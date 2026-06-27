Theo National Business Daily (NBD), Chung Mỹ Mỹ (tên thật là Chung Vũ Thăng) nổi tiếng từ tháng 5/2020 sau khi đăng tải loạt video hài hước mô phỏng các nữ giáo viên tiểu học và THCS.

Khả năng bắt chước từ lời nói, biểu cảm khuôn mặt đến cử chỉ của các thầy cô giáo khiến cư dân mạng kinh ngạc. Khi đó mới 13 tuổi, Chung đã nhanh chóng được mệnh danh là "thiên tài bắt chước".

Chỉ sau một tháng, tài khoản của nam sinh đã đạt một triệu người theo dõi. Cuối năm 2020, Chung giành giải thưởng sáng tạo video cấp quốc gia do tạp chí truyền thông New Weekly trao tặng.

Ngôi sao Douyin 19 tuổi Chung Mỹ Mỹ thông báo trúng tuyển Đại học Boston. Ảnh: Weibo

Tự kiếm tiền chi trả toàn bộ chi phí du học

Trong vài năm gần đây, Chung tập trung vào việc học, chỉ thỉnh thoảng đăng video. Nội dung cũng được mở rộng sang các màn hóa thân thành lễ tân khách sạn, tiếp viên hay nhân viên văn phòng.

Ngày 22/6, Chung thông báo trên mạng xã hội rằng mình đã trúng tuyển Đại học Boston và sẽ nhập học trong năm tới.

"Đại học Boston là một trường danh tiếng. Không phải cứ có tiền là có thể vào học", Chung viết để bác bỏ những nghi ngờ cho rằng anh được nhận nhờ con đường không minh bạch.

Chàng trai cho biết đã dành dụm số tiền kiếm được từ việc sáng tạo nội dung để chi trả học phí, sau khi trích một phần trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình.

"Tôi luôn hiểu rằng mình phải tự lo cho sự trưởng thành của chính mình", Chung chia sẻ.

Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn tới thời đại mà mình đang sống, người hâm mộ, các thầy cô giáo thời tiểu học và THCS, đồng thời cảm ơn chính bản thân vì đã không ngừng nỗ lực.

Sau bài đăng, tài khoản chính thức của Đại học Boston trên Weibo gửi lời "Chào mừng bạn gia nhập cộng đồng sinh viên BU. Chào mừng đến với đại gia đình Đại học Boston".

Theo NBD, tổng chi phí học tập và sinh hoạt tại Boston vào khoảng 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,6 tỷ đồng) mỗi năm. Với chương trình cử nhân kéo dài 4 năm, Chung dự kiến cần khoảng 3 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 10 tỷ đồng).

Hiện anh sở hữu khoảng 9 triệu người theo dõi trên nhiều nền tảng mạng xã hội lớn tại Trung Quốc.

Ngay sau khi nổi tiếng, Chung từng nhận được lời mời ký hợp đồng với mức thù lao 1 triệu nhân dân tệ mỗi năm, nhưng anh từ chối.

"Nếu ký hợp đồng, tôi chỉ nhận được khoản phí quảng cáo cố định, còn phần lớn doanh thu sẽ thuộc về công ty quản lý. Hơn nữa, hợp đồng sẽ ảnh hưởng đến việc học. Nếu học tốt, tương lai tôi có thể kiếm được 10 triệu, thậm chí hàng trăm triệu nhân dân tệ", anh từng chia sẻ với truyền thông.

Trong những năm gần đây, mẹ của Chung là bà Ngô Quỳnh, đảm nhiệm vai trò quản lý. Năm ngoái, hai mẹ con cùng thành lập công ty truyền thông riêng.

Động lực từ tuổi thơ nhiều tổn thương

Chung sinh ra trong một gia đình bình thường tại thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc.

Anh từng chia sẻ động lực lớn nhất để cố gắng là trở thành trụ cột gia đình, bảo vệ mẹ và em gái, đồng thời giúp ông bà có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Động lực ấy xuất phát từ tuổi thơ đầy tổn thương khi cha thường xuyên bạo hành cả mẹ lẫn bản thân anh. Có thời điểm, mẹ của Chung bị cha đánh đến gãy xương.

Ngay cả sau khi ly hôn, người cha vẫn liên tục gọi điện và nhiều lần đập cửa nhà để quấy rối mẹ con anh.

"Tôi không thích cha mình. Gia đình tôi đã trọn vẹn mà không cần có vị trí dành cho một người cha", Chung từng bật khóc khi chia sẻ trong một chương trình truyền hình cách đây ba năm.

Trong bài đăng mới nhất, Chung thừa nhận mình không phải học sinh xuất sắc, thành tích học tập chỉ ở mức trung bình.

"Tôi rất ngưỡng mộ những người bạn có năng lực học tập nổi bật. Vì thế, tôi muốn tiếp tục học để mở rộng tầm nhìn và trở thành phiên bản tốt hơn, mạnh mẽ hơn của chính mình", anh nói.

Câu chuyện của Chung nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng.

Một người bình luận: "Bạn thật đáng khâm phục khi tự kiếm đủ tiền để thực hiện ước mơ du học".

Một người khác viết: "Tôi đã xem những video đầu tiên của cậu ấy. Cách cậu ấy hóa thân thành giáo viên sống động đến kinh ngạc. Chắc chắn đây là một chàng trai có khả năng quan sát rất tinh tế".