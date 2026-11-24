MS 2026.318

Mắc bệnh lý phức tạp về thận, anh Vũ Xuân Trường Anh (SN 2001) trải qua nhiều lần phẫu thuật, điều trị kéo dài và cuối cùng mất đi một quả thận khi mới 25 tuổi. Chi phí chữa bệnh tốn kém khiến gia đình phải vay mượn hơn 600 triệu đồng.

25 tuổi, chàng trai trẻ phải cắt bỏ một quả thận

Từ một chàng trai khỏe mạnh, đang là lao động chính của gia đình, ai ngờ chỉ sau cơn đau bụng dữ dội, anh Vũ Xuân Trường Anh (SN 2001) phải nằm bệnh viện triền miên suốt hơn một năm qua, buộc phải cắt bỏ một bên thận.

Theo gia đình anh Trường Anh, ngày 2/9/2025, anh xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội nên được gia đình đưa vào Bệnh viện E Hà Nội cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán anh bị sỏi thận trái.

Ngày 9/9/2025, anh được phẫu thuật nội soi lấy sỏi. Đến tháng 11/2025, anh Trường Anh tiếp tục được phẫu thuật tạo hình niệu quản, sau đó anh được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Từ đó, hành trình nhập viện, về nhà rồi lại nhập viện của anh liên tục. Một năm qua, gần như tháng nào anh Trường Anh cũng phải nhập viện để điều trị.

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Vũ Xuân Trường Anh (25 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau thắt lưng trái, được chẩn đoán teo, hẹp niệu quản.

Trước đó, bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật tán sỏi niệu quản, sau đó phải mổ nhiều lần để tạo hình niệu quản (khoảng 4-5 lần) và nhiều lần phẫu thuật mở để thay ống JJ.

Sau khi được dẫn lưu thận trái, chức năng thận của Trường Anh suy giảm. Trước tình trạng bệnh lý phức tạp, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ thận trái.

Đây là tổn thất lớn đối với chàng trai mới 25 tuổi. Quá trình điều trị của anh kéo dài, trải qua nhiều lần phẫu thuật, chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Riêng trong đợt nhập viện này, gia đình đã phải đóng 80 triệu đồng viện phí.

Mới 25 tuổi, Trường Anh đã phải cắt bỏ một bên thận

Gia đình nợ hơn 600 triệu đồng

Theo gia đình, riêng chi phí ăn ở, đi lại, điều trị tại Bệnh viện E đã hơn 140 triệu đồng. Khi chuyển sang Bệnh viện Việt Đức, các khoản chi phí tiếp tục phát sinh, đến nay gần 500 triệu đồng. Tổng chi phí đến nay ước tính khoảng 640 triệu đồng.

Số tiền tích góp ít ỏi của gia đình không đủ trang trải các khoản viện phí kéo dài. Để có tiền cứu con, vợ chồng Vũ Đinh Lệ (SN 1966) và bà Hoàng Thị Bách (SN 1969) đã phải vay mượn hơn 600 triệu đồng. Ngoài anh Trường Anh, vợ chồng ông Lệ có hai người con gái đều đã lập gia đình riêng. Cả hai làm công nhân với mức lương thấp nên cũng không thể hỗ trợ em trai được nhiều.

Hơn một năm con điều trị bệnh cũng là khoảng thời gian kinh tế gia đình ông Lệ ngày càng kiệt quệ.

Vợ chồng ông Lệ quanh năm làm nông, thu nhập bấp bênh. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, ông còn tranh thủ làm bảo vệ cho một công ty tư nhân tại Hải Phòng. Trong khi đó, những ngày con trai nằm viện, bà Bách phải vào viện để chăm sóc.

Theo xác nhận của địa phương, gia đình anh Vũ Xuân Trường Anh thuộc diện khó khăn

Nhìn con trai tiếp tục phải điều trị sau nhiều lần phẫu thuật, bà Bách nghẹn ngào chia sẻ: "Gia đình chúng tôi giờ chỉ mong con sớm bình phục, đi lại được là tốt lắm rồi chứ chẳng mong gì hơn. Chỉ có điều bệnh của con tôi biến chứng nhiều nên tiền thuốc men, điều trị tốn kém quá, gia đình tôi kiệt quệ rồi".

Để anh Trường Anh có thêm điều kiện chữa bệnh, rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ để anh có cơ hội điều trị, sớm hồi phục sức khoẻ.

Bạn đọc giúp đỡ anh Vũ Xuân Trường Anh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.318 (anh Vũ Xuân Trường Anh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Hoàng Thị Bách (mẹ của anh Trường Anh) theo địa chỉ: Thôn An Phú, xã Bình Giang, Hải Phòng. Số điện thoại: 0354082936.