“Chạm” đam mê nhờ căn nhà xưa của ông nội

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, Nguyễn Duy Tài (SN 1993, trú tại thôn Trà Dương, xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên) ngược dòng quá khứ, tìm về những giá trị truyền thống mang đậm dấu ấn hoài niệm qua mô hình nhà xưa.

Mô hình nhà xưa đầy sống động của chàng trai Hưng Yên

Qua bàn tay khéo léo của chàng trai 32 tuổi, mô hình tiểu cảnh hiện lên đầy sống động. Những căn nhà mái ngói nhuốm rêu phong; những chiếc cổng làng, cổng nhà với kiến trúc xưa cũ; những cây đa, giếng nước, sân đình... tất cả đều gợi nhớ đến hình ảnh làng quê vùng nông thôn Bắc Bộ.

Phía sau những mô hình nhà xưa chạm đến cảm xúc của người xem là câu chuyện thú vị của Duy Tài về cách tìm thấy đam mê.

Duy Tài sinh ra và lớn lên trong căn nhà mái ngói 3 gian của ông bà nội. Ông nội mất sớm nhưng qua lời kể của bà, Tài biết ông đã rất vất vả và tâm huyết thế nào để xây dựng căn nhà này. Nơi đây trở thành không gian sinh hoạt của nhiều thế hệ và hiện tại vẫn là chỗ để con cháu sum vầy.

Tác phẩm đầu tiên của Duy Tài là mô hình căn nhà của ông nội. Tài muốn dành tặng bà nội món quà ý nghĩa trong lễ mừng thọ 80 tuổi

Năm 2019, khi bà nội mừng thọ 80 tuổi, Tài muốn làm một món quà ý nghĩa để tặng bà.

“Lúc ấy, gia đình tôi định phá dỡ căn nhà cũ, xây dựng nhà mới khang trang hơn. Cảm thấy tiếc nuối nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ, tôi quyết định mày mò làm mô hình tái hiện căn nhà, vừa làm quà tặng bà, vừa lưu lại kỷ niệm đẹp”, Tài kể.

Nghĩ là làm, Tài lên mạng tìm hiểu về cách làm mô hình tiểu cảnh. Vốn là sinh viên ngành cơ khí, chưa từng học về mỹ thuật hay kiến trúc, đây là công việc khó nhằn với Tài. Tuy nhiên, vì có mục tiêu rõ ràng, anh miệt mài ngày đêm để thực hiện.

Ban đầu, Tài tạo dựng hình ảnh 3D để hình dung ra căn nhà mình muốn làm. Sau đó, anh dựng khung bằng nhựa, rồi dùng các loại vật liệu xây dựng như gạch, ngói, xi măng để xây đắp thành mô hình nhà thật.

Từng viên gạch, viên ngói nhỏ xíu được Tài nặn bằng đất sét, sau đó đem nung trong nhiệt độ cao. Khi hoàn thành khung nhà, Tài đi vào phần trang trí. Công đoạn sơn màu cần tỉ mỉ, khéo léo để tạo hiệu ứng rêu mốc, bong tróc, “thổi hồn” cho mô hình.

“Đó là lần đầu tiên tôi làm mô hình nên loay hoay suốt 6 tháng mới hoàn thành. Tôi tặng bà vào đúng ngày mừng thọ. Nhìn căn nhà – nơi lưu giữ bao ký ức được thu nhỏ, bà rưng rưng xúc động. Các chú, bác thì khen nhà đẹp, giống y như thật.

Bản thân tôi cũng hạnh phúc vô cùng vì đã làm được điều mình muốn. Rất may, gia đình tôi sau đó đã quyết giữ lại căn nhà, chỉ sửa sang để nó vững chãi hơn”, Tài chia sẻ.

Chuyện xúc động

Hình ảnh mô hình căn nhà được Tài đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Một vài người trong số đó nhắn tin nhờ anh làm mô hình nhà để lưu giữ ký ức. Kể từ đây, Tài tìm thấy đam mê.

Làm mô hình nhà xưa đã trở thành niềm đam mê của Duy Tài

Trong 6 năm qua, chàng trai Hưng Yên kiên trì mày mò học hỏi để nâng cao tay nghề, tạo ra những mô hình sống động và có hồn. Trước khi bắt tay vào làm, anh thường dành thời gian tìm hiểu thật kỹ về căn nhà cần tạo dựng.

Đôi khi, Tài tìm hiểu căn nhà qua hình ảnh khách hàng gửi, có lúc, anh cất công đến tận nơi để được thấy rõ hơn. Cũng có trường hợp, căn nhà khách muốn tạo dựng không còn nữa, cũng không có hình ảnh lưu lại, anh phải hình dung qua lời kể của khách hàng.

Khi bắt tay vào làm, Tài tỉ mỉ quan sát, cân đối tỉ lệ, vuốt ve từng chi tiết để tạo ra mô hình nhà giống y như thật và có hồn. Có mô hình anh làm trong 10 ngày, cũng có mô hình anh làm vài tháng, tùy thuộc vào kích thước và độ tỉ mỉ mà khách yêu cầu.

Mô hình nhà của Duy Tài trị giá từ 2 triệu đến 20 triệu đồng

Khách hàng tìm đến Tài thuộc nhiều thế hệ, lứa tuổi khác nhau. Có những người trung niên muốn làm mô hình nhà để gợi nhớ về quá khứ, lưu giữ ký ức tuổi thơ, cũng có những bạn trẻ hào hứng tìm hiểu về không gian xưa của làng quê Việt nên đến “đặt hàng”.

Trong số gần 300 mô hình nhà Tài hoàn thiện suốt 6 năm qua, có những câu chuyện xúc động rơi nước mắt.

Cách đây không lâu, Tài bàn giao mô hình nhà cho cụ bà sống tại khu đô thị cao cấp ở Hà Nội. Nhìn căn nhà xưa, bà nhớ đến quê nhà, nhớ về tuổi thơ bên cha mẹ mà lặng lẽ rơi nước mắt. Tài nhận ra, đó là giọt nước mắt hạnh phúc khi tìm lại ký ức nhưng cũng là giọt nước mắt đầy tiếc nuối.

Một lần khác, Tài nhận được “đơn hàng” đặc biệt của một người phụ nữ trung niên. Người đó buồn bã kể, vì tranh chấp căn nhà xưa của cha mẹ mà mấy anh em ruột lục đục nhiều năm. Cuối cùng, họ quyết định bán căn nhà đó và chia tiền, để lại niềm tiếc nuối khôn nguôi cho người phụ nữ.

“Họ nhờ tôi làm mô hình căn nhà ấy rồi đặt lên bàn thờ như một sự tưởng nhớ và bày tỏ nỗi day dứt khi không thể giữ lại kỷ niệm cuối cùng của cha mẹ”, Tài kể.

Tài hạnh phúc với công việc mình làm

Nhiều tác phẩm của Tài được “xuất ngoại”, đến với những người con xa xứ ở nước ngoài như một cách xoa dịu nỗi nhớ quê hương. Điều đó khiến Tài xúc động và cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của công việc mình đang làm.

“Từ mong muốn lưu giữ ký ức cho riêng mình, suốt 6 năm qua, tôi đã có cơ hội giúp nhiều người gìn giữ những ký ức quý giá của họ. Với tôi, đây không chỉ là công việc, mà còn là cách để trân trọng và lan tỏa những giá trị truyền thống, vẻ đẹp mộc mạc đậm bản sắc của quê hương Việt Nam”, Tài chia sẻ.

Ảnh và video: NVCC