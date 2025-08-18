MS 2025.220

Ngày nào anh Tuấn cũng tranh thủ chạy Grab từ sớm, sau đó căn đúng giờ tắt ứng dụng, dành từng phút quý giá để về chăm cha đau yếu. Xong xuôi, anh lại vội chạy vào bệnh viện, vừa thăm nom vừa kể cho em gái nghe một ngày chạy xe ngoài đường của mình, khiến các y bác sĩ đều xúc động.

Vừa chạy grab lo kinh tế cho gia đình, anh Tuấn vừa chăm em gái ở viện và cha già yếu ốm ở nhà.

Trong căn nhà tình thương ở khu phố 37, phường Thủ Đức, TPHCM, bà con hàng xóm ai cũng xót xa trước hoàn cảnh éo le của anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1997).

Sau khi sinh cô em gái Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 2007) không lâu, mẹ anh Tuấn lâm bệnh rồi qua đời. Từ đó, nhà chỉ còn ba cha con. Bố anh bị di chứng chiến tranh nên sức khỏe yếu, còn anh Tuấn vừa thay cha mẹ chăm sóc em gái, vừa gánh vác kinh tế gia đình.

“Ngày mẹ mất, Tú mới 2 tuổi, nó khóc đòi mẹ mãi. May có bà con hàng xóm thương tình, trông giùm để tôi có thể đi bán vé số kiếm tiền chăm cha và em”, anh Tuấn kể.

Bươn chải từ nhỏ, lớn lên anh Tuấn làm đủ nghề để lo sinh hoạt cho ba cha con và thuốc thang cho cha.

“Hồi nhỏ, nhìn các bạn cùng tuổi được đi học, tôi cũng muốn lắm. Nhưng từ ngày mẹ mất, tôi buộc phải nghỉ học để dành mọi điều tốt nhất cho em gái”, anh chia sẻ.

Ngoài chăm em gái ở viện, anh Tuấn vẫn đau đáu lo cho cha ốm yếu nằm ở nhà.

Năm Tú 11 tuổi, em bất ngờ khó thở, nôn ra máu. Anh Tuấn vội đưa em gái vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Tú mắc Lupus ban đỏ, cần nhập viện gấp.

Điều trị khoảng 2 năm, bệnh tình của Tú thuyên giảm nên anh xin bệnh viện cho em về nhà vì không còn tiền. Hai năm Tú nằm viện, anh Tuấn đã phải vay mượn hơn 300 triệu đồng chi phí cho em.

Từ ngày về nhà, mỗi tháng Tú vẫn uống thuốc theo đơn nhưng luôn cảm thấy mệt mỏi. Thương anh, Tú giấu những cơn đau. Đến khi không chịu nổi, bệnh trở nặng, nổi mẩn đỏ khắp người, đi ngoài ra máu, em mới nói. Anh Tuấn lập tức đưa em vào Bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Dũng cho biết: “Bệnh nhân Nguyễn Thị Cẩm Tú nhập viện trong tình trạng đau bụng, viêm toàn bộ đại tràng, viêm ruột, thiếu máu, suy hô hấp. Sau hội chẩn và xét nghiệm, chúng tôi kết luận bệnh nhân đang trong đợt bùng phát Lupus ban đỏ ở giai đoạn nguy kịch. Hiện bệnh nhân phải thở máy, thay huyết tương, dùng kháng sinh, bù máu, bù tiểu cầu, với chi phí mỗi ngày khoảng 5–10 triệu đồng”.

Đây là khoản chi phí quá lớn với anh Tuấn, tiền chạy Grab mỗi ngày chẳng thấm vào đâu, trong khi anh vẫn phải lo thuốc thang cho cha.

Dù vậy, anh Tuấn vẫn kiên trì. Mỗi sáng, anh chuẩn bị thuốc men, đồ ăn cho cha, rồi chạy Grab kiếm tiền. Trưa, anh tắt ứng dụng, vào viện thăm em, sau đó lại về xem tình hình của cha, rồi tiếp tục chạy xe.

Ngày qua ngày, chàng trai trẻ ấy tất bật không biết mệt mỏi. Hình ảnh anh trai ân cần trò chuyện với em gái trong bệnh viện khiến không chỉ bệnh nhân mà cả y, bác sĩ đều cảm động.

Với anh Tuấn, mưu sinh và chăm em không mệt bằng nỗi đau em phải chịu. “Sao số con bé khổ quá. Từ nhỏ đã thiếu hơi mẹ, rồi mắc bệnh từ năm 11 tuổi, chữa mãi tưởng khỏi, ai ngờ giờ vẫn phải chịu đựng”, anh nói.

Ngước đôi mắt quầng thâm, anh nghẹn ngào: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy vợ. Nếu lập gia đình, sẽ không ai chăm Tú và cha. Tôi chỉ mong lần này Tú khỏi bệnh. Dù phải đánh đổi, tôi cũng cố gắng hết sức để bù đắp cho em”.

Mặc dù phải chạy grab nhưng ngày nào anh Tuấn cũng tranh thủ vào viện trò chuyện với em gái.

Ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng khu phố 37, phường Thủ Đức – cho biết, gia cảnh anh Tuấn rất khó khăn. Ba cha con đang sống trong căn nhà tình thương do Nhà nước hỗ trợ.

“Chúng tôi thường xuyên thăm hỏi, động viên. Qua báo chí, mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp Tú có điều kiện chữa bệnh, san sẻ phần nào gánh nặng với anh Tuấn – người anh tần tảo, người con hiếu thảo”, ông chia sẻ.