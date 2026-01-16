Đặng Thái Phúc (SN 2000, quê Nghệ An) sang Nhật Bản lao động từ năm 2021. Anh làm việc tại một công ty sản xuất đồ hộp.

Hơn 4 năm qua, Phúc chưa một lần về thăm nhà. Anh có những lúc nhớ gia đình, quê hương quay quắt nhưng tự nhủ phải kiên trì, cố gắng vì tương lai.

Khoảnh khắc xúc động khi chàng trai Nghệ An bí mật về thăm nhà. Nguồn: Đặng Thái Phúc

“Ngày mới sang Nhật, tôi bỡ ngỡ về mọi thứ, từ ngôn ngữ đến văn hóa, giao tiếp... Lúc ấy, tôi chưa quen nhiều bạn nên cuộc sống khó khăn.

Có những ngày vào mùa đông, tuyết rơi dày đến nỗi tàu ngừng chạy. Lúc tan ca, tôi phải ngồi đợi mấy tiếng mới bắt được tàu về nhà, khi ấy lại càng nhớ nhà da diết.

Sau này, quen thêm bạn bè, được mọi người giúp đỡ tận tình, tôi dần thích nghi với cuộc sống mới”, Phúc nói.

Khi cuộc sống, công việc nơi xứ người dần ổn định, cũng tích cóp được chút vốn liếng, Phúc quyết định về thăm nhà. Và lần ghé thăm này, anh giữ bí mật hoàn toàn với gia đình.

21h ngày 20/11/2025, Phúc đáp chuyến bay từ Nhật Bản về Hà Nội. Anh ở lại đây 1 đêm rồi mới bắt xe khách về Nghệ An.

Khoảnh khắc gia đình Phúc trò chuyện sau bữa cơm mừng anh về thăm nhà

Về đến bến xe, Phúc gọi cậu ruột ra đón và nhờ cậu giữ bí mật. Khi đến cổng nhà, anh gặp bà ngoại đang đứng đó, hai bà cháu ôm nhau òa khóc nức nở. Anh thấy rõ vẻ mặt vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động khó kìm nén của bà.

“Lúc ấy, bà định chạy vào nhà báo với mẹ tôi nhưng tôi ngăn cản vì muốn tạo bất ngờ cho mẹ.

Mẹ tôi khi ấy đang cho cháu ăn cơm, tôi đến ôm mẹ từ phía sau. Mẹ quay ra, ngỡ ngàng chốc lát rồi nhận ra tôi. Mẹ chỉ kịp mắng yêu một câu ‘cha cha nhà mi’ rồi òa khóc nức nở. Giây phút ấy, tôi cũng rưng rưng nước mắt”, Phúc kể.

Một lát sau, bố Phúc đi làm về thấy con trai ở nhà cũng không tin vào mắt mình. Phút giây đoàn viên sau hơn 4 năm xa cách khiến anh và gia đình có kỷ niệm đáng nhớ.

“Tối hôm ấy, bố mẹ tôi làm 5 mâm cơm mời họ hàng thân thiết đến chung vui. Lâu lắm mới được ăn bữa cơm nhà trong không khí quây quần, ấm áp, tôi rất hạnh phúc”, Phúc chia sẻ.

Lần ghé thăm nhà này, Phúc ở lại 1 tháng. Ngày 20/12/2025, anh đã bay sang Nhật để tiếp tục công việc. Anh tiếc nuối khi không thể sắp xếp thời gian ở lại đón Tết cùng gia đình.

Tuy nhiên, những bữa cơm nhà, những kỷ niệm đẹp với gia đình trong 1 tháng qua đã tiếp thêm động lực cho anh cố gắng.

Phúc đã có hơn 4 năm làm việc tại Nhật Bản

Hơn 1 tháng trôi qua, đoạn video ghi lại khoảnh khắc chàng trai Nghệ An bí mật về thăm nhà sau hơn 4 năm xa xứ vẫn lên xu hướng. Video thu hút 2,5 triệu lượt xem cùng hơn 100 nghìn lượt “thả tim”.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận xúc động về khoảnh khắc ấy: “Có bao nhiêu người đã khóc khi xem video này? Riêng tôi xem đi xem lại nhiều lần và lần nào cũng khóc”; “Tôi cũng lao động xa xứ nhiều năm, đến khi về chỉ còn thấy di ảnh mẹ. Các bạn trẻ ơi, bôn ba là chuyện cả đời, bất cứ khi nào có thể hãy về thăm cha mẹ nhé”; “Video này là động lực để tôi bằng mọi cách Tết này phải về sum vầy với cha mẹ”...

Ảnh: NVCC