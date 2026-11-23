MS 2026.317

Em trai mắc bệnh hiểm nghèo chi phí điều trị tốn hàng trăm triệu đồng, Phạm Quốc Anh đành gác lại việc học, đi làm phụ bếp với mức lương 6 triệu đồng/tháng, dành dụm gửi về cho mẹ trang trải chi phí điều trị.

Gần 2 năm điều trị bệnh hiểm nghèo

Mắc bệnh hiểm nghèo, gần 2 năm qua, em Phạm Quốc Định (SN 2013, quê ở tỉnh Ninh Bình) không thể đi lại được vì tay chân khó vận động, mọi sinh hoạt đều phải nhờ mẹ là chị Phan Thị Hợp chăm sóc.

Em Phạm Quốc Định (SN 2013) bị u não, tay chân khó vận động

Theo lời chị Hợp, năm 2024, khi đang học lớp 6, Định thường xuyên bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt và sốt cao. Chị Hợp đưa con đến khám tại một phòng khám tư, Định được chẩn đoán mắc cúm A. Tuy nhiên, sau một tuần uống thuốc, tình trạng sức khỏe của Định không thuyên giảm.

Một hôm, khi đang học trên lớp, Định lên cơn sốt cao, đau đầu. Cô giáo chủ nhiệm phải gọi điện thông báo để gia đình đưa vào viện thăm khám. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, kết quả chụp cộng hưởng từ phát hiện trong não của Định có một khối u gây giãn não thất.

Ngày 4/11/2024, Định trải qua ca phẫu thuật cấp cứu. Đến ngày 11/11, em tiếp tục ca phẫu thuật cắt khối u tiểu não.

Theo chị Hợp, sau ca phẫu thuật, các bác sĩ cho biết chỉ có thể loại bỏ khoảng 90% khối u. Định phải nằm hồi sức tích cực 12 ngày do khó thở, chưa thể cai ống thở. Sau đó, khả năng nói và vận động của Định gặp khó khăn, các bác sĩ đã áp dụng phương pháp châm cứu với hy vọng giúp em phục hồi phần nào.

Sau thời gian điều trị, khả năng nói của Định mới cải thiện được đôi chút, từ tình trạng líu lưỡi sang nói ngọng, còn tay chân vẫn không thể vận động.

Căn bệnh khiến đôi chân của Định khó vận động, phải dùng xe lăn hỗ trợ

Từ tháng 1 đến tháng 4/2025, Định trải qua 30 lần xạ trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau đó, em trở lại Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục 32 đợt hóa chất. Dù bệnh tình có những tiến triển nhất định, nhưng hiện Định chưa thể tự đi lại, tay chân khó vận động được như trước.

Bệnh tật khiến Định có lúc đau đớn, tủi thân, cáu gắt. Chứng kiến con trai phải sống phụ thuộc vào người khác trong thời gian dài, chị Hợp không khỏi xót xa. Điều chị mong mỏi nhất lúc này là con có thể dần phục hồi sức khỏe, tự đứng dậy và đi lại.

Anh trai nghỉ học đi làm phụ bếp kiếm tiền chữa bệnh cho em

Cùng với hành trình điều trị kéo dài và tốn kém của Định, gia đình chị Hợp rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Một mình chị phải xoay xở chăm sóc con tại bệnh viện, trong khi cuộc sống của cả gia đình chị không có nguồn thu nhập ổn định.

"Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay vẫn chưa có mảnh đất cắm dùi. Cưới xong, hai vợ chồng đi thuê nhà để ở rồi lần lượt sinh các con. Đến khi cháu Định phát bệnh, gia đình tôi phải về nhà anh trai ở Bắc Giang để nương tựa", chị Hợp chia sẻ.

Thương mẹ vất vả lại lo cho em bệnh tật, người con trai cả của chị là Phạm Quốc Anh (SN 2009) đành nghỉ học, đi làm phụ bếp kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ngoài Định mắc bệnh hiểm nghèo, Quốc Anh còn hai em nhỏ đang tuổi ăn học.

Mỗi tháng, Quốc Anh nhận mức lương 6 triệu đồng. Số tiền kiếm được, em dành dụm gửi hết về cho mẹ để lo thuốc men, chi phí sinh hoạt và việc học của các em.

Dẫu vậy, khoản thu nhập ít ỏi ấy không đủ trang trải chi phí điều trị bệnh cho Định. Dù Định có bảo hiểm y tế nhưng những đợt điều trị kéo dài cùng các khoản phát sinh khiến chị Hợp phải vay mượn anh em, họ hàng gần 300 triệu đồng.

Hai anh em Quốc Anh và Quốc Định

"Hơn 2 năm nay Định chỉ nằm một chỗ, một mình tôi luôn bên cạnh chăm sóc con. Cả nhà hiện giờ chỉ trông chờ vào lương phụ bếp của Quốc Anh", chị Hợp nghẹn ngào.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Huy Thông, Tổ phó Tổ dân phố Đoan Bái phường Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh xác nhận, hoàn cảnh mẹ con chị Phan Thị Hợp hiện rất khó khăn. Cả 5 mẹ con chị đang phải ở nhờ nhà anh trai là ông Nguyễn Văn Nam. Cháu Phạm Quốc Định mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị. Gia đình chị Hợp hiện rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp đỡ em Phạm Quốc Định có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.317 (em Phạm Quốc Định) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Phan Thị Hợp (mẹ của Quốc Định) theo địa chỉ: tổ dân phố Đoan Bái, phường Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0979562179