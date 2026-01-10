Một số trích đoạn anh Tuấn hát trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Video: NVCC

“Không chết được thì phải sống”

10h, anh Nguyễn Đậu Tuấn (SN 1985, Nghệ An) bước vào căn phòng nhỏ của gia đình. Bật các thiết bị điện tử, anh ngồi vào bàn chuẩn bị cho phiên hát trực tuyến kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Trên cộng đồng mạng, anh Tuấn được gọi với cái tên thân mật là “chàng ca sĩ không tay”. Anh không chỉ được yêu mến bởi có ngoại hình ưa nhìn cùng giọng ca trầm ấm, ngọt ngào mà còn chinh phục khán giả bởi sự lạc quan cùng niềm tin, nghị lực sống.

Sinh ra trong gia đình có bố là quân nhân, từng hoạt động văn nghệ trong quân ngũ, từ nhỏ anh Tuấn đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, nuôi ước mơ trở thành nghệ sĩ. Năm 18 tuổi, anh thi vào nhạc viện nhưng không thành công.

Anh Tuấn được cộng đồng mạng xem như một ca sĩ nghiệp dư có chất giọng ngọt ngào khi hát trực tuyến trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC

Sau đó, anh theo học ngành công nghệ thông tin tại một trường đại học ở TPHCM. Thế rồi tai nạn ập đến khiến cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác.

Năm thứ 3 đại học, anh thường theo người anh cùng quê đi làm thêm ở các công trình. Một lần, khi đưa thanh sắt dài lên tầng trên, anh không may bị điện giật.

Vụ tai nạn khiến anh bị thương nặng, phải nhập viện điều trị. Sau 2 tuần, bác sĩ thông báo đôi tay của anh đã hoại tử, buộc phải cắt bỏ.

Thương con, bố anh Tuấn xin bác sĩ ghép đôi tay mình vào cho anh. Nhưng vì nhiều nguyên nhân khách quan, nguyện vọng ấy của ông không thành công.

Anh Tuấn kể: “Những ngày sau phẫu thuật, tôi vẫn chưa biết mình mất đôi tay. Vì vẫn phải bó bột, tôi chỉ cảm thấy tay mình như ngắn lại.

Tôi hỏi mẹ sao hôm nay tay con ngắn thế thì bà không trả lời mà chỉ khóc. Lúc đó tôi cũng đã cảm nhận được điều không may. Nhưng đến lúc y tá tháo băng, thấy tay không còn, tôi rất sốc”.

Cú sốc quá lớn khiến anh suy sụp, tuyệt vọng. Anh mặc cảm, tự ti, thấy tương lai mờ mịt vì không biết có thể làm gì, sống ra sao khi không còn đôi tay.

Sau vụ tai nạn, mất 2 tay, anh Tuấn từng có một thời gian sống trong tự ti, mặc cảm. Ảnh: NVCC

Trong thời gian điều trị, câu chuyện của anh Tuấn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của nhiều cá nhân, tổ chức. Trong đó có sư cô, là trụ trì của một ngôi chùa tại TPHCM, đã giúp anh rất nhiều.

Trong lần đến bệnh viện thăm hỏi, trò chuyện, sư cô đã giúp anh có những suy nghĩ tích cực. Khi anh Tuấn xuất viện, sư cô đã nhận hai mẹ con anh về chùa an dưỡng.

“Sống trong không gian yên bình, nghe kinh kệ, tôi dần nhận ra, mạng sống là điều quý giá. Tôi thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người.

Vì vậy, tôi nghĩ, đã không chết được thì phải sống. Tôi chấp nhận số phận, quyết tâm đứng dậy. Tôi về quê và bắt đầu tập làm lại mọi thứ như một đứa trẻ”, anh chia sẻ.

Chàng ca sĩ không tay

Tại quê nhà, dù cố gắng, anh vẫn tự ti, mặc cảm về việc không còn đôi tay. Để che lấp cảm giác mặc cảm, tự tin, anh đeo tay giả mọi lúc, mọi nơi.

