Đổ vỡ hôn nhân sau 3 năm làm rể Việt

“Chàng trai Nhật mê làm rể Việt nên đã ở rể đến 2 lần”, là lời giới thiệu hài hước của Ngọc Ngân (SN 1993, quê Đồng Nai) về chồng của mình – anh Morishita (SN 1982, Tokyo, Nhật Bản).

Anh Morishita có 2 lần làm rể Việt nhưng lại chỉ có 1 vợ và một gia đình nhà vợ. Câu chuyện “gương vỡ lại lành” của cặp vợ chồng Việt – Nhật có nhiều điều thú vị và đáng suy ngẫm.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2021

Trước khi quen biết Ngọc Ngân vào năm 2019, anh Morishita không có ý định lấy vợ. Anh từng đi du lịch ở nhiều nơi và dự định cách một thời gian sẽ thay đổi nơi sống một lần.

Cho đến khi đến Việt Nam, anh mới có ý định gắn bó. Anh thích cuộc sống nhộn nhịp và thích sự hòa đồng, thân thiện của con người nơi đây. Khi thấy một công ty Nhật Bản tuyển người làm việc ở Việt Nam, anh đã ứng tuyển và gắn bó lâu dài.

Nên duyên với Ngọc Ngân – đồng nghiệp làm chung công ty, anh Morishita càng có thêm lý do để ở lại Việt Nam. Năm 2021, cặp đôi tổ chức đám cưới. Từ một người lao động xa xứ, anh chính thức trở thành “con rể” của dải đất hình chữ S - nơi anh có nhiều kỷ niệm đẹp.

Thời gian đầu, hôn nhân của cặp đôi khá êm đềm. Vì yêu Việt Nam nên anh Morishita nhanh chóng hòa nhập, thích nghi với văn hóa truyền thống. Anh cũng sẵn sàng học tiếng Việt để dễ giao tiếp với nhà vợ.

Vợ chồng Ngân trong chuyến du lịch Đà Nẵng

Tuy nhiên, mâu thuẫn xuất hiện và ngày càng căng thẳng khi họ nhắc đến chuyện sinh con. Ngọc Ngân muốn được làm mẹ, trong khi chồng chị lại sợ mất tự do, sợ phải gánh trách nhiệm nuôi dưỡng con cái.

“Trước khi cưới anh ấy đã nhắc đến việc không muốn sinh con nhưng tôi vẫn lờ đi. Tôi cứ nghĩ ‘cưới rồi thì ai chẳng đẻ’, không ngờ, anh ấy kiên định như vậy.

Chúng tôi cãi nhau rất nhiều. Đến khi tôi quá căng thẳng, anh mới chịu ‘thả bầu’ nhưng thả đến nửa năm mà vẫn không có kết quả. Chúng tôi đi khám thì được biết cả hai khó có con tự nhiên, muốn thuận lợi thì phải làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm)”, Ngân kể.

Bỏ qua mong muốn của vợ, anh Morishita kiên quyết không làm IVF. Ngân cũng không đủ kiên nhẫn để thuyết phục chồng, thể hiện rõ sự mệt mỏi và bức bối của mình.

Video ghi lại khoảnh khắc thường nhật của anh Morishita tại Việt Nam

Cuối cùng, anh Morishita buông xuôi: “Nếu em muốn có con thì anh sẽ thành toàn cho em. Chúng ta chia tay”. Cặp đôi “đường ai nấy đi” vào tháng 1/2024, kết thúc mối duyên vợ chồng.

Sau khi chia tay, anh Morishita trở lại Nhật làm việc. Rời xa Việt Nam, rời xa người vợ “đầu gối tay ấp” suốt 3 năm, anh thấy cô đơn và trống trải. Kỷ niệm đẹp về một Việt Nam nhộn nhịp, gần gũi và mái ấm bình yên khiến anh giằng xé.

Về phía mình, Ngân cũng chìm đắm trong nỗi muộn phiền. Chia tay là kết cục chị không mong muốn nhất nhưng với người chồng không có tiếng nói chung, chị chẳng còn lựa chọn nào khác.

