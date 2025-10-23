Tác phẩm mang tính biểu tượng của Hoàng Thành Thăng Long đến từ nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu.

Giao điểm Tinh hoa là cuộc triển lãm đa phương tiện độc đáo với 6 không gian thiết kế tỉ mỉ, đan kết trưng bày các hiện vật giàu giá trị di sản và thủ công, cùng các tác phẩm nghệ thuật đương đại với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, triển lãm còn có sự tham gia của Giám tuyển Lê Thuận Uyên cùng các nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Hoàng Giang, Ngô Đình Bảo Châu...

Tác phẩm sắp đặt lấy cảm hứng từ Joe Brainard.

Nằm tại khu vực Cột cờ Hà Nội, trong không gian di sản Khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội, triển lãm khởi đầu với Sảnh Giao thoa, không gian giới thiệu những tác phẩm sắp đặt được đầu tư công phu, thể hiện những cuộc đối thoại giữa các thương hiệu với cộng đồng nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Hành trình khám phá tiếp nối ở tầng trên, nơi câu chuyện về giá trị thẩm mỹ bền vững được kể qua bốn căn phòng tuần tự là Phòng Di sản, Phòng Kiệt tác, Phòng Nghệ nhân và Phòng Hoà âm.

Những món đồ hàng hiệu xa xỉ trưng bày tại triển lãm.

Các phòng trưng bày cùng nhau xâu chuỗi hành trình sáng tạo, đi từ dấu ấn di sản thương hiệu, chiêm ngưỡng những kiệt tác tiêu biểu, lần về thao tác thủ công nén sau từng chi tiết rồi dần dần chạm tới các giá trị bản nguyên của sáng tạo.

Mỗi căn phòng là một điểm chạm, sẻ chia những dấu mốc quan trọng, giới thiệu những sản phẩm mang tính biểu tượng. Từng khoảnh khắc níu chân khách tham quan để suy ngẫm về những tinh hoa thủ công vốn không đi theo xu thế trong thời đại kỹ thuật số, nhưng lại là nền tảng hình thành nên bản sắc của ngành thời trang và chế tác cao cấp.

Tác phẩm "Hoà âm tĩnh":

Cảm xúc của khách tham quan được đẩy lên một cung bậc khác ở Phòng Hoà âm, nơi tác phẩm sắp đặt với âm thanh và ánh sáng bao trùm người xem. Nhóm nghệ sĩ trẻ tạo ra không gian toàn nhập, kích thích các giác quan tưởng tượng về vật chất và thao tác thủ công. Trải nghiệm này vén bức màn cho những khía cạnh thường không được phơi sáng của quá trình chế tác, cũng như những suy tư trừu tượng luôn là nguồn lực thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo không ngừng.

Là điểm dừng chân cuối, Phòng Mộng ước biến hoá không gian thành một thế giới đầy mê hoặc, do 3 nghệ sĩ thị giác cùng nhau xây đắp. Họ mở ra những khả thể của cảnh quan tương lai, truy vấn ký ức văn hoá và chạm vào những mảng miếng của tiềm thức. Trực quan như tên gọi, 3 tác phẩm sắp đặt trong căn phòng cùng nhau kiến tạo một giấc mơ tập thể, nơi trực giác và bản năng thẩm mỹ dẫn dắt sự đổi mới.

Các nghệ nhân chế tác sản phẩm thủ công ngay tại triển lãm.

Giao điểm Tinh hoa không chỉ tôn vinh những giá trị của quá khứ mà còn hé mở tinh thần hướng về tương lai. Sự kiện không đơn thuần là một cuộc trưng bày mà còn mang kỳ vọng tạo ra không gian gắn kết chân thực, xoá đi biên giới giữa người đón nhận với quá trình sáng tạo.

Triển lãm Giao điểm Tinh hoa sẽ mở cửa cho công chúng từ 26/10 tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long kéo dài tới 31/10.

Một số hình ảnh tại "Giao điểm Tinh hoa":

Tác phẩm sắp đặt bằng sơn mài, mosaic của nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu tại triển lãm:

