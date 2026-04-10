Ngày 10/4, Công an xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) phối hợp Hạt kiểm lâm Quỳ Châu và Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu tổ chức thả một con rắn hổ mang chúa về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng thả rắn hổ mang chúa về môi trường tự nhiên. Ảnh: Công an xã Châu Bình

Trước đó, khoảng 21h ngày 8/4, ông Vi Văn Trung (trú tại bản Kẻ Móng, xã Châu Bình) phát hiện một con rắn lớn bò vào nhà. Để đảm bảo an toàn, ông đã vây bắt và nhốt con rắn này vào lồng sắt.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã nguy cấp, ông Trung chủ động liên hệ công an xã và lực lượng kiểm lâm để trình báo, bàn giao theo quy định.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là con rắn hổ mang chúa nặng 2,6kg, dài 2,6m, trong tình trạng khỏe mạnh, phản xạ tốt.

Rắn hổ mang chúa thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi hành vi khai thác, sử dụng loài này vì mục đích thương mại đều bị nghiêm cấm.