“Gương vỡ lại lành”

Cũng trong năm ấy, Ngọc Ngân quyết định sang Đức làm việc. Khi thủ tục sắp hoàn tất, chị đã nhắn tin nói chuyện với chồng cũ và cho anh biết kế hoạch của mình.

Cặp đôi quay về bên nhau và có em bé đầu lòng

Một tuần sau, Ngân nhận được tin nhắn hồi âm. Dòng tin ấy khiến cô xúc động đến khóc nấc: “Anh có thể sống một mình nhưng nếu được chọn một người đi cùng đến cuối cuộc đời, anh mong người đó là em”.

Câu nói giản dị mà chân thành đã cứu vớt cuộc hôn nhân vỡ nát của họ.

“Anh nói rằng, cuộc sống của anh ở Nhật rất buồn chán, đi đâu, làm gì cũng chỉ có một mình. Chia tay rồi, anh mới thấy cuộc sống không có tôi hoàn toàn mất đi niềm vui.

Khi hay tin tôi chuẩn bị đi Đức, anh nghĩ, nếu lần này bỏ lỡ thì cả hai chẳng còn cơ hội nào nữa”, Ngân kể.

Giây phút ấy họ nhận ra, người ấy quan trọng với mình đến nhường nào và cuộc hôn nhân trước đây của họ đã thiếu đi sự thấu hiểu, đồng cảm ra sao.

Anh Morishita bên vợ và gia đình vợ

Tháng 9/2024, họ quyết định quay về bên nhau, một lần nữa vun đắp mái ấm. Anh Morishita trở lại Việt Nam, lần thứ 2 làm rể nơi đây.

Lần này, điều kỳ diệu đã đến, Ngọc Ngân mang bầu tự nhiên mà không cần can thiệp y học. Chị hạnh phúc vỡ òa, chồng chị cũng vui vẻ đón nhận.

“Ngày con chào đời, anh Morishita ngắm nhìn con rất lâu rồi mỉm cười. Sau này, chính anh là người chăm sóc con chu đáo nhất. Anh nói với tôi ‘thì ra việc có con không áp lực như anh nghĩ’”, Ngân cười chia sẻ.

Lần thứ 2 bước vào hôn nhân, cặp đôi đã thay đổi rất nhiều. Họ nhìn nhận cái sai của bản thân trong quá khứ, biết nói lời xin lỗi và cảm ơn. Họ biết đặt mình vào hoàn cảnh của bạn đời để suy nghĩ và thấu hiểu.

Anh Morishita hiện sống chung với gia đình vợ. Anh hòa nhập với văn hóa, nếp sống của người Việt

Ngọc Ngân nhận ra sự thay đổi rất lớn ở chồng. Từ một người đề cao không gian riêng tư, anh đã hòa nhập hơn với gia đình vợ, tạo điều kiện để vợ báo hiếu cha mẹ, yêu thương, chăm sóc anh chị em ruột thịt.

“Trước đây anh ấy đã thích Việt Nam, hiện tại, anh càng yêu và trân trọng văn hóa Việt hơn nữa. Anh thích cách các thành viên trong gia đình gần gũi, thân thiết với nhau, thích cả cách anh em họ hàng sẵn sàng giúp đỡ khi cần.

Ngày tôi ở cữ, hàng xóm sang thăm hỏi, cho tiền, thịt, trứng… anh đã rất bất ngờ. Cảm nhận được sự gần gũi của xóm giềng, anh càng trân trọng hơn cuộc sống mình đang có”, Ngân kể.

Hiện tại, Ngân đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc và bình yên. Với chị, mỗi dấu mốc trong cuộc đời, từ kết hôn, chia tay đến quay lại, đều có ý nghĩa riêng. Bởi chính những trải nghiệm ấy đã giúp chị trưởng thành hơn và có cuộc sống trọn vẹn như hiện tại.

Ảnh và video: Akari Family