SIXTYUPTOWN (Bùi Danh Tùng) nhìn lại môi trường truyền hình sau 1 năm - 1 thế giới khác hẳn thế giới âm nhạc.

Tôi đã phải hy sinh rất nhiều thời gian

- Từ một rapper bước lên vị trí MC của Vietnam Today, Danh Tùng có từng cảm thấy mình đang khoác lên một chiếc áo quá khác với con người nghệ sĩ trước đây?

Khi bước lên vị trí MC của Vietnam Today, tôi thấy đây hoàn toàn là một thế giới khác biệt so với hành trình âm nhạc của mình. Ở đó, tôi có những người cộng sự rất khác. Còn ở đài truyền hình, tôi có những người thầy, những bậc tiền bối để học hỏi. Mặc dù từng có cơ hội thực tập ở VTV1 khi còn là sinh viên năm nhất, tôi vẫn khó tránh khỏi sự bỡ ngỡ khi thực sự được công tác.

SIXTYUPTOWN khi là rapper.

- Nhìn lại 1 năm làm Vietnam Today, đâu là khoảnh khắc khiến anh nhận ra nghề MC khó hơn so với những gì mình từng hình dung?

Trước đây, tôi từng nghĩ nghề MC chỉ cần tài năng, khả năng ăn nói lưu loát hay một chất giọng đặc biệt. Nhưng khi tiếp xúc với nghề, tôi nhận ra còn cần sự chăm chỉ, nhanh nhạy, nhất là khả năng ứng biến với sự cố. Có những điều khi được tiếp xúc thực tế, tôi mới thực sự bất ngờ và nể phục, bởi nghề MC cần sự tôi luyện đặc biệt chứ không chỉ dựa vào tài năng sẵn có.

- Có sự cố nào trong 1 năm qua khiến anh toát mồ hôi nhất khi đứng trước máy quay? Sau sự cố đó, Danh Tùng thay đổi cách làm nghề như thế nào?

Tôi may mắn chưa từng trải qua một sự cố đúng nghĩa nhưng từng có một sơ suất nhỏ khi quay chương trình riêng. Khi đó, tôi không học thuộc kỹ kịch bản vì đang vướng khá nhiều việc, dẫn đến việc đặt những câu hỏi khá ngoài lề. Tôi nghĩ ê-kíp đã trông chờ nhiều hơn. Từ đó, tôi học được rằng bản thân phải chuẩn bị thật kỹ trước khi lên hình dù có việc gì xảy ra, để ê-kíp có những thước phim trọn vẹn.

Vẻ ngoài khi lên hình của Danh Tùng khác hẳn so với khi lên sân khấu.

- Là rapper, anh từng quen với việc thể hiện cái tôi qua âm nhạc. Khi làm MC, anh phải tiết chế cái tôi đến đâu?

Tôi không có cảm giác mình đang tiết chế bản thân khi làm rapper bởi khi viết nhạc, tôi đang sống với một con người khác của mình. Ai cũng cần một thế giới riêng. Khi trở lại với vai trò MC, tôi cảm thấy mình chỉ là một phần nhỏ trong một bộ máy lớn. Điều đó có nghĩa tôi phải quy củ, cố gắng hoàn thành bổn phận và sáng tạo những hướng đi mới. Vì vậy, tôi không cảm thấy mình bị đặt vào khuôn khổ, một phần bởi tôi đang sống trọn vẹn với hai vai trò MC và rapper.

- Một năm làm MC có khi nào khiến Tùng phải đứng trước lựa chọn giữa công việc truyền hình và âm nhạc? Anh đã từng phải hy sinh điều gì để theo đuổi cả hai?

Đây là một câu hỏi thực sự hay bởi nó khiến tôi nhìn lại những gì mình đã phải hy sinh để theo đuổi cả hai công việc. Tôi chưa bao giờ đặt hai vai trò lên bàn cân. Âm nhạc là thứ tôi sẽ theo đuổi mãi mãi, tôi cũng đã bắt đầu có những thành tựu riêng nên MC là công việc tôi dần yêu thích.