Năm 2008, trong một lần đi chơi cùng bạn, anh được một bầu show phát hiện khả năng âm nhạc và mời đi hát đám cưới, sự kiện. Theo nghề vài năm, anh cùng bạn mở dịch vụ cho thuê, trang trí rạp cưới.

Cũng trong thời gian này, anh gặp gỡ, quen biết chị Nguyễn Thị Thủy (hiện 36 tuổi). Ngay lần đầu gặp, anh đã có cảm tình với người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành.

Nhưng lúc này chị Thủy chỉ yêu giọng hát của chàng ca sĩ nghiệp dư. Chị không có cảm tình với anh bởi thấy anh lạnh lùng, khô khan, khó gần.

Anh Tuấn và chị Thủy có chuyện tình đẹp, lãng mạn. Ảnh: NVCC

Dù vậy, anh Tuấn vẫn tự tin theo đuổi. Thời gian đầu, anh giấu việc mình bị mất cả hai tay, khiến chị Thủy không hề hay biết, dù đôi tay anh trắng hơn bình thường và không cử động một cách tự nhiên.

Chỉ đến khi tình cảm đủ lớn, anh mới nói ra sự thật. Biết chuyện, chị Thủy không hề sốc mà càng thêm thương yêu, cảm phục nghị lực sống mạnh mẽ của anh.

Chị chấp nhận lời yêu nhưng vẫn giấu kín mối quan hệ của mình với bố mẹ, cho đến khi bị em gái phát hiện, kể lại cho gia đình. Ban đầu, bố mẹ chị Thủy cũng lo lắng khi con chọn người có khiếm khuyết về cơ thể.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, ông bà nhận ra anh là người giàu nghị lực. Để chắc chắn hơn, ông bà mời anh đến nhà chơi và lập tức "chấm" anh làm con rể.

Sau nửa năm yêu thương, anh Tuấn và chị Thủy về chung một nhà. Hiện tại, vợ chồng anh có 3 con: 1 gái, 2 trai, ngoan ngoãn, học giỏi.

Có gia đình, anh chuyển nhượng công việc làm rạp cưới cho bạn để ở nhà bán tạp hóa, bán hàng trên mạng xã hội… Thỉnh thoảng, khi được mời, anh đi hát để có thêm thu nhập.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của "chàng ca sĩ không tay". Ảnh: NVCC

Năm 2023, anh Tuấn quen biết anh Nguyễn Văn Vui, người cũng mất hai tay vì tai nạn điện giật và là gương nghị lực nổi tiếng trên mạng xã hội. Thông qua nhóm “Chim cánh cụt” với khoảng 50 thành viên không tay trên cả nước, anh Tuấn được hướng dẫn cách tạo thu nhập từ nền tảng số.

Anh bắt đầu tạo kênh, livestream hát kết hợp bán hàng. Những ngày đầu, khi anh hát trực tuyến, gần như không có người xem, không ai tặng quà.

Dù vậy anh vẫn kiên trì. Bất chấp cổ họng đau rát, anh vẫn ngồi trước màn hình say sưa từ sáng đến đêm khuya.

Khoảng 2 năm trở lại đây, các buổi livestream của anh bắt đầu được khán giả đón nhận, đem lại thu nhập. Hiện, anh sở hữu kênh TikTok với gần 300.000 lượt theo dõi, gần 900.000 lượt thích.

Mỗi ngày, có hàng chục nghìn khán giả xem anh hát trực tuyến những ca khúc trữ tình với chất giọng ấm áp, tình cảm. Một số clip ngắn do anh hát thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên TikTok.

Anh tâm sự: “Những lúc áp lực, mệt mỏi, tôi thường xem, nghe, đọc những điều tích cực để tự truyền lửa cho mình. Tôi cũng luôn suy nghĩ tích cực và cố gắng làm mọi việc với tinh thần không có gì khó, chỉ cần nỗ lực hết sức sẽ thành công.

Hiện, các phiên live của tôi đều có thu nhập. Việc hát, trò chuyện trực truyến, bán hàng trên mạng xã hội trở thành công việc chính, mang lại thu nhập cho gia đình tôi”.

Ảnh: NVCC