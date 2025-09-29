Hành trình lan tỏa yêu thương

Chuỗi 6 sự kiện đã mang đến hàng nghìn phần quà ý nghĩa, trong đó có các sản phẩm bỉm người lớn Sunmate, hỗ trợ thiết thực cho việc chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng đời sống của người cao tuổi. Song song với hoạt động trao tặng, chương trình còn tổ chức giao lưu văn nghệ, các buổi chia sẻ, giúp các cụ có thêm niềm vui, tinh thần lạc quan và cảm nhận được sự quan tâm từ cộng đồng.

Đại diện Sunmate chia sẻ: “Với Sunmate, người cao tuổi không chỉ là đối tượng khách hàng mà còn là những người thân trong gia đình. Các cụ xứng đáng được chăm sóc chu đáo và trân trọng. Chúng tôi tin rằng CSR không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là sợi dây gắn kết thương hiệu với cộng đồng, mang đến giá trị bền vững lâu dài”.

CSR - Chiến lược song hành cùng thương hiệu

Điểm khác biệt của chiến dịch “Chắp cánh lời tri ân” không chỉ nằm ở tính nhân văn, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Sunmate. Bằng việc triển khai hoạt động CSR tại Viện dưỡng lão Diên Hồng - một hệ thống chăm sóc người cao tuổi tiêu biểu - Sunmate đã khẳng định hình ảnh thương hiệu gần gũi, gắn bó với cộng đồng, đồng thời tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.

“Trong bối cảnh thị trường tã bỉm dành cho người cao tuổi ngày càng đa dạng, các chương trình CSR chính là điểm nhấn giúp thương hiệu xây dựng niềm tin và củng cố chỗ đứng. Thực tế, sau chuỗi 6 sự kiện, mức độ nhận diện Sunmate tại khu vực phía Bắc đã tăng rõ rệt, đồng thời ghi nhận sự gắn bó cao hơn từ phía người tiêu dùng và đối tác”, đại diện Sunmate cho biết.

Gắn kết cộng đồng - Hướng tới phát triển bền vững

Theo các chuyên gia, CSR ngày nay không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Sunmate đã cho thấy điều này khi kết hợp thành công giữa trách nhiệm xã hội và định vị thương hiệu.

Đại diện Sunmate khẳng định: “Hành trình “Chắp cánh lời tri ân” chính là minh chứng cho cam kết lâu dài: đồng hành cùng người cao tuổi, đồng thời thúc đẩy giá trị nhân văn song hành với kinh doanh”.

Đại diện Viện dưỡng lão Diên Hồng cũng bày tỏ: “Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và đồng hành của Sunmate. Những phần quà và hoạt động mà chương trình mang lại không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn cho các cụ”.

Khép lại chuỗi sự kiện, Sunmate tiếp tục định vị mình không chỉ là nhãn hàng bỉm người lớn chất lượng, mà còn là thương hiệu đồng hành cùng cộng đồng. Trong thời gian tới, Sunmate đặt mục tiêu mở rộng các hoạt động CSR, tập trung vào lĩnh vực người cao tuổi và an sinh xã hội, nhằm kiến tạo một hình ảnh thương hiệu nhân văn, bền vững và khác biệt trên thị trường.

Với phương châm “Chăm sóc bằng yêu thương”, Sunmate khẳng định CSR sẽ luôn là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển. Thương hiệu không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng, mà còn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, để mỗi bước phát triển đều gắn liền với sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội.

Bích Đào