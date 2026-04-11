Khu vực ngã ba Cửa Rào (xã Tương Dương, Nghệ An) được bao quanh bởi núi cao, cộng hưởng với gió Lào khiến cái nóng nơi đây trở nên khắc nghiệt hơn.

Khoảng 11h ngày 11/4, không khí tại khu vực này đã trở nên rất oi bức. Trên quốc lộ 7 đoạn từ trung tâm UBND xã Tương Dương lên ngã ba Cửa Rào, lượng người qua lại thưa thớt. Người dân ra đường đều bịt kín từ đầu đến chân để tránh nắng.

Sống cạnh quốc lộ 7, bà Ngô Thị Dần (87 tuổi, trú bản Cửa Rào 2) cho biết cứ khoảng 2 giờ, gia đình lại tưới nước lên mặt đường trước nhà để hạ nhiệt và giảm bụi.

“Một tháng trước, gia đình phải bỏ ra gần 11 triệu đồng để đào giếng, nhằm chủ động chuẩn bị nước sinh hoạt trong mùa nắng nóng. Gần một tuần nay, trời nóng như đổ lửa, hôm nay đã đỡ hơn nhiều”, bà Dần nói.

Những người lao động ngoài trời bị thời tiết nắng nóng ảnh hưởng nhiều nhất. Tại bản Cửa Rào 1, anh Cường (thợ xây) phải trang bị thêm chiếc áo điều hòa khi thi công phần mái nhà. Dưới cái nắng như thiêu đốt, hơi nóng từ mái tôn bốc ngược lên khiến công việc của anh càng trở nên cực nhọc.

“Khoảng 9-10h, nắng đã quay quắt. Phải đến hơn 15h hơi nóng mới dịu bớt. Năm nào cũng vậy, nắng nóng như đổ lửa”, anh Cường chia sẻ.

Khoảng 11h30 cùng ngày, nhiệt độ thực đo ngoài trời lên tới 42 độ C. Các nhà dân đóng kín cửa, đường liên bản vắng bóng người.

Dưới sông Nậm Mộ, vợ chồng anh Lương Văn May (43 tuổi, trú bản Khe Ngậu) tranh thủ thu dọn dụng cụ để trở về trước khi nắng nóng đạt đỉnh. Sau cả buổi sáng vất vả, họ bắt được gần 1kg cá.

Anh May bị khuyết tật cánh tay phải, còn vợ là chị Kha Thị Vợi (50 tuổi) bị nặng tai. Hai vợ chồng bắt cá bằng các dụng cụ đơn giản.

Anh chia sẻ nếu bắt được nhiều cá thì sẽ bán với giá khoảng 150.000 đồng/kg, còn hôm nào bắt được ít sẽ mang về ăn. "Trời nắng nóng, không có việc gì thì chúng tôi ra sông, suối kiếm cái ăn qua ngày”, anh May vừa lau mồ hôi vừa nói.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nghệ An tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa giông cục bộ.

Tại Hà Tĩnh, đợt nắng nóng đầu hè cũng đang diễn ra gay gắt, có nơi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C.

Nắng nóng bao trùm khắp từ đô thị đến nông thôn, không khí oi bức kéo dài suốt nhiều giờ trong ngày. Dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, người lao động vẫn phải tiếp tục công việc mưu sinh ngoài trời.