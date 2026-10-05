Những mẩu chuyện bình dị như lần tình cờ đi xe ôm ấy khiến chàng rể Mỹ thêm yêu cuộc sống ở miền Tây, Việt Nam.

Chuyện thú vị ngày ra mắt

Năm 2023, Zachary Aaron Hueston (SN 1988, quốc tịch Mỹ) đến Việt Nam làm việc sau khi nghe bạn bè kể về cuộc sống thú vị ở đây.

Anh chọn Cần Thơ làm điểm dừng chân bởi nơi đây vừa có nhịp sống của một đô thị, vừa giữ được sự yên bình.

Ban đầu, Zach dự định chỉ ở Việt Nam vài tháng đến 1 năm, nhưng cuộc gặp gỡ với Phan Nguyễn Thủy Tiên (SN 1997, Đồng Tháp) - người vợ hiện tại, đã khiến nơi đây trở thành bến đỗ lâu dài của anh.

Phan Nguyễn Thủy Tiên bên người chồng Mỹ hơn 9 tuổi

Cả hai gặp nhau lần đầu tại một công viên ở Cần Thơ, sau khi Zach đến Việt Nam được 3 tháng. Tiên chủ động bắt chuyện vì muốn luyện nói tiếng Anh.

Khi về nhà, cả hai lại tình cờ gặp nhau trên một ứng dụng dạy và học ngoại ngữ. Họ lập tức nhớ ra người vừa trò chuyện cùng mình ở công viên và rất bất ngờ trước cơ duyên này.

“Hai lần tình cờ gặp nhau khiến khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn. Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, anh rủ tôi đi uống cà phê, rồi mời tôi về nhà ăn những món do anh tự nấu.

Đó là lần đầu tôi được nếm thử những món ăn mang hương vị Mỹ”, Tiên kể.

Tháng 5/2023, cặp đôi chính thức hẹn hò. Bốn tháng sau, Tiên đưa bạn trai về Đồng Tháp ra mắt. Chuyến đi mở ra cho Zach hàng loạt trải nghiệm mới mẻ về miền Tây.

Tiên đưa bạn trai đi chợ, đi đò. Ở quê cô hiếm khi xuất hiện người nước ngoài nên anh đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt tò mò.

Cô nghĩ bạn trai người Mỹ biết chạy xe máy nên vô tư giao xe cho anh đi. Nào ngờ Zach lóng ngóng, vừa vặn ga chiếc xe đã lao vọt về phía trước, suýt đâm vào cột điện khiến cả hai một phen hốt hoảng.

Cặp đôi có hôn lễ mang đậm phong cách miền Tây

Mẹ Tiên làm bánh xèo, thịt kho trứng và nhiều món miền Tây thiết đãi con rể tương lai. Dù bất đồng ngôn ngữ, đôi bên vẫn trò chuyện ăn ý bằng cử chỉ, ánh mắt.

Thấy chàng trai ngoại quốc hiền lành, gần gũi, bố mẹ Tiên quý mến. Họ ủng hộ mối duyên này ngay từ lúc ban đầu.

“Cũng từ lần về quê ấy, Zach nghiêm túc học tiếng Việt. Anh muốn nói chuyện nhiều hơn với bố mẹ tôi và hiểu hơn về văn hóa nơi mình đang sống”, Tiên kể.

Tháng 5/2025, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Họ tổ chức đám cưới ở Đồng Tháp theo phong tục truyền thống và lễ báo hỷ mang phong cách phương Tây tại Cần Thơ.

Bạn trai Tiên rất thích cuộc sống ở Việt Nam

Bố mẹ Zach đã mất, anh chị em và bạn bè ở Mỹ bận việc riêng nên không thể sang dự lễ cưới.

Bạn bè của cặp đôi ở Việt Nam đứng ra đại diện cho nhà trai. Gia đình Tiên thấu hiểu hoàn cảnh của con rể nên mọi nghi lễ vẫn diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm cúng.

