninh thực phẩm và sinh kế cho hàng triệu người dân.

Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt nhiều thách thức: quy mô chăn nuôi nông hộ còn lớn, phụ thuộc vào giống và vật tư nhập khẩu; dịch bệnh nguy hiểm diễn biến phức tạp; năng lực thú y cơ sở chưa đồng đều; áp lực kiểm soát kháng sinh, an toàn thực phẩm và môi trường gia tăng; chuyển đổi số và liên kết chuỗi còn hạn chế.

Trong khi đó, chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đặt ra yêu cầu rất cao như hiện đại hóa toàn chuỗi, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới xuất khẩu. Vì vậy, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực trung tâm, chuyển từ sản xuất dựa vào kinh nghiệm sang dựa trên công nghệ, dữ liệu và quản trị rủi ro.

Chăn nuôi và Thú y, lĩnh vực này hiện đóng góp khoảng 26–28% GDP nông nghiệp. Ảnh: NN.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, 10 năm qua, chăn nuôi là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định nhất trong nông nghiệp, đạt khoảng 4,5–6,5%/năm. Nhiều thành tựu khoa học công nghệ đã tạo nền tảng phát triển bền vững, từ con giống, chuồng trại, phương thức chăn nuôi đến công nghệ sản xuất thức ăn.

Đáng chú ý, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia tiên phong nghiên cứu, sản xuất thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi, góp phần nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh.

Trong giai đoạn tới, ngành sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong chăn nuôi, siết chặt an toàn sinh học, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ. Đồng thời, tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu và doanh nghiệp để nhanh chóng đưa công nghệ vào thực tiễn.

Cơ quan quản lý cũng cần nắm vững trình độ công nghệ toàn chuỗi, từ con giống, thức ăn đến giết mổ, chế biến để có định hướng điều hành sát thực.

“Ngành chăn nuôi và thú y có tiềm năng rất lớn, nhưng muốn trở thành ‘bếp ăn’ của thế giới, chúng ta phải tự làm mới mình”, Thứ trưởng Tiến nhấn mạnh.