Đêm chung kết cuộc thi Manhunt International 2026 diễn ra tối 9/9 tại Sri Lanka (giờ địa phương) quy tụ 36 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ lần lượt tham gia các vòng thi đồng diễn và hô tên, trình diễn haute couture (thời trang may đo cao cấp), đồ bơi và vest.

Top 5 Manhunt International 2026. Trần Tiến Dũng đến từ Việt Nam (trái) đạt á vương 4 của cuộc thi.

Đại diện Pháp Dylan Palmerini giành ngôi vị Nam vương. Á vương 1 thuộc về Ấn Độ, á vương 2 là đại diện Puerto Rico, á vương 3 thuộc về Nigeria. Trần Tiến Dũng - đại diện Việt Nam nhận danh hiệu á vương 4 của cuộc thi.

Trần Tiến Dũng sinh năm 1997 tại Phú Thọ, cao 1,86m, nặng 79kg, số đo 109-85-103cm. Người mẫu tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Bách khoa Hà Nội, từng làm giám đốc marketing cho một chuỗi phòng tập trước khi theo đuổi nghề người mẫu.

Trần Tiến Dũng tự hào nhưng cũng nuối tiếc với vị trí á vương 4.

Trong một tuần tranh tài, Tiến Dũng mang theo khoảng 90kg hành lý. Anh duy trì phong cách lịch lãm, mạnh mẽ trong các hoạt động diễn ra tại cuộc thi. Người mẫu tập trung nhiều khía cạnh, từ hình ảnh, thời trang, thể lực, giao tiếp đến cách giới thiệu văn hóa và con người Việt Nam.

Ngoài danh hiệu á vương 4, đại diện Việt Nam nhận thêm giải Best Asian Model (Siêu mẫu xuất sắc nhất châu Á).

Chia sẻ với VietNamNet, Trần Tiến Dũng nói hạnh phúc, tự hào và xúc động khi hành trình của mình tại Manhunt International 2026 được ghi nhận bằng danh hiệu trên. Đây là một hành trình áp lực nhưng cũng cho anh nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Điều khiến anh tiếc nuối nhất là chưa thể mang danh hiệu cao nhất về Việt Nam. Tuy vậy, nam vương không xem kết quả trên là một thất bại.

“Tôi đã đến Manhunt International 2026 với mục tiêu cao nhất bởi biết mình đã chuẩn bị nghiêm túc và dành nhiều tâm huyết cho hành trình này. Vị trí á vương với tôi như một bài học để hiểu rằng mình còn có thể tốt hơn, hoàn thiện và mạnh mẽ hơn”, anh nói.

Người mẫu định hướng phát triển lĩnh vực phim ảnh.

Sau khi về nước, Trần Tiến Dũng sẽ dành thời gian tham gia một số hoạt động truyền thông và giao lưu với khán giả. Thời gian tới, anh tiếp tục công việc người mẫu, đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển trong lĩnh vực phim ảnh.

Manhunt International tổ chức lần đầu năm 1993, là một trong những sân chơi sắc đẹp lớn nhất dành cho nam giới bên cạnh Mr World và Mr International. Việt Nam từng có nhiều đại diện tham dự như Ngô Tiến Đoàn, Trương Nam Thành... Thành tích cao nhất thuộc về Ngọc Tình khi đăng quang Manhunt International 2017 tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam đầu tiên tham gia cuộc thi là người mẫu, diễn viên Bình Minh.

Tại sự kiện, ban tổ chức cuộc thi cũng công bố Việt Nam sẽ là đất nước tiếp theo đăng cai Manhunt International 2027.

Khoảnh khắc Trần Tiến Dũng được trao giải Á vương 4 Manhunt International 2026

Ảnh, clip: BTC