MS 2025.215

Giữa hành lang bệnh viện, hình ảnh người phụ nữ gầy gò tất tả chạy qua lại giữa Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM và Bệnh viện Ung Bướu CS2 khiến ai cũng xót xa. Đó là chị Nguyễn Thị Mỹ Chi (46 tuổi, ở xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp) – người mẹ đơn thân mắc ung thư vú, vẫn gắng gượng chăm cô con gái 2 tuổi bị động kinh, thiếu oxy lên não.

Bé Nguyễn Ngô Ánh Dương sinh ra đã ốm yếu, bị động kinh, thiếu oxy lên não.

Khuôn mặt chị Chi tái nhợt vì phải chịu những cơn đau hành hạ. Nghĩ về quãng đời gian nan mình đã trải qua, nước mắt chị Chi lăn dài trên má.

Chị ngậm ngùi kể, cuộc sống vốn khó khăn, chị mưu sinh bằng nghề bán trứng nướng trước cổng một nhà máy trên địa bàn xã. Năm 2022, chị quen và yêu một người đàn ông ở tỉnh khác làm trong nhà máy. Nhưng khi chị mang bầu, người đàn ông đó bỏ rơi chị. Năm 2023, chị sinh bé Nguyễn Ngô Ánh Dương.

Con sinh ra đã không được khoẻ mạnh. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán con bị thiếu oxy não do sinh ngạt. Tuy nhiên, điều trị khoảng 1 tháng, con lại có dấu hiệu viêm phổi, suy dinh dưỡng, cần chuyển tuyến gấp.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ kết luận Ánh Dương mắc viêm phổi, động kinh, thiếu oxy não, tật đầu nhỏ, suy dinh dưỡng.

Được biết, chứng thiếu oxy não ở trẻ sơ sinh có khả năng gây tàn tật, gây di chứng não như bại não, mù, chậm phát triển.

Con ốm, một mình chị Chi liên tục phải chạy giữa 2 bệnh viện để vừa điều trị bệnh cho mình và vừa chăm con.

Tin dữ ấy như sét đánh ngang tai chị. Nghĩ hoàn cảnh mình đã khổ, nay con bệnh tật, chị Chi chỉ biết ôm con khóc. Từ lúc con sinh ra, toàn bộ số tiền hơn 200 triệu đồng chạy chữa cho con, chị phải vay mượn khắp nơi mới lo được. Nhiều lần liên lạc với ba Ánh Dương để nhờ hỗ trợ nhưng chị chỉ nhận lại những tiếng “tút... tút...” lạnh lùng.

Tưởng chừng bấy nhiêu khó khăn đã quá đủ, nhưng cuối năm 2023, chị Chi có triệu chứng đau ngực liên tục. Vì bận chăm con, chị nghĩ đơn giản chỉ là bệnh phụ khoa nên không thăm khám ngay. Đến khi đau không chịu nổi, chị mới vào bệnh viện thì biết mình mắc ung thư vú.

Ban đầu, chị từ chối điều trị vì bé Ánh Dương thường xuyên co giật và chi phí chữa trị quá tốn kém. Mãi đến khi sức khỏe yếu đi, nhiều lần ngất xỉu, chị mới quyết định vào viện.

“Biết là điều trị sẽ tốn rất nhiều tiền, nhưng nếu không chữa, tôi sợ thời gian bên con sẽ ngắn lại. Con giờ chỉ nằm một chỗ, không có tôi thì biết nương tựa vào ai”, chị Chi nghẹn ngào.

Từ khi vào viện điều trị, mỗi ngày sau khi con được truyền thuốc xong, chị gửi con lại nhờ các mẹ trong phòng trông giúp rồi tranh thủ chạy xuống Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2 để hóa trị. Sau đó, không kịp nghỉ ngơi, chị lại tất tưởi trở về Bệnh viện Nhi đồng 2 với con.

Sau khi hóa trị đủ và mổ khối u, chị vẫn phải xạ trị thường xuyên để điều trị triệt để nhằm thu nhỏ khối u giai đoạn sớm. Mỗi lần điều trị, tổng chi phí thuốc và viện phí khoảng gần 10 triệu đồng.

“Lắm lúc nghĩ mà buồn, tuyệt vọng. Giờ hết tiền, dù bác sĩ nói bệnh ung thư vú của tôi phát hiện sớm, khả năng chữa khỏi cao, nhưng lấy đâu ra tiền đi viện? Nếu không chữa rồi chẳng may tôi có mệnh hệ gì, con tôi biết phải làm sao?”, chị Chi rưng rưng.

Ba bỏ rơi khi chưa kịp chào đời, bé Ánh Dương phải sống trong những cơn co giật triền miên. Mọi chi phí chữa trị cho con đều phải vay mượn, giờ chị Chi lại mang bệnh hiểm nghèo khiến người mẹ nghèo mưu sinh bằng gánh trứng nướng như chị không biết xoay xở ra sao.

Từ khi sinh ra, bé Ánh Dương phải sống trong những cơn co giật triền miên.

Ông Lưu Văn Tâm, Trưởng ấp 5, xã Gia Thuận, cho biết: “Thời gian qua, chính quyền địa phương rất quan tâm đến hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Mỹ Chi nhưng chủ yếu là động viên tinh thần vì địa phương cũng còn khó khăn. Vì thế, mọi sự trợ giúp của các nhà hảo tâm đều là hy vọng lớn giúp chị Chi kéo dài sự sống và tiếp tục chăm sóc con nhỏ bệnh tật”.