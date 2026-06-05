Thang Vĩ (Tang Wei), 19 tuổi, quê ở huyện Tân Hoảng, tỉnh Hồ Nam, vừa trúng tuyển vào một trường cao đẳng kỹ thuật tại thủ phủ của tỉnh. Theo báo Changsha Evening News, nam sinh bắt đầu nhập học vào tháng 9 tới.

Đầu tháng 5, Thang Vĩ rời quê lên thành phố tìm việc thời vụ với hy vọng kiếm đủ tiền trang trải học phí và sinh hoạt trong thời gian học tập.

“Điều kiện kinh tế gia đình tôi không tốt. Tôi còn một em trai nữa. Tôi muốn tận dụng 3 tháng trước khi nhập học để kiếm tiền đóng học phí và chuẩn bị cho cuộc sống sau này”, Thang Vĩ chia sẻ.

Thang Vĩ hằng ngày đi giao đồ ăn để kiếm tiền lo trang trải học phí cho năm học đầu tiên. Ảnh: SCMP

Để tới thành phố làm việc, nam thanh niên đã đạp xe hơn 100km trước khi lên tàu hỏa. Khi rời quê, cậu chỉ mang theo 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng). Sau khi mua vali, lều, túi ngủ và một số vật dụng cần thiết, số tiền còn lại không đáng là bao.

Công việc duy nhất mà Thang Vĩ tìm được là giao đồ ăn.

Đồng hành với cậu trong chuyến đi là chú chó cưng thuộc giống chó bản địa Trung Quốc có tên Bobo. Bobo được ông nội tặng cho Thang Vĩ khi còn chưa đầy một tháng tuổi và được nam sinh nuôi dưỡng từ đó đến nay.

Những ngày đầu làm việc không hề dễ dàng. Trong tuần đầu tiên, Thang Vĩ chỉ kiếm được khoảng 200 nhân dân tệ (gần 700.000 đồng). Không may, một nửa số tiền đó phải dùng để bồi thường cho chủ ô tô sau khi xe điện của cậu vô tình làm xước xe.

Ban đầu, Thang Vĩ dựng lều ngủ trong công viên. Tuy nhiên, cậu nhiều lần bị những kẻ quậy phá lục tung lều trại, dù cuối cùng không mất món đồ nào.

Đến cuối tháng 5, khi các đợt mưa lớn xuất hiện thường xuyên, nam thanh niên chuyển đến ngủ dưới gầm cầu để tránh thời tiết khắc nghiệt.

Nam sinh cho biết toàn bộ tài sản cá nhân của mình chỉ gồm 4 bộ quần áo, trong đó có đồng phục của công ty giao đồ ăn.

Câu chuyện lan tỏa sự ấm áp

Cuộc sống của Thang Vĩ bắt đầu được nhiều người biết đến sau khi một phóng viên của Changsha Evening News tình cờ gặp và thực hiện bài viết về cậu. Nhà báo này cho rằng Thang Vĩ là tấm gương giàu nghị lực, truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ.

Sau khi câu chuyện được lan truyền rộng rãi, nhiều cư dân thành phố đã chủ động quyên góp tiền bạc, nhu yếu phẩm và tìm cách hỗ trợ nam sinh.

Bà Vương Tĩnh, một tình nguyện viên bảo vệ động vật, cho biết bà đặc biệt quan tâm đến chú chó Bobo.

“Tôi đã liên hệ với Thang Vĩ. Tôi sẽ tặng cậu ấy thức ăn cho chó và một chiếc chuồng. Khi năm học bắt đầu, nếu Thang Vĩ quá bận rộn với việc học, tôi sẵn sàng chăm sóc Bobo giúp cậu ấy”, bà nói.

Không chỉ người dân, nhiều doanh nghiệp cũng ngỏ ý giúp đỡ.

Ông Phàn, quản lý của Tập đoàn Sany - một doanh nghiệp sản xuất máy móc có trụ sở tại thành phố - cho biết công ty đã mời Thang Vĩ làm việc tạm thời trong 3 tháng với mức lương hàng nghìn nhân dân tệ mỗi tháng.

Công việc của cậu là trông coi một khu kho bãi. Ngoài tiền lương, doanh nghiệp còn cung cấp miễn phí chỗ ở và các bữa ăn.

“Cậu ấy sống trong ký túc xá của công ty và ăn tại căng tin nên không phải chi trả các khoản này. Phòng ở có điều hòa, Wi-Fi và nước nóng đầy đủ”, ông Phàn cho biết.

Vị quản lý chia sẻ thêm: “Sau khi đọc câu chuyện về cậu ấy, tôi cảm nhận được sự tử tế và tinh thần chịu khó của em. Vì vậy, tôi muốn tạo cho em một cơ hội kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình”.

Ước mơ theo đuổi văn chương

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, Thang Vĩ vẫn duy trì niềm đam mê đọc sách. Cậu đã đọc nhiều tác phẩm văn học trong và ngoài nước và nuôi ước mơ gắn bó với lĩnh vực văn chương trong tương lai.

Nam sinh cho biết vô cùng biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người.

“Tôi đã quyết tâm sẽ chăm chỉ làm việc và học tập thật tốt. Nếu sau này có khả năng, tôi muốn đền đáp thành phố này. Đây thực sự là một nơi rất ấm áp”, Thang vĩ nói.