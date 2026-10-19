Chàng trai 29 tuổi ở Đắk Lắk đang "gây sốt” mạng xã hội khi chạy xe máy bán món vếch bò với giá 15.000 đồng/ túi. Món ăn nóng hổi được bán với giá bình dân khiến thực khách xếp hàng dài chờ tới lượt mua.

XEM VIDEO: Khách hàng nườm nượp mua món vếch bò (nguồn: Nguyễn Văn Dũng)

Những ngày qua, các clip ghi lại cảnh anh Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, trú xã Ea Ktur, Đắk Lắk) bán dạo món vếch bò, món ăn đặc trưng ở Tây Nguyên, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thậm chí có clip đạt gần 8 triệu lượt xem và rất nhiều lượt bình luận.

Trong các clip, anh Dũng chạy chiếc xe máy cũ, chở theo thùng xốp đựng những túi vếch bò vừa chế biến. Trên xe còn gắn một chiếc loa nhỏ để quảng cáo món ăn khi di chuyển trên đường.

Từ những video được chia sẻ rộng rãi, công việc bán hàng của anh Dũng được nhiều người biết đến, tạo "cơn sốt" trên mạng xã hội.

Khách hàng chen lấn để mua vếch bò. Ảnh: NVD

Anh Dũng cho biết, hơn 2 tháng trước, sau thời gian dài điều trị bệnh, anh bắt đầu bán vếch bò để có thêm thu nhập. Ban đầu, anh chỉ dự định bán quanh xã Ea Ktur.

Trong quá trình bán hàng, anh thường quay lại video rồi đăng lên trang cá nhân để lưu giữ kỷ niệm, không ngờ nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Nhiều người gửi tin nhắn, bình luận động viên và đề nghị anh đến những địa phương khác trong tỉnh để có cơ hội thưởng thức món ăn, đồng thời ủng hộ anh.

Vì vậy, anh lần lượt mang vếch bò đến bán tại xã Krông Pắc, phường Buôn Ma Thuột, phường Ea Kao... và nhận được sự đón nhận nhiệt tình của khách hàng.

Anh Dũng bên xe máy đi bán vếch bò hàng ngày. Ảnh: NVD

Anh Dũng cho biết, để chuẩn bị những túi vếch bò nóng hổi mang đi bán, anh phải dậy sớm tìm mua da, lòng bò và các nguyên liệu cần thiết. Công đoạn chế biến kéo dài khoảng 5-6 giờ, có hôm anh tự tay nấu nướng, có hôm được mẹ phụ giúp.

Mỗi ngày, anh bán khoảng 80-100 túi vếch bò, giá 15.000 đồng/túi. Mức giá bình dân giúp món ăn dễ tiếp cận nhiều khách hàng, đồng thời mang lại cho anh nguồn thu nhập trang trải cuộc sống.

Theo anh Dũng, có người tìm mua vì yêu thích món vếch bò, nhưng cũng có khách muốn ủng hộ anh làm lại từ đầu sau khi xem những video gần gũi, vui vẻ được đăng tải trên mạng xã hội.

Gần đây, khi anh Dũng đến xã Krông Ana bán vếch bò, hàng chục người đã tập trung quanh xe máy để chờ mua. Lượng khách quá đông khiến việc bán hàng khó kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, anh quyết định tạm nghỉ vài hôm.

“Tôi rất vui khi món ăn được mọi người yêu quý, nhưng mong mọi người đến ủng hộ hãy bình tĩnh, không chen lấn để tránh những hình ảnh không đẹp”, anh Dũng chia sẻ.

Vếch bò là món ăn truyền thống của người Ê Đê ở Tây Nguyên. Món ăn được chế biến từ các nguyên liệu như da, lòng, gân, thịt bò, kết hợp với cà đắng, dọc mùng, ớt xiêm và nhiều loại gia vị.