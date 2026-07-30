Trong giao tiếp hàng ngày, không ít người băn khoăn giữa chân thành hay trân thành. Hai cụm từ này nghe có vẻ tương đồng nhưng lại mang ý nghĩa và cách viết hoàn toàn khác biệt.

Chân thành hay trân thành. Ảnh minh họa: AI

Theo Từ điển tiếng Việt, "Chân thành" là cách viết đúng chính tả. Chân thành thường mang ý nghĩa là thật lòng, không giả dối, xuất phát từ tấm lòng, từ đáy lòng. Nó diễn tả một thái độ, tình cảm, lời nói hay hành động hoàn toàn trung thực, không có sự che đậy hay vụ lợi. Sự chân thành là một phẩm chất đáng quý, thể hiện sự tôn trọng và tin cậy trong các mối quan hệ.

Dưới đây là một số ví dụ điển hình:

Cô ấy đã gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã giúp đỡ mình. - Lời cảm ơn xuất phát từ tấm lòng thật sự. Tình bạn của họ được xây dựng trên sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau. - Tình bạn dựa trên sự thật lòng, không giả dối. Anh ấy đã chân thành xin lỗi vì những sai lầm của mình. - Hành động xin lỗi xuất phát từ sự hối lỗi thật sự. Chúng tôi luôn đánh giá cao những ý kiến đóng góp chân thành từ khách hàng. - Ý kiến đóng góp thẳng thắn, không vụ lợi. Hãy sống chân thành với chính mình và với mọi người xung quanh. - Sống thật lòng, không giả tạo.



Còn "Trân thành" là một cách viết sai chính tả và không hề tồn tại trong từ điển tiếng Việt. Đây là một lỗi phổ biến do sự nhầm lẫn giữa âm "ch" và "tr", cũng như sự thiếu hiểu biết về ý nghĩa gốc của từ.

Tóm lại, "chân thành" mới là từ đúng chính tả Tiếng Việt để chỉ sự thành thật, xuất phát từ tâm. Hãy ghi nhớ quy tắc này để luôn tự tin và chỉn chu trong mọi tình huống.