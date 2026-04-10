Ngày 6/4, tại thành phố Đạt Châu (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), anh Khương Nghị Hiên (27 tuổi) đã có hành động dũng cảm khi cứu sống một thanh niên bị nước cuốn trôi giữa đêm. Toàn bộ sự việc được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lời khen, trang QQ đưa tin.

Theo chia sẻ với báo chí, tối hôm đó, khi đang đi dạo cùng gia đình bên bờ sông, anh bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn. Ít phút sau, anh phát hiện một người đang chới với giữa dòng nước, liên tục kêu cứu.

Ngay lập tức, anh gọi điện báo cảnh sát. Chỉ khoảng 2 phút sau, lực lượng chức năng có mặt và cùng anh chạy dọc theo bờ sông khoảng 2km để tìm vị trí nạn nhân.

Trong lúc truy tìm, có thời điểm nạn nhân chìm hẳn xuống nước khiến anh "lạnh sống lưng". May mắn, người này sau đó nổi lên trở lại. Khi được đưa áo phao, Khương Nghị Hiên lập tức mặc vào và lao xuống sông.

"Khoảng cách lúc đó tầm 300-400m, nước chảy rất xiết, tôi cũng sợ. Nhưng không còn cách nào khác, đó là một mạng người", anh kể.

Anh Khương đã không quản ngại nguy hiểm bơi giữa đêm để cứu người. Ảnh: QQ

Sau khi bơi tiếp cận, anh đã đưa được nạn nhân vào bờ an toàn. Người gặp nạn chỉ bị hạ thân nhiệt nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Được biết, Khương Nghị Hiên là thành viên đội cứu hộ tại địa phương. Đại diện đội cho biết, ngay khi báo cảnh sát, anh cũng liên hệ đội để xin hỗ trợ. Nhờ hành động nhanh chóng và quyết đoán, nạn nhân đã được cứu trước khi lực lượng chi viện tới nơi.

Theo đội cứu hộ, thời điểm xảy ra sự việc, trời tối, tầm nhìn kém, nhiệt độ thấp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. "Đó thực sự là một cuộc cứu hộ đầy rủi ro. Hành động của Khương Nghị Hiên rất đáng khâm phục", đại diện đội chia sẻ.