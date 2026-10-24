MS 2026.287

Con gái cần phẫu thuật ghép xương với chi phí dự kiến khoảng 250-300 triệu đồng, vợ chồng chị Dung ở Nghệ An xoay xở khắp nơi. Bần cùng, gia đình đành mang sổ đỏ thế chấp ngân hàng nhưng vẫn khó khăn vì mảnh đất nằm sát nghĩa trang.

13 tuổi mắc ung thư xương

Mới chỉ vài tháng trước, cô bé Phạm Thị Mỹ Hằng (SN 2013) ở xóm Kim Ngọc, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, vẫn còn tung tăng cắp sách đến trường học, vui đùa cùng bạn bè nhưng ai ngờ sau đó, Hằng đã lâm bệnh nặng.

Tháng 7/2026, Hằng bất ngờ xuất hiện triệu chứng đau tức chân trái, đi lại khó khăn. Ban đầu, chị Đặng Thị Dung (mẹ của Hằng) nghĩ con mải chơi bị va đập hoặc căng cơ nên xoa dầu, theo dõi thêm. Tuy nhiên, sau 3 ngày, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng dữ dội.

Lo lắng trước tình trạng của con, chị Dung đưa Hằng đến một phòng khám tư gần nhà để chụp X-quang và siêu âm chân. “Sau khi xem kết quả, bác sĩ nói chân của Hằng có vấn đề về xương và khuyên gia đình nên đưa Hằng ra Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra chuyên sâu”, chị Dung kể.

Hằng mắc ung thư xương đùi trái, trải qua 6 đợt truyền hoá chất. Hiện Hằng đang chờ phẫu thuật ghép xương

Ngay trong đêm, vợ chồng chị Dung vội gom góp số tiền ít ỏi còn lại trong nhà, bắt xe khách đưa con ra Hà Nội. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi chụp cộng hưởng từ (MRI) và làm các xét nghiệm, Hằng được chẩn đoán mắc ung thư xương đùi trái.

Giữa tháng 7/2026, gia đình chị Dung xin chuyển con đến Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) để điều trị. Đến nay, Hằng đã trải qua 6 đợt truyền hóa chất.

Theo xác nhận của phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K), bệnh nhân Phạm Thị Mỹ Hằng mắc ung thư xương, đang điều trị hóa chất theo phác đồ tại khoa Nhi. Đây là căn bệnh phức tạp, thời gian điều trị kéo dài, tốn kém chi phí.

Theo chị Dung, từ khi con gái phát bệnh đến nay, gia đình đã chi khoảng 130 triệu đồng để trang trải cho việc điều trị, thuốc men và đi lại. Toàn bộ số tiền này đều do vợ chồng chị Dung vay mượn từ anh em, họ hàng hai bên.

Hiện Hằng đang chờ phẫu thuật ghép xương. Gia đình cho biết, chi phí dự kiến cho ca mổ lên tới 250-300 triệu đồng. Đây là khoản tiền quá lớn đối với gia đình chị Dung.

Để có tiền cho con phẫu thuật ghép xương, vợ chồng chị Dung đã tính đến phương án mang sổ đỏ của gia đình đi thế chấp ngân hàng. Thế nhưng, theo chị Dung, mảnh đất của gia đình sinh sống nằm sát nghĩa trang của xã, nên hiện giờ thủ tục thế chấp vẫn chưa làm được.

Hoàn cảnh gia đình chị Dung cũng rất éo le. Trong khi chị Dung túc trực chăm con tại bệnh viện, ở quê nhà, chồng chị, anh Phạm Văn Phúc cũng chật vật xoay xở với những khó khăn của gia đình.

Trước đây, anh Phúc làm thợ xây cho một công ty cách nhà hơn 5km. Từ ngày con gái mắc bệnh, anh phải gác lại công việc để lo cho gia đình.

Vợ chồng anh Phúc, chị Dung có 4 người con, Hằng là con thứ hai. Chị gái của Hằng là Phạm Thị Lan Anh (SN 2008) vừa học xong lớp 12 nhưng phải dừng việc học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Hai em của Hằng còn nhỏ, đang học lớp 6 và lớp 1.

Ngoài nuôi 4 đứa con, vợ chồng anh Phúc còn chăm bố mẹ già đều đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe suy yếu, cả hai cùng bị gãy xương, các sinh hoạt cá nhân phải nhờ con trai chăm sóc.

Anh Phúc còn một em gái ruột Phạm Thị Thúy (SN 1992) bị câm điếc bẩm sinh, trí não phát triển không bình thường, không thể tự chăm sóc bản thân và hoàn toàn phụ thuộc vào anh trai cùng bố mẹ già.

Dự kiến cho ca mổ ghép xương lên tới 250-300 triệu đồng, gia đình chị Dung muốn ‘cắm’ nhà để cứu con vẫn không được

Chính quyền địa phương xã Trung Lộc xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Đặng Thị Dung.

Trong quá trình điều trị, những lúc đau đớn, Hằng thường tìm đến mẹ để được an ủi. Có lần, Hằng hỏi mẹ mình: “Mẹ ơi, bệnh của con chữa có khỏi được không?”. Chị chỉ biết ôm và động viên con cố gắng điều trị.

Theo chị Dung, hiện tại Hằng đã được Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ủng hộ 30 triệu đồng. Tuy nhiên, trước khoản chi phí phẫu thuật lớn, vợ chồng chị Dung không còn khả năng xoay xở. Lúc này, cô bé Hằng đang rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng để có thêm kinh phí điều trị, giúp em tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua bệnh tật.

Bạn đọc giúp đỡ cháu Phạm Thị Mỹ Hằng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.287 (em Phạm Thị Mỹ Hằng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Đặng Thị Dung (mẹ của Mỹ Hằng) theo địa chỉ: Xóm Kim Ngọc, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0983494587.

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