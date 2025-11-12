Bỏ phố về quê sau biến cố

Căn nhà nhỏ cũ kỹ đã nhuốm rêu phong, khu vườn xanh ngát với đủ loại rau củ, hoa lá, những bữa cơm quê giản dị nhưng ấm cúng đầy tiếng nói cười... là những gì người xem thấy được trong video của Đỗ Văn Tình (thường được gọi là Út Tình, SN 1994, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang).

Video ghi lại cuộc sống thường nhật của chàng trai miền Tây thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok

Mỗi thước phim của Út Tình đều mộc mạc, gần gũi, khiến người xem nhớ nhà da diết.

Trước đây, khi còn làm việc ở thành phố, Út Tình quay quắt nỗi nhớ nhà khi xem những video thôn quê như vậy. Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, có một công việc với mức lương khá nơi đô thị nhưng chàng trai trẻ luôn mong một ngày được về quê sống cùng bố mẹ. Chỉ là khi ấy, mong ước và hiện thực là khoảng cách rất xa.

Khi còn làm việc ở thành phố, Út Tình thường mơ ước một ngày được về quê sống cùng bố mẹ

Năm 2022, biến cố ập đến khiến cuộc sống của Út Tình thay đổi. Mẹ anh phát hiện có khối u ở não, cần phẫu thuật và điều trị dài ngày. Anh sẵn sàng bỏ lại tất cả, chuyển về gần nhà làm việc để có thời gian chăm sóc mẹ.

Biến cố ấy khiến Út Tình hơn bao giờ hết trân trọng từng khoảnh khắc ở bên gia đình. Anh giảm giờ làm để có thời gian chăm mẹ, trò chuyện với bố, quan tâm đến 4 chị gái.

Khi mẹ bị bệnh, Út Tình quyết định bỏ phố về quê

Khi sức khỏe của mẹ ổn định, anh nảy ra ý tưởng quay thật nhiều video về bố mẹ, về căn nhà nhỏ, khu vườn xanh ngát để lưu giữ làm kỷ niệm.

“Tôi không ngờ, khoảnh khắc đời thường bình dị ấy lại được đón nhận nhiệt tình. Nhiều người để lại bình luận thích thú về căn nhà nhỏ, căn bếp lợp lá và vườn rau xinh đẹp của tôi, nhờ đó, tôi có động lực quay nhiều video hơn để lan tỏa khoảnh khắc ấm áp đến mọi người”, Tình nói.

Quyết định thay đổi mọi thứ

Video của Út Tình không có bất kỳ kịch bản hay sự sắp xếp nào. Mỗi khi có thời gian rảnh, anh lại đặt máy quay, quay lại khoảnh khắc đời thường của bố mẹ. Sau đó, anh lồng ghép vào đó lời thoại đầy cảm xúc của mình để tạo thành video hoàn chỉnh.

Những khoảnh khắc được ghi lại một cách tự nhiên nhất

“Ban đầu, tôi chỉ quay vui vui, rảnh khi nào quay khi ấy. Khi được đón nhận, tôi cố gắng quay dựng chỉn chu hơn, ra nhiều clip hơn, để mỗi clip trở thành nơi mọi người thư giãn”, Út Tình kể.

Suốt thời gian đầu, bố mẹ Tình không biết con trai quay cái gì và để làm gì. Họ chỉ làm những công việc quen thuộc mỗi ngày.

Khi được Út Tình cho xem video và đọc bình luận xúc động của mọi người, bố mẹ anh rất vui vẻ. Kể từ đó, họ có động lực mở rộng khu vườn, trồng nhiều loại rau củ và quy hoạch mọi thứ chỉn chu hơn.

“Cha mẹ tôi không diễn mà để mọi thứ thật tự nhiên. Họ cũng không góp ý về việc quay dựng mà chỉ kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa cùng những món ăn đơn sơ ngày ấy, từ đó, tôi có ý tưởng, chất liệu để làm clip”, Út Tình chia sẻ.

Căn nhà nhỏ và khu vườn xanh ngát của Út Tình

Có những video được anh sản xuất trong 4-5 tiếng, có những video cần vài ngày hoặc vài tháng để hoàn thành. Dẫu vậy, anh chưa từng nản chí.

Với chàng trai miền Tây, đây không phải là công việc gò bó mà là giây phút tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.

Khi nghe bố mẹ bàn về cách trồng rau, chăm sóc vườn; khi nghe tiếng gọi quen thuộc “Út lên ăn cơm”; khi nấu những món ăn mới lạ cho bố mẹ thưởng thức; khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi… tất cả với anh đều là những khoảnh khắc vô giá.

Những mâm cơm Út Tình nấu cùng bố mẹ khiến người xem nhớ nhà da diết

“Có thể nói, quyết định bỏ phố về quê đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Bản thân tôi thoải mái, thư giãn, cha mẹ cũng vui hơn rất nhiều.

Những bữa cơm chất lượng hơn, đại gia đình tụ họp thường xuyên hơn, tôi cũng có nhiều thời gian chăm sóc cha mẹ, đưa họ đi thăm thú nhiều nơi. Sau tất cả, ‘hạnh phúc’ là từ tôi muốn diễn tả về cuộc sống hiện tại của mình”, Út Tình chia sẻ.

Anh càng vui hơn khi đọc được bình luận tích cực của dân mạng dưới mỗi video. Có người thấy bình yên, thư giãn khi xem video của anh, cũng có người bày tỏ mơ ước được sống một cuộc đời êm ả, nhẹ nhàng như thế.

Khoảnh khắc gia đình Út Tình quây quần bên mâm cơm

Trong đó, điều khiến Út Tình xúc động nhất là dòng tin nhắn tâm sự của những người con xa quê. Rời quê hương, xa bố mẹ đi làm ăn nơi xa xứ, điều họ mong mỏi đôi khi không phải thứ gì xa xỉ mà đơn giản chỉ là khoảnh khắc được ăn bữa cơm nhà bên bố mẹ.

“Nhiều người xem video của tôi thấy nhớ nhà, nhớ quê hương da diết. Đọc được những bình luận như ‘mong Út ra video thường xuyên hơn’, ‘muốn Út nấu nhiều món ăn dân dã hơn’... tôi lại có động lực để làm việc. Bởi tôi biết, những thước phim giản dị của mình đã chạm đến cảm xúc của mọi người”, Út Tình chia sẻ.

Ảnh và video: Chuyện nhà Út Tình