MS 2026.290

Chị Vũ Kim Ngân (tỉnh Thái Nguyên) mắc suy thận giai đoạn cuối phải thường xuyên đi lọc máu, chồng chị bị động kinh, mất khả năng lao động. Mong mỏi của chị là được sống để chăm lo cho 4 đứa con còn nhỏ dại.

Trở về nhà sau nhiều giờ lọc máu tại Bệnh viện C Thái Nguyên, chị Ngân mệt mỏi, gương mặt phù nề, hơi thở nặng nhọc. Trên cánh tay chị, những vết sẹo quanh vị trí phẫu thuật cầu tay là dấu tích của quá trình điều trị kéo dài.

Trong căn nhà cấp bốn của gia đình chị nằm ở tổ dân phố Cẩm Trà (phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) trống huơ trống huếch, không có tài sản đáng giá ngoài chiếc giường cũ.

Chị Ngân chỉ mong được sống để chăm lo cho 4 đứa con còn nhỏ dại

Thấy nhà có khách, chị cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào tường rồi chậm rãi kể: Tháng 12/2023, khi đang làm công nhân tại một xưởng sản xuất tủ nhựa, chị Ngân thấy mặt và tay chân hơi sưng phù, kèm khó thở. Nghĩ mình chỉ mệt do làm việc quá sức, chị đến khám tại một phòng khám tư gần nhà. Sau khi thăm khám, bác sĩ yêu cầu chị nhanh chóng đến bệnh viện vì tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.

Sau đó, chị đến Bệnh viện Yên Bình (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên) khám. Tại đây, bác sĩ yêu cầu chị nhập viện để theo dõi trong 3 ngày. Kết quả, bác sĩ chẩn đoán chị bị suy thận giai đoạn 4.

Hy vọng kết quả ban đầu có thể chưa chính xác, chị tiếp tục đến một số bệnh viện để làm các xét nghiệm chuyên sâu. Tuy nhiên, kết quả xác định, chị mắc suy thận giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ định lọc máu để duy trì sự sống.

Cuối năm 2023, chị Ngân phẫu thuật cầu tay, bắt đầu hành trình chạy thận định kỳ. Cũng từ đó, mỗi tuần 3 lần, chị phải đến Bệnh viện C Thái Nguyên để lọc máu.

Sau thời gian liên tục lọc máu, chi phí điều trị trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình chị Ngân.

Riêng tiền giường bệnh mỗi tháng là 2,6 triệu đồng; chi phí thuốc men và các khoản chi ngoài danh mục bảo hiểm y tế tốn thêm khoảng 2,5 triệu đồng. Số tiền vượt quá khả năng của gia đình, nhất là khi chị Ngân vốn là lao động chính.

Chồng chị Ngân, anh Nguyễn Văn Hữu (SN 1983), mắc chứng động kinh từ năm 7 tuổi. Những cơn co giật bất ngờ khiến anh không còn khả năng lao động, chủ yếu ở nhà lo cơm nước và chăm sóc vợ con.

Căn bệnh suy thận giai đoạn cuối khiến sức khỏe của chị Ngân ngày càng yếu

Suốt nhiều năm, thu nhập của gia đình phụ thuộc vào công việc công nhân của chị Ngân. Từ đồng lương ít ỏi, chị chắt chiu nuôi 4 con ăn học: Nguyễn Thị Nga (SN 2009) hiện học lớp 12; Nguyễn Thị Nguyệt (SN 2012), học lớp 9; Nguyễn Văn Bắc (SN 2015), học lớp 5; và Nguyễn Mạnh Nam (SN 2018), học lớp 3.

Chị Ngân cho biết, ngoài bệnh tình của hai vợ chồng, con trai chị còn mắc bệnh vảy nến từ nhỏ. Da thường nứt nẻ, chảy máu khi thời tiết thay đổi, phải dùng thuốc bôi và đi thăm khám thường xuyên.

Từ khi chị Ngân mắc bệnh, gia đình phải vay mượn nhiều nơi để trang trải chi phí điều trị. Đến nay, khoản nợ đã vượt 100 triệu đồng.

Bố mắc bệnh động kinh, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, 4 người con phải tự chăm sóc lẫn nhau

Chiều muộn, sau ca lọc máu trở về nhà, chị Ngân chỉ biết nhìn 4 đứa con rồi nuốt nước mắt vào trong. Con gái đầu của chị đang học năm cuối cấp, con đường vào đại học khó thực hiện khi cả gia đình đang dồn cả vào việc chữa bệnh cho chị.

Nhìn ánh mắt ngơ ngác của con trai út 8 tuổi khi cậu nắm chặt bàn tay sưng vù của mẹ và hỏi: “Hôm nay mẹ còn đau không?”, chị chỉ biết quay mặt để giấu giọt nước mắt.

Sức khỏe chị Ngân ngày càng yếu hơn, trong khi các con vẫn cần được chăm sóc và tiếp tục học tập. Chị sợ một ngày chị đi xa, 4 đứa con thơ mất mẹ, sợ người chồng co giật không ai chăm sóc.

Bà Lê Thị Thùy, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Trung Thành, cho biết, gia đình chị Vũ Kim Ngân thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vợ chồng chị có 4 người con. Anh Hữu mắc động kinh từ nhỏ, còn chị Ngân bị suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ. Trước đây, chị Ngân một mình gánh vác kinh tế gia đình, nhưng nay chị mắc bệnh nặng.

Gia đình chị đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn tài sản nào đáng giá để bán, không còn nơi nào để tiếp tục vay mượn. Lúc này, gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp đỡ chị Vũ Kim Ngân có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.290 (chị Vũ Kim Ngân) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Vũ Kim Ngân theo địa chỉ: Tổ dân phố Cẩm Trà, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0358189851.

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