MS 2026.316

Từ khi mới sinh ra, bé Hà Văn Đạt (TP Huế) đã mắc nhiều bệnh lý nghiêm trọng. Cùng con chống chọi với bệnh tật suốt 3 năm qua, người mẹ đơn thân đã kiệt quệ tiền bạc.

Bé Hà Văn Đạt (SN 2023, ở phường Hương An, TP Huế) mắc dị tật não bẩm sinh. Ở tuổi lên 3, khi nhiều đứa trẻ đã biết chạy nhảy, gọi mẹ thì Đạt chỉ có thể nằm một chỗ, nhận thức hạn chế. Tuổi thơ của bé liên tục gắn với những lần nhập viện vì co giật, viêm phổi và suy hô hấp.

Mới sinh ra, bé Hà Văn Đạt đã mắc cùng lúc nhiều bệnh nặng

Chị Nguyễn Thị Thúy (mẹ bé Đạt) cho biết, ngay sau khi chào đời, con trai chị đã có những biểu hiện bất thường. Gia đình đưa con đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Đạt mắc dị tật não, đồng thời bị viêm phổi và suy hô hấp.

Khi mới 15 ngày tuổi, Đạt tiếp tục được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh do thông liên thất. Bé phải điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu Nhi hơn 3 tháng rưỡi mới được xuất viện. Tuy nhiên, niềm vui được đón con về nhà của người mẹ chẳng kéo dài bao lâu.

Chỉ sau 10 ngày, những cơn co giật lại khiến bé Đạt phải nhập viện. Theo chị Thuý, thời điểm đó, bác sĩ chỉ định cho con sử dụng thuốc kiểm soát động kinh và yêu cầu gia đình theo dõi thường xuyên. Từ đó, hằng tháng chị đều đặn đưa con vào bệnh viện kiểm tra.

Nhiều lần Đạt còn phải nhập viện vì viêm phổi, suy hô hấp cùng các cơn động kinh đến bất ngờ. Chính vì thế, mỗi lần dù con được về nhà, chị Thúy vẫn luôn chuẩn bị sẵn khả năng đưa con vào viện bất cứ lúc nào.

Từ khi sinh bé Đạt đến nay, toàn bộ thời gian của chị Thuý chỉ dành để chăm sóc con, không có thời gian đi làm nên chị gần như không có nguồn thu nhập.

Tuổi thơ của bé Đạt là những tháng ngày nằm điều trị ở bệnh viện

Theo chị Thuý, đến tháng 9/2026, tình trạng của bé Đạt trở nặng, đầu phình to bất thường. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi, chờ sức khỏe của bé ổn định để có thể can thiệp phẫu thuật. Hơn một tháng nay, bé Đạt nằm tại Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Trung ương Huế) để được chăm sóc đặc biệt.

Không được vào chăm sóc con, mỗi ngày chị Thúy chỉ có thể nắm tình hình qua thông báo của bác sĩ. Dù nhà ở gần bệnh viện, chị không dám về vì muốn ở lại để kịp thời biết tình hình sức khỏe của con.

Ngoài nỗi lo về bệnh tình của Đạt, chị Thúy còn phải đối mặt với gánh nặng kinh tế ngày càng lớn. Không có thu nhập, chị đành nhờ cậy vào bố mẹ đẻ. Từ khi Đạt lên 1 tuổi, vợ chồng chị đã ly hôn, một mình chị chăm sóc con suốt những năm qua.

Bố chị Thúy là ông Nguyễn Văn Phụng (SN 1959), làm nghề đạp xích lô với thu nhập bấp bênh. Mẹ chị là bà Nguyễn Thị Gió (SN 1963), làm giúp việc nhà theo giờ. Dù đã ngoài 60 tuổi, ông bà vẫn phải lao động để trang trải cuộc sống, khả năng hỗ trợ con cháu cũng có hạn.

Mong cộng đồng chung tay giúp đỡ bé Đạt

Hiện hai mẹ con chị Thúy sống nhờ trong ngôi nhà của bố mẹ ở phường Hương An (TP Huế), căn nhà được hỗ trợ xây theo diện hộ nghèo.

Suốt 3 năm qua, bé Đạt vào viện điều trị thường xuyên, mặc dù bé có bảo hiểm y tế song bé sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm rất tốn kém. Đến nay, chi phí thuốc men và điều trị cho Đạt đã tiêu tốn hơn 200 triệu đồng, chủ yếu là tiền gia đình vay mượn.

Chị Thúy nghẹn ngào chia sẻ: “Bố mẹ tôi giờ già yếu hết cả rồi, chẳng còn đủ sức khỏe để đi làm như trước đây được nữa nên không giúp được gì nhiều cho mẹ con tôi. Giờ thấy bệnh tình của con mỗi ngày một nặng hơn, tôi chẳng biết làm sao”.

Ông Văn Chí Hòa, Tổ trưởng tổ 12, (khu vực 5, phường Hương An) xác nhận, cháu Hà Văn Đạt con chị Nguyễn Thị Thuý, là công dân tại địa phương, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Theo ông Hòa, chị Thúy là mẹ đơn thân, cháu Đạt mắc chứng dị tật não từ khi mới sinh ra. Hiện cháu thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị, chi phí tốn kém.

Ngoài khoản trợ cấp xã hội 1 triệu đồng mỗi tháng của bé Đạt, người mẹ đơn thân không còn vay mượn được tiền để cho con chữa bệnh. Lúc này bé Đạt rất cần vòng tay chia sẻ, hỗ trợ của bạn đọc và cộng đồng.

Bạn đọc giúp đỡ bé Hà Văn Đạt có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.316 (bé Hà Văn Đạt) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Thúy theo địa chỉ: phường Hương An, Thành phố Huế. Số điện thoại: 0334610305.