“Hôm ấy, trước giờ làm lễ khoảng 10 phút, chúng tôi có chút mâu thuẫn. Đoàn nhà trai đến sớm nên phải ghé quán cà phê đợi, chờ đúng giờ đẹp mới vào nhà gái đón dâu.

Vì không hiểu phong tục này, anh gọi điện hỏi tôi rồi đôi bên lời qua tiếng lại. Nhưng ngay khi bước vào nhà gái, anh đã chân thành xin lỗi tôi”, Tiên nhớ lại.

Yêu cuộc sống ở miền Tây

Hiện tại, cặp đôi sống và làm việc tại Cần Thơ, Zach là giáo viên tiếng Anh, còn Tiên là nhân viên văn phòng. Khi có thời gian, họ cùng nhau về Đồng Tháp thăm gia đình.

Chàng rể Mỹ thường chia sẻ những video về cuộc sống ở quê vợ. Nguồn: Gọi tui là Zach

Sau 3 năm sống ở miền Tây, chàng rể Mỹ thực sự yêu cuộc sống nơi đây.

Cùng với đồ ăn tươi ngon, đa dạng, hương vị đậm đà, một điều khác khiến anh ấn tượng sâu sắc là tình người.

Hồi mới đến Việt Nam, Zach tập tành đặt xe ôm công nghệ. Khi thanh toán bằng tiền mặt, anh chưa quen các mệnh giá tiền Việt nên loay hoay không biết trả thế nào.

Thấy vậy, người tài xế giúp anh đếm đủ số tiền cần thanh toán, không lấy thêm một đồng. Sự thật thà ấy khiến anh ấn tượng.

“Chuyện sau đó càng khiến tôi bất ngờ. Người tài xế biết cửa sổ nhà tôi có vấn đề nên đã giúp tôi sửa lại mà không lấy tiền. Bây giờ người đó là bạn của tôi luôn rồi”, Zach cười kể lại.

Tuy vậy, văn hóa khác biệt cũng có lúc khiến Zach bỡ ngỡ. Thời gian đầu, anh chưa quen với việc hàng xóm hay bạn bè mới quen hỏi những câu riêng tư như “gia đình ở Mỹ thế nào?”, “có vợ con chưa?”…

Sau này, Zach nhận ra đó là cách người Việt thể hiện sự quan tâm và thân thiện, cũng là nét thú vị trong cách giao tiếp hàng ngày. Anh mở lòng, vui vẻ trả lời mỗi khi được hỏi.

Zach rất yêu cuộc sống ở miền Tây

Zach đặc biệt thích những lần cùng vợ về Đồng Tháp thăm bố mẹ. Giờ đây, về quê vợ với anh không còn là chuyến đi trải nghiệm văn hóa mà là về nhà.

“Ở đó tôi được bố mẹ vợ yêu thương, được hàng xóm quý mến. Khung cảnh, lối sống mỗi ngày càng thêm gần gũi, thân thuộc.

Không biết từ bao giờ, tôi đã xem đó là quê hương, là nhà của mình”, Zach chia sẻ.

Còn với Tiên, sự xuất hiện của người chồng Mỹ giúp cô có tổ ấm hạnh phúc, trọn vẹn hằng mơ ước.

Tiên thừa nhận, hôn nhân khác văn hóa không phải lúc nào cũng màu hồng. Vợ chồng cô nhiều lần tranh luận về chuyện ăn uống, cách thể hiện tình cảm, biểu đạt cảm xúc…

Mỗi lần như thế, Zach thường là người kiên nhẫn hơn. Anh biết lắng nghe, lại có đủ sự hài hước để làm nguôi cơn giận của vợ.

“Anh không hay nói lời lãng mạn nhưng luôn âm thầm ghi nhớ những lời tôi nói, những điều tôi thích để thực hiện.

Cái cách yêu bằng hành động của anh khiến tôi bất ngờ mỗi ngày”, Tiên bày tỏ.

Ảnh: NVCC