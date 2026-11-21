MS 2026.315

Mới khoảng 4 tháng tuổi, bé Hà Thanh Trúc (SN 2019, ở Tuyên Quang) đã mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Bé Trúc phải điều trị bệnh suốt 7 năm qua. Cơ hội sống của bé Trúc là ghép tủy, nhưng gia đình nghèo không đủ khả năng xoay xở kinh phí.

7 năm ròng chữa bệnh

Đã 7 năm kể từ ngày con gái chào đời, vợ chồng chị Hoàng Thị Huệ (dân tộc Dao, quê ở Tuyên Quang) vẫn phải đều đặn đưa Trúc đến bệnh viện điều trị. Nhìn con mang trong mình bệnh tật suốt 7 năm qua, chị chỉ mong có điều kiện để con được tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp, sớm có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.

Bé Hà Thanh Trúc mắc bệnh hiểm nghèo từ khi mới 4 tháng tuổi

Bất hạnh xảy đến vào tháng 12/2019, khi Trúc mới khoảng 4 tháng tuổi. Thấy con thường xuyên quấy khóc, da xanh xao, sức khỏe ngày càng yếu, chị Huệ đưa con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên (nay là Bệnh viện Đa khoa khu vực Hàm Yên) thăm khám.

Chị Huệ cho biết, theo kết quả kiểm tra, bác sĩ nói bé Trúc bị thiếu máu nặng nên đã chuyển bé đến bệnh viện tuyến tỉnh để truyền máu cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi được truyền máu, bé Trúc vẫn quấy khóc không dứt. Vì vậy, tháng 1/2020, gia đình đưa bé xuống Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Tại đây, sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác định bé Trúc mắc bệnh tan máu bẩm sinh, phải theo dõi và điều trị lâu dài.

Từ đó, chị Huệ đưa con vào viện điều trị theo định kỳ. Ban đầu, Trúc phải truyền máu mỗi tháng một lần. Khi lên 2 tuổi, có những tháng sức khỏe không ổn định, bé phải truyền máu tới hai lần.

Cứ như vậy suốt nhiều năm qua, dù kinh tế gia đình khó khăn, vợ chồng chị Huệ vẫn cố gắng duy trì việc truyền máu cho con theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dù vẫn được truyền máu thường xuyên, lá lách của Trúc ngày càng to. Đến tháng 5/2026, bé Trúc phải trải qua ca phẫu thuật cắt lách.

Sau ca phẫu thuật, Trúc vẫn phải tiếp tục điều trị. Hiện bé được truyền máu và uống thuốc thải sắt hằng tháng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Mỗi đợt nhập viện thường kéo dài khoảng một tuần, gia đình phải chi trả khoảng 2 triệu đồng.

Suốt 7 năm qua, bé Trúc phải thường xuyên vào viện truyền máu định kỳ

Ghép tuỷ để tìm sự sống

Sau nhiều năm điều trị, vợ chồng chị Huệ mong muốn tìm được phương pháp giúp con không còn phụ thuộc vào những lần truyền máu định kỳ. Chị Huệ cho biết, qua tư vấn của bác sĩ, ghép tủy được xác định là phương pháp điều trị tối ưu đối với bé Trúc.

Tuy nhiên, gia đình tìm hiểu về chi phí ghép tủy cùng các loại thuốc chống thải ghép sau đó rất tốn kém, vượt quá khả năng kinh tế của gia đình.

Anh Hà Văn Cường (chồng chị Huệ) hiện làm phụ bếp cho một nhà hàng ở khu vực thành phố Tuyên Quang trước đây, với mức lương khoảng 12 triệu đồng. Anh chọn công việc này để vừa có thu nhập trang trải cuộc sống gia đình, vừa thuận tiện chăm sóc con mỗi khi con gái nhập viện.

Trong khi đó, chị Huệ làm lao động thời vụ tại các công trường xây dựng. Công việc không ổn định, ngày nào có người thuê, chị mới có thu nhập khoảng 300.000 đồng.

Mỗi lần con nhập viện điều trị kéo dài khoảng một tuần, chị lại phải nghỉ làm để chăm sóc con, vì thế kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào khoản thu nhập của anh Cường.

Mức thu nhập này chỉ đủ trang trải sinh hoạt và duy trì việc điều trị cho Trúc suốt 7 năm qua. Ngoài bé Trúc, vợ chồng chị Huệ còn có con trai đang học lớp 4.

Cơ hội sống của bé Trúc là được ghép tuỷ nhưng gia đình nghèo bất lực trước khoản kinh phí lớn

Chị Huệ chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn con có một cuộc sống bình thường, được đến trường như các bạn. Nhưng nếu ghép tủy thì quá trình điều trị dự kiến kéo dài và tốn kém. Vợ chồng tôi không có khả năng lo kinh phí phẫu thuật cho con…”.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng thôn Thịnh Phường, xác nhận cháu Hà Thanh Trúc, con chị Hoàng Thị Huệ, là công dân tại địa phương. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Từ khi còn nhỏ, Trúc đã mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thường xuyên phải đưa bé Trúc đến bệnh viện điều trị.

Theo ông Hùng, gia đình bé Trúc hiện rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để có thêm điều kiện chữa bệnh. Rất mong các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ bé Trúc.

Bạn đọc giúp đỡ bé Hà Thanh Trúc có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.315 (bé Hà Thanh Trúc) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Hoàng Thị Huệ (mẹ của bé Trúc) theo địa chỉ: Thôn Thịnh Phường, xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0334725228.