Tất nhiên, tôi đã phải hy sinh nhiều thời gian. Nhiều khi muốn trải nghiệm điều này, điều kia nhưng phải gác lại để tập trung cho sự nghiệp.

Anh tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành truyền thông tại Đại học Amsterdam, Hà Lan.

Tôi luôn nghĩ làm việc tại VTV rất căng thẳng và bận rộn

- Anh có điều gì nhắn nhủ hay chia sẻ kinh nghiệm với những bạn trẻ cũng từng chập chững phát triển giống mình?

Tôi không có nhiều chia sẻ nhưng mong các bạn cũng đang phát triển giống tôi đừng bao giờ nói không với bất kỳ cơ hội nào, dù nó không liên quan tới ngành nghề của mình. Hãy mạnh dạn thử nếu có cơ hội. Tôi cũng từng nộp CV vào đài truyền hình, dù điều đó không liên quan tới con đường âm nhạc. Nhưng giờ đây, hai chặng đường lại đi đôi với nhau và tạo nên hình ảnh “biên tập viên kiêm rapper”, điều mà tôi khó có thể lường trước.

- Có điều gì về nghề MC mà trước khi bước vào anh từng nghĩ rất đẹp nhưng sau 1 năm trải nghiệm lại nhận ra hoàn toàn không như mình tưởng?

Trước nay, tôi chỉ nghe nói làm việc tại VTV căng thẳng và bận rộn nhưng khi vào làm rồi mới thấy sự thật đúng là như vậy dù bản thân không phải người làm việc cật lực nhất. Có những người bạn, anh chị em của tôi làm việc ngày đêm để chạy bản tin, làm phóng sự. Dù đã dự đoán trước mức độ căng thẳng của nghề, đó vẫn là điều tôi rất nể phục ở mọi người.

- Giữa một Danh Tùng là MC và một Danh Tùng là rapper, phiên bản nào khiến anh cảm thấy được sống đúng với mình nhất? Hay anh không còn muốn lựa chọn nữa?

Tôi cảm thấy hai vai trò mình đang làm đều mang lại lợi ích cho xã hội và có những màu sắc khác nhau. Khi sống với vai trò rapper, tôi có thể ngông nghênh, thoải mái hơn. Nhưng khi làm biên tập viên dẫn trên sóng truyền hình, tôi lại nhỏ nhẹ, quy củ hơn. Tất cả đều là sự đáp ứng.

Thật ra, khi nói chuyện trong cuộc sống hàng ngày, tôi mới thấy đó là chính mình, bởi ở đó không có khán giả, không có camera nên tôi không phải đáp ứng cho một hoàn cảnh hay một người nào.

Anh chàng gây chú ý bởi phong cách cá tính, gương mặt góc cạnh.

- Sau 1 năm “sống hai cuộc đời” giữa truyền hình và âm nhạc, Danh Tùng muốn khán giả nhớ đến mình như một MC biết rap, một rapper biết làm MC, hay đơn giản là một nghệ sĩ không chịu đứng yên trong một vai trò?

Tôi muốn khán giả nhớ đến mình là một người có thể làm được nhiều thứ. Đồng thời, tôi muốn khán giả loại bỏ định kiến rằng rapper không thể làm những công việc khác mà thậm chí có thể làm rất tốt. Tôi cũng đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một MC VTV và trải nghiệm nhiều thứ hơn. Tôi không muốn bị bó buộc trong một nghề mà muốn thực hiện những ý tưởng, mong muốn của mình.

- Làm việc trong môi trường áp lực và cạnh tranh, toàn người giỏi, làm sao để anh định hình tên tuổi?

Tôi không thấy sợ mà may mắn khi được công tác trong một môi trường như vậy. Tôi có thể học hỏi qua cách mọi người làm việc, đồng thời một môi trường tốt cũng tạo ảnh hưởng tích cực lên bản thân. Còn nếu nói về tên tuổi, tôi nghĩ cứ cố gắng hết mình và để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tên tuổi của bản thân sẽ được định hình từ những điều mình giỏi nhất.

Bùi Danh Tùng phỏng vấn ca sĩ Ái Phương (Nguồn: Vietnam Today)