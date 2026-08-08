Việc lựa chọn nguệch ngoạc hay nghuệch ngoạc luôn là câu hỏi gây băn khoăn phổ biến. Sự xuất hiện của phụ âm "h" không chỉ quyết định tính đúng sai về mặt chính tả mà còn phản ánh sự cẩn trọng của người viết trong văn bản.

Nguệch ngoạc hay nghuệch ngoạc. Ảnh minh họa: AI

Để giải đáp thắc mắc, chúng ta cần khẳng định ngay rằng: "Nguệch ngoạc" là từ viết đúng chính tả theo từ điển tiếng Việt. Tính từ này dùng để miêu tả nét chữ, hình vẽ hoặc cách làm việc cẩu thả, không ngay ngắn, thiếu trau chuốt, hoặc thậm chí là sự thiếu kỹ năng

Ví dụ:

Bài tập về nhà của cậu bé viết nguệch ngoạc, khó mà đọc được chữ nào.

Anh ta vội vàng ký nguệch ngoạc vào tờ giấy mà không đọc kỹ nội dung.

Những hình vẽ nguệch ngoạc trên tường là tác phẩm của lũ trẻ con.

Bản kế hoạch được phác thảo nguệch ngoạc trên một tờ giấy ăn, nhưng ý tưởng thì rất hay.

Vì quá bận, cô ấy chỉ kịp ghi nguệch ngoạc vài dòng ghi chú quan trọng.

Ngược lại "Nghuệch ngoạc" là từ sai chính tả. Vậy tại sao "nghuệch ngoạc" lại là sai? Câu trả lời nằm ở quy tắc chính tả và ngữ âm của tiếng Việt, đặc biệt là sự phân biệt giữa "ng" và "ngh".

Do "ngh" chỉ đi với các nguyên âm: i, e, ê, các âm còn lại và các nguyên âm đôi thì đi với “ng”.

Hiểu rõ nên dùng nguệch ngoạc hay nghuệch ngoạc không chỉ thể hiện sự cẩn trọng mà còn tôn vinh sự trong sáng của tiếng Việt. Đừng quên chia sẻ bài viết để cùng bạn bè tránh những lỗi chính tả phổ biến này