Ngày 21/10, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức họp báo Festival Thăng Long, tôn vinh giá trị di sản văn hóa ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, lan tỏa tinh thần Di sản - Kết nối - Thời đại, đồng thời khẳng định vị thế của Thủ đô trong Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: Festival Thăng Long lần đầu tiên được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, với sự phối hợp tham gia của các Ban, Sở, ngành, địa phương cùng nhiều tỉnh, thành phố trong nước.

Festival do Phạm Hoàng Giang làm Tổng đạo diễn, diễn ra từ 1-16/11/2025, trải rộng tại nhiều điểm văn hóa, sáng tạo như Hoàng thành Thăng Long, Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, du khách có thể trải nghiệm chuỗi hoạt động Hội tụ di sản, trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống của 3 kinh đô (Thăng Long - Huế - Hoa Lư) và các tỉnh Tây Nguyên (từ 1-9/11). Bên cạnh đó là chương trình Hương vị Hà Nội giới thiệu văn hóa ẩm thực, cùng các hoạt động thủ công - thiết kế sáng tạo tại Hồ Văn (từ 1-16/11).

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc cũng được tổ chức tại đây như: Trình diễn thời trang Áo dài trên con đường di sản (2/11), triển lãm tranh Hà Nội thanh tân (2-6/11), chương trình nghệ thuật Hà Nội ơi (3/11), trưng bày Di sản và tương lai (3- 16/11), tọa đàm khoa học quốc tế Di sản giáo dục và văn hóa Đông - Tây (3/11) và chương trình nghệ thuật Sông Hồng gọi đại ngàn reo (8/11).

Tại Bảo tàng Hà Nội, công chúng sẽ được tham quan trưng bày chuyên đề Những khám phá khảo cổ học từ di tích vườn Chuối (2/11) và không gian Rối độc diễn, nơi nghệ thuật rối dân gian được làm mới qua trình diễn và trải nghiệm tương tác. Điểm nhấn nổi bật là chương trình nghệ thuật quốc tế Khoảnh khắc vĩnh cửu (8/11), có sự tham gia của nhà soạn nhạc Thụy Sĩ Dominique Barthassat và các nhóm sáng tạo của Hà Nội.

Trong khuôn khổ Festival, hơn 30 hoạt động phong phú sẽ được tổ chức, trong đó nổi bật có: Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2025 (7-9/11) tại Bảo tàng Hà Nội và khu vực Hồ Hoàn Kiếm - tôn vinh nét đẹp áo dài truyền thống gắn với giá trị văn hóa, du lịch Thủ đô; Lễ hội Múa rối Hà Nội mở rộng (15/11) và tọa đàm Bảo tồn và phát huy di sản nghệ thuật rối trong cuộc sống đương đại (10/11); Vở diễn Kinh đô Thăng Long (10/11 tại Hoàng Thành Thăng Long) và chương trình nghệ thuật Ngọc Sơn đêm huyền bí (8 và 16/11 tại Đền Ngọc Sơn).

Festival năm nay cũng đánh dấu 10 năm nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhân dịp này, sẽ diễn ra hội thảo quốc tế Một thập kỷ bảo vệ và phát huy nghi lễ và trò chơi kéo co (15/11) và hoạt động giao lưu, trình diễn kéo co có sự tham gia của các đoàn quốc tế (Hàn Quốc và một số nước), cùng 10 cộng đồng thực hành di sản trong nước (Bắc Ninh, Hưng Yên, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ và Hà Nội) tại đền Trấn Vũ, phường Long Biên (16/11).