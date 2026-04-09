Cụ bà 89 tuổi leo bên ngoài tòa chung cư. Ảnh: SCMP

Sự việc hy hữu xảy ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) khiến nhiều người kinh ngạc.

Khi đang làm việc, một nhân viên vệ sinh và một bảo vệ bất ngờ nghe thấy những tiếng kêu yếu ớt vọng xuống từ trên cao.

Khi ngẩng đầu quan sát, họ phát hiện cụ bà đang bám chặt vào hệ thống thanh chắn bảo vệ các dàn điều hòa bên ngoài tầng 26 của tòa chung cư, SCMP đưa tin 9/4.

Ngay lập tức, họ gọi lực lượng chức năng đến hiện trường, đồng thời liên tục trấn an cụ bà. Họ nhắc bà cố giữ nguyên vị trí để chờ được giải cứu.

Tuy nhiên, cụ vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía dưới bằng cách lần theo các thanh chắn khung sắt bảo vệ điều hòa. Cuối cùng, cụ bà đã kiệt sức và dừng lại ở tầng 21, cách mặt đất khoảng 50m.

Lúc này, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, tiến hành giải cứu.

Họ buộc một sợi dây an toàn vào người cụ bà, cắt một song sắt để tạo khoảng trống giúp cụ ngồi nghỉ. Sau đó, họ đưa nước cho cụ uống, rồi dùng cáng tạo cầu nối giữa thanh chắn và cửa sổ rồi kéo cụ vào nhà an toàn.

May mắn, cụ không bị thương, chỉ cảm thấy kiệt sức và có phần hoảng loạn tâm lý. Chia sẻ với đội cứu hộ, cụ nói: "Tôi định cứ thế leo một mạch xuống tận tầng 1 luôn".

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, cụ bà hiện sống một mình tại căn hộ ở tầng 27. Cụ vô tình bị kẹt trong phòng ngủ do cửa bị khóa trái. Vì điện thoại di động để ở phòng khách nên cụ không gọi được người thân nên cụ đã trèo ra khỏi cửa sổ phòng ngủ và leo xuống theo các thanh chắn khung sắt bảo vệ điều hòa.

Vụ việc lan truyền thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với hơn 4 triệu lượt xem video. Nhiều người ca ngợi sức khỏe và ý chí của cụ, đặt cho cụ biệt danh "phiên bản cụ bà của Alex Honnold" - một nhà leo núi tự do nổi tiếng, đã chinh phục tòa nhà chọc trời Taipei 101 cao 508m mà không cần dây thừng hay thiết bị an toàn.

Hiện tại, cụ bà đã ổn định sức khỏe và được gia đình chăm sóc.