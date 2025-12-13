Nguyễn Minh Thiên (tên thật Nguyễn Văn Thắng) - Nam vương điện ảnh, người mẫu kiêm diễn viên sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m80 cùng số đo 101-75-102, quê gốc Tứ Kỳ, Hải Dương cũ (nay thuộc Chí Minh, TP Hải Phòng) - hiện đang là một trong những gương mặt trẻ nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật và trình diễn trang phục truyền thống. Với phong thái điềm tĩnh và vẻ ngoài cuốn hút, anh thu hút sự chú ý ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Không xuất thân trong gia đình nghệ sĩ, anh từng có tuổi trẻ bình dị như bao người - đam mê làm công việc mình yêu thích, khi có thời gian rảnh lại tham gia các hoạt động văn nghệ tại địa phương. Bước ngoặt đến khi anh quyết định thử sức tại một cuộc thi Nam vương Điện ảnh TP.HCM 2024. Từ đó, hành trình nghệ thuật bắt đầu.

Nguyễn Minh Thiên trong trang phục truyền thống, tham gia chương trình quảng bá văn hóa dân gian tại Hải Phòng. Ảnh: NVCC

Năm 2025, Nguyễn Minh Thiên tham dự cuộc thi "Tìm kiếm người mẫu quốc tế 2025" (I Am Model Search International) tại Bangkok (Thái Lan). Anh gây ấn tượng mạnh với hình ảnh người đàn ông Việt Nam hiện đại, tự tin, kỷ luật nhưng vẫn khiêm nhường và nhân hậu. Tại cuộc thi, bằng sự nỗ lực của bản thân và động viên của bạn bè, đồng nghiệp, anh đã vượt qua hơn 60 thí sinh đến từ trên 20 quốc gia và xuất sắc đoạt giải Quán quân.

“Tham dự cuộc thi không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm, tôi mong muốn bạn bè quốc tế thấy được tinh thần, bản sắc và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam”, Minh Thiên chia sẻ.

Khoảnh khắc Nguyễn Minh Thiên được xướng tên ở vị trí Quán quân tại “I Am Model Search International 2025”. Ảnh: NVCC

Mới đây, Minh Thiên vinh dự tham gia chương trình “Hành trình trải nghiệm - Tuyên truyền - Giáo dục di sản” nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam, được tổ chức tại Văn Miếu Mao Điền - TP. Hải Phòng. Với vai trò Đại sứ hình ảnh của sự kiện, Minh Thiên đã vinh dự đồng hành trong hành trình lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Nguyễn Minh Thiên đảm nhận vai trò Đại sứ hình ảnh trong chương trình “Hành trình trải nghiệm - Tuyên truyền - Giáo dục di sản” tại Văn Miếu Mao Điền. Ảnh: NVCC

Minh Thiên tham gia chương trình với mong muốn không chỉ góp phần tôn vinh nét đẹp di sản mà còn truyền cảm hứng đến cộng đồng về trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá Việt Nam. Đây cũng là dấu mốc đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật và cống hiến của Minh Thiên trong năm 2025.

Không chỉ làm người mẫu, Nguyễn Minh Thiên còn tham gia các dự án phim ngắn và phim truyền hình. Anh hướng đến hình ảnh người nghệ sĩ đa năng - vừa có chiều sâu diễn xuất, vừa giữ được bản sắc riêng.

Nguyễn Minh Thiên góp mặt trong một số dự án điện ảnh. Ảnh: NVCC

Trong quá trình làm nghệ thuật, Minh Thiên luôn nỗ lực phấn đấu bằng đam mê và sự chân thành. “Tôi luôn tin rằng, ánh sáng thật sự của người nghệ sĩ không đến từ vương miện, mà từ nhân cách”, anh chia sẻ.

Hành trình của Nguyễn Minh Thiên không ồn ào, không được tô vẽ bằng những câu chuyện hào nhoáng. Nhưng chính sự lặng lẽ, bền bỉ ấy đã làm nên một con đường rất riêng - một chàng trai với đôi chân đi lên từ đất quê, nay đang vững vàng bước giữa ánh đèn sân khấu.

Ngọc Minh