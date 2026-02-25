Rapper thạc sĩ và cái "ngông" không nhiều người dám làm

- Khoảnh khắc nào khiến bạn nhận ra âm nhạc là cách để định hình chính mình? Gia đình phản ứng thế nào khi con trai quyết định theo đuổi rap?

Với tôi, khoảnh khắc đặc biệt là khi xem G-Dragon biểu diễn trong MV và trên sân khấu. Tôi nhận ra âm nhạc không chỉ để nghe mà còn thể hiện tính cách, phong thái và lối sống của nghệ sĩ. Khi nghe nhiều hơn, tôi hiểu lời rap là cách kể chuyện, giãi bày nội tâm của người nghệ sĩ. Hai cột mốc đó giúp tôi nhận ra "âm nhạc" lớn hơn những nốt nhạc. Đó là nơi tâm sự, chữa lành và kết nối người sáng tạo với người hưởng thụ nghệ thuật.

Tôi thực sự thích làm nhạc từ cấp 3 khi tham gia CLB Glee Ams với vai trò beatboxer. Nhóm thường hát ở các quán cà phê Hà Nội, đó là quãng thời gian tôi được vui vẻ và sáng tạo. Tôi sống trong âm nhạc một cách tự nhiên, một trong những người bạn đồng hành từ lớp 6 là WOKEUP. Gia đình không phản đối vì tôi vẫn học ổn định và sau này du học thạc sĩ truyền thông tại Đại học Amsterdam (Hà Lan).

- Từ thế giới underground, SIXTYUPTOWN bước vào trường quay Vietnam Today thế nào?

Tôi về Việt Nam sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Làm nhạc 1 năm nhưng tôi chưa có nhiều thành tích. Mẹ động viên tôi tìm thêm công việc song song và tôi đồng ý. Đúng lúc ấy, tôi biết VTV4 tuyển dụng nên chuẩn bị hồ sơ để nộp và may mắn trúng tuyển.

Lúc đầu, tôi lưỡng lự vì không biết cuộc sống đó sẽ như thế nào, sợ sẽ mất thời gian làm nhạc và sáng tạo. Nhưng tôi vẫn quyết định thử vì cũng tò mò! Giờ tôi đang là một MC của Tune Box - chuyên mục âm nhạc của kênh Vietnam Today.

Gia đình vui vì tôi đang không phí hoài bằng đại học và cao học về truyền thông của mình. Đồng nghiệp VTV rất "khoái" - dù gì thì đây cũng là một concept thú vị: biên tập viên rapper.

Rapper SIXTYUPTOWN (Bùi Danh Tùng) là MC trên kênh Vietnam Today.

Cái tôi nghệ sĩ và kỷ luật trên sóng quốc gia

- Là MC một chương trình của kênh đối ngoại quốc gia - bạn làm thế nào để giữ bản sắc cá nhân và được dặn dò gì trong vai trò này?

Là người dẫn chương trình của kênh đối ngoại quốc gia, tôi mang một trọng trách lớn trong việc đại diện. Qua phong thái đưa tin, phỏng vấn, trình diễn trên show, tôi cần thể hiện được hình ảnh của một thế hệ nghệ sĩ trẻ, tươi mới, luôn cập nhật.

Ví dụ, ở mỗi tập Tune Box, tôi đều viết thêm, sáng tạo một phiên bản mới cùng khách mời. Tôi viết thêm lời tiếng Anh và làm mới phần beat để mang đến góc nhìn tươi mới của nhạc Việt cho khán giả quốc tế.

- Có bao giờ bạn thấy sợ sự ổn định của công việc văn phòng hiện tại sẽ làm hạn chế sự gai góc cần có để tạo ra những bản rap bùng nổ?

Tôi nghĩ khá nhiều về việc đó. Nhưng đó là lý do tôi biến việc làm ở VTV thành một cái "ngông" riêng - điều nhiều người không dám làm. Thay vì flex (khoe khoang - PV) về tiền hay những mô-típ thông thường, tôi flex về việc học giỏi, làm VTV, làm con ngoan.

SIXTYUPTOWN đặc biệt ấn tượng với hoa hậu Mai Phương.

