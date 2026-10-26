TRUNG QUỐC - Từ một quầy hàng chỉ bán được 3-4 suất cơm gà mỗi ngày, Vương Trị, chàng trai sinh sau năm 2000 ở Ninh Ba bất ngờ nổi tiếng nhờ ngoại hình điển trai.

Vương Trị từng kinh doanh nhà hàng nhưng gặp khó khăn do doanh thu thấp, thậm chí không đủ tiền trả lương nhân viên. Sau đó, anh chuyển sang bán hàng tại chợ đêm để duy trì cuộc sống, trang QQ đưa tin.

Món cơm gà của Vương Trị được học từ một đầu bếp người Malaysia gốc Hoa. Ban đầu, việc kinh doanh khá trầm lắng, mỗi ngày anh chỉ bán được 3-4 suất. Tuy nhiên, những video ghi lại hình ảnh chàng trai có ngoại hình nổi bật tại quầy hàng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến anh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.

Từ một người bán hàng ít được biết đến, Vương Trị giờ đây thu hút đông đảo khách hàng. Lượng cơm gà bán ra tăng lên khoảng 130 suất mỗi ngày.

Vẻ ngoài điển trai của Vương Trị giúp anh thu hút sự chú ý. Ảnh: HK01

Cư dân mạng dành cho anh nhiều lời khen, gọi anh là người có “gương mặt như nhân vật được tạo hình bằng đồ họa” hay “Vu Thích phiên bản chợ đêm”, ám chỉ anh Vương giống nam diễn viên Trung Quốc Vu Thích.

Trước sự chú ý bất ngờ, Vương Trị tỏ ra khá ngượng ngùng: “Tôi không dám ngẩng đầu nhìn. Nếu có nhiều người vây quanh, tôi sẽ thấy ngại”.

Anh khẳng định bản thân không cố tình theo đuổi danh tiếng trên mạng mà chỉ muốn tập trung nấu ăn và kinh doanh nghiêm túc.

“Tôi chỉ là một người nghiêm túc bán cơm gà”, chàng trai chia sẻ.

Ít ai biết rằng, phía sau sự nổi tiếng của Vương Trị còn có sự hỗ trợ tích cực từ bạn gái. Mỗi ngày trước khi ra quầy bán hàng, cô đều tự tay chăm chút ngoại hình, tạo kiểu tóc và trang điểm nhẹ cho bạn trai. Nhờ đó, Vương Trị luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu, trở thành tâm điểm chú ý giữa khu chợ đêm đông đúc.

Theo bạn gái, Vương Trị là người hướng nội, thường ngại ngùng khi giao tiếp với người lạ, thậm chí đỏ mặt khi nói chuyện. Cô vui vẻ ví mình như người đang chăm chút cho một “búp bê Barbie”, tự tay chuẩn bị diện mạo cho bạn trai mỗi ngày.

Tuy nhiên, cô cho rằng sự nổi tiếng không chỉ đến từ ngoại hình mà còn liên quan đến cách làm truyền thông và quảng bá sản phẩm.

Bạn gái Vương Trị thẳng thắn nhận định, mục đích mở quầy hàng là kiếm tiền, vì vậy việc tận dụng video để quảng bá và xây dựng dấu ấn cá nhân là điều bình thường trong kinh doanh.

“Tiếp thị không phải là một từ mang nghĩa tiêu cực”, cô nhấn mạnh, đồng thời cho rằng miễn là cách quảng bá giúp thu hút khách hàng, tăng doanh thu và không có vấn đề gì không phù hợp thì không đáng bị chỉ trích.

Sức hút của Vương Trị không chỉ mang lại lợi ích cho riêng anh mà còn giúp các tiểu thương xung quanh có thêm khách.

Theo người phụ trách khu chợ, trước đây doanh thu mỗi ngày của khu vực vào khoảng 130.000-150.000 nhân dân tệ (503-580 triệu đồng/ngày). Kể từ khi Vương Trị xuất hiện và trở nên nổi tiếng, doanh thu tăng thêm khoảng 30.000-40.000 nhân dân tệ/ngày (116-155 triệu đồng/ngày).

Một tiểu thương bán bánh Ấn Độ gần quầy cơm gà cũng cho biết, tình hình kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Trước đây, số bánh bán ra mỗi ngày thường chưa đạt 100 chiếc, nhưng hiện nay lượng bán tối thiểu đã lên tới 100 chiếc.

Câu chuyện của Vương Trị cho thấy sức lan tỏa của mạng xã hội đối với hoạt động kinh doanh tại các khu chợ đêm. Một cá nhân có thể trở thành điểm thu hút khách, tạo hiệu ứng lan tỏa đến những quầy hàng lân cận.