MS 2026.285

Vợ suy thận, chồng mắc u bàng quang

Cuối năm 2019, chị Nguyễn Thị Phượng (vợ anh Thoan), ở thôn Bổng Điền, xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên, phát hiện mắc suy thận mạn giai đoạn cuối. Từ đó đến nay, chị mất khả năng lao động, phải đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình lọc máu nhân tạo 3 lần mỗi tuần để duy trì sự sống.

Vợ suy thận, anh Vũ Duy Thoan - người đàn ông trụ cột của gia đình vừa trải qua ca phẫu thuật do mắc u bàng quang

Bệnh tình kéo dài khiến sức khỏe chị ngày càng suy giảm, kéo theo chi phí điều trị ngày một tốn kém. Theo gia đình, riêng tiền thuốc điều trị mỗi tháng đã hơn 1 triệu đồng, chưa kể chi phí đi lại và những đợt cấp cứu phát sinh.

Vợ mắc bệnh nặng, anh Thoan trở thành lao động chính trong nhà. Trước đây, anh làm nhiều công việc tự do, từ phụ hồ, xây dựng đến thợ cơ khí dân dụng.

Năm 2023, gia đình anh Thoan tiếp tục chịu cú sốc khi con gái út 5 tuổi, bé Vũ Anh Thư (SN 2018) bị đuối nước và qua đời. Nỗi đau mất con khiến vợ chồng anh chị thêm suy sụp, trong khi chị Phượng vốn đã suy kiệt vì bệnh tật.

Gia cảnh ngặt nghèo, từ khi anh Thoan nằm viện, chị gái anh phải vào viện chăm sóc

Sau biến cố, anh Thoan vẫn cố gắng chạy xe, làm shipper để có tiền trang trải sinh hoạt và thuốc men cho vợ.

Thế nhưng, hơn một tháng trước, anh Thoan xuất hiện tình trạng bí tiểu, tiểu ra máu, ăn uống kém. Anh đến Bệnh viện Đa khoa Thái Bình thăm khám. Qua kết quả chụp cắt lớp, các bác sĩ phát hiện khối u bất thường và khuyên anh chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để kiểm tra chuyên sâu.

Tại đây, sau khi kiểm tra tại khoa Phẫu thuật Tiết niệu của bệnh viện, anh được chẩn đoán mắc u bàng quang, có chỉ định phẫu thuật nội soi lấy u.

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Vũ Duy Thoan (44 tuổi) nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Bệnh u bàng quang được đánh giá có tiên lượng nặng, nguy cơ tái phát cao. Hiện anh Thoan đã được phẫu thuật, chi phí ca mổ khoảng từ 30-40 triệu đồng.

Bố mẹ đều mắc bệnh nặng, con gái phải gác lại giấc mơ đại học

Từ năm 2019, chị Nguyễn Thị Phượng phải vào bệnh viện chạy thận định kì

Từ khi anh Thoan bị bệnh, sức khỏe sa sút, anh không còn khả năng tiếp tục công việc và gia đình mất đi nguồn thu nhập chính.

Khoản nợ điều trị của chị Phượng suốt mấy năm qua đã lên tới hơn 100 triệu đồng, mới đây gia đình lại phải vay mượn thêm để lo chi phí cho ca phẫu thuật của anh Thoan.

Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn khiến con gái lớn của anh chị là Vũ Minh Thùy (SN 2006), thi đỗ Trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2024 đành phải xin nghỉ học, chuyển xuống học hệ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình để rút ngắn thời gian học, giảm bớt chi phí và sớm đi làm phụ giúp gia đình.

Gia đình anh Vũ Duy Thoan thuộc diện hộ nghèo ở địa phương

Chứng kiến con gái phải gác lại ước mơ, anh Thoan không khỏi xót xa: “Lúc tôi còn có thể đi làm vì chưa bị bệnh, tôi chỉ mong dồn sức lực lo cho con học hành để sau này đỡ khổ. Nhưng từ ngày tôi mắc bệnh, gia đình chẳng đủ lực để cho con theo học vì chi phí tốn kém quá. Nhiều lúc thấy con buồn vì không thực hiện được ước mơ, tôi cũng thương cháu lắm nhưng lực bất tòng tâm”.

Hiện nay, gia đình anh Thoan có ba người, trong đó cả hai vợ chồng đều mắc bệnh nặng, không còn khả năng lao động ổn định. Chị Phượng vẫn phải lọc máu 3 lần mỗi tuần, còn anh Thoan vẫn phải điều trị sau ca mổ.

Những biến cố liên tiếp ập đến khiến vợ chồng anh Thoan vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Điều họ mong mỏi lúc này là có thêm điều kiện điều trị bệnh, để vượt qua giai đoạn khó khăn và giảm bớt gánh nặng cho con gái đang dang dở việc học.

Bạn đọc giúp đỡ anh Vũ Duy Thoan có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.285 (gia đình anh Vũ Duy Thoan) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Vũ Duy Thoan theo địa chỉ: Thôn Bổng Điền, xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0343689869.

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