- Rap tôn thờ cái tôi cá nhân, truyền hình đòi hỏi sự khách quan - 2 môi trường này giống và khác nhau thế nào và con người anh thay đổi ra sao khi đứng giữa ranh giới đó?

Tôi học được cách tách biệt 2 phần của mình. Khi làm nhạc, tôi đưa nhiều cái tôi và sự ngông cuồng vào để thể hiện cá tính riêng biệt rõ và thật nhất. Còn khi lên VTV, dẫn show tôi cẩn trọng trong lời nói, suy nghĩ kỹ khi biên tập vì biết mọi thứ mình nói đều đại diện cho một tập thể.

- Có hậu trường nào thú vị khi bạn được kết nói với các nghệ sĩ?

Tôi dẫn và phỏng vấn theo phong cách hài hước, tinh nghịch. Các tập Tune Box đều xoay quanh trò chơi như đoán từ, bốc thăm nên không khí luôn thoải mái, khó nhớ một khoảnh khắc cụ thể.

Khách mời khiến tôi ấn tượng nhất là chị Mai Phương từng là hoa hậu, hiện là nghệ sĩ. Chị thông minh, năng lượng tích cực và nói tiếng Anh rất đỉnh. Tôi hâm mộ chị Mai Phương lắm!

Khi làm việc với nhiều nghệ sĩ Việt, tôi nhận ra mỗi người đều có màu sắc riêng. Việc trò chuyện, kết nối âm nhạc với họ giúp tôi học hỏi rất nhiều. Qua cách mọi người nhìn nhận, tôi cũng hiểu mình là nghệ sĩ như thế nào và vị trí của mình trên thị trường.

SIXTYUPTOWN trò chuyện với hoa hậu Mai Phương:

Tự khóa mình trong phòng và lý do không bỏ cuộc

SIXTYUPTOWN tự nhận khó mở lòng, khó yêu vì đã trải qua nhiều rạn nứt cảm xúc.

- Có thất bại lớn nào từng khiến bạn phải suy nghĩ về việc theo đuổi đam mê nghệ thuật? Những vết thương trong tình yêu và cuộc sống được bạn chuyển hóa thành âm nhạc thế nào?

Tôi làm nhạc tầm 3-4 năm mà không có thành tích gì lớn. Thời gian đó, tôi tự ti về tài năng của mình. Ở nước ngoài, tôi thường tự khóa mình trong phòng và làm nhạc, mong có thể giỏi hơn. Mỗi sản phẩm khi đó chỉ được 10.000-20.000 view thôi nhưng tôi không bỏ cuộc vì tôi yêu việc sáng tác và ra mắt sản phẩm.

Tôi có nhiều vết thương, không chỉ trong tình yêu đôi lứa mà còn cả gia đình, xã hội, bạn bè. Tôi thường dùng nó để biến thành ca từ, giai điệu. Tôi ít khi kể nó ra cho mọi người biết vì ngại nhưng khi làm nhạc, tôi sẽ bung ra hết. Tôi nghĩ mình là người khó mở lòng, khó yêu vì trải qua nhiều rạn nứt cảm xúc.

- Với những người trẻ Gen Z đang "giằng xé" giữa đam mê và sự ổn định, chiêm nghiệm sâu nhất của bạn từ việc sống 2 cuộc đời vừa là nghệ sĩ vừa làm MC của VTV là gì?

Tôi nghĩ tuổi trẻ là sự cố gắng - hãy làm và thử tất cả mọi thứ, đừng nói không với bất cứ điều gì. Con tim bạn chọn nghệ thuật không có nghĩa là bạn không được thử các ngành nghề khác. Không hợp có thể thôi, điều bạn nhận được là kinh nghiệm và kinh nghiệm đó sẽ làm bạn làm nghệ thuật sâu sắc hơn.

Cả 2 nghề cho tôi những bộ kỹ năng rất hay và bằng một cách nào đó, những bộ kỹ năng này bổ trợ cho nhau.

SIXTYUPTOWN, Lâm Phúc và Hứa Kim Tuyền trong MV "Sạccc Pin":

Ảnh, FBNV, video: VTV