Chuyên gia dinh dưỡng Lão Cô (Trung Quốc) cho biết, một nghiên cứu về những người trên 95 tuổi phát hiện họ có 4 bí quyết sống thọ, bao gồm: Ăn ít muối, hơi thừa cân, tập thể dục đều đặn và ngủ ngon. Đặc biệt về cân nặng, nghiên cứu cho thấy người già quá gầy có nguy cơ mất khả năng tự chăm sóc hoặc tử vong cao hơn trong khi người hơi thừa cân lại được bảo vệ tốt hơn.

Lão Cô chia sẻ trên trang cá nhân rằng ngoài yếu tố di truyền, chế độ ăn uống, quản lý cân nặng và lối sống cũng có thể là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến tuổi thọ. Một thống kê tổng quan gần đây dựa trên 34 công trình nghiên cứu trên toàn thế giới, phân tích những người từ 95 tuổi trở lên (bao gồm cả người sống trăm tuổi), cho thấy họ có 4 điểm chung:

1. Ăn ít muối

Chế độ ăn thực phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, đa dạng và tiêu thụ ít muối là yếu tố quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ. Một số nghiên cứu ghi nhận người sống trăm tuổi tiêu thụ trung bình khoảng 1.648mg natri mỗi ngày, đáp ứng khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là dưới 2.000mg/ngày. Ở đảo trường thọ Okinawa (Nhật Bản), chế độ ăn truyền thống chỉ chứa khoảng 1.113mg natri mỗi ngày. Ăn quá nhiều muối có liên quan đến chứng mất trí nhớ và tăng nguy cơ tử vong.

Những người chăm vận động có xu hướng sống thọ khỏe mạnh. Ảnh: Hoàng Hà

2. Hơi thừa cân

Theo China Times, người già quá gầy dễ bị suy giảm chức năng hoặc tử vong. Ngược lại, những người hơi thừa cân có khả năng duy trì chức năng sống tốt hơn. Điều này nhắc nhở rằng “tuổi già không nên quá gầy”. Thay vì theo đuổi sự gầy gò một cách cực đoan, mọi người nên duy trì cân nặng ổn định và hợp lý. Bạn cũng cần chú ý nếu cân nặng giảm bất thường trong thời gian ngắn.

3. Sống chậm và có vận động

Hơn 70% những người trên 100 tuổi cư trú tại các vùng nông thôn. Các chuyên gia cho rằng nhịp sống chậm rãi, môi trường tự nhiên trong lành cùng sự gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên trong cộng đồng nông thôn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ và duy trì sức khỏe tinh thần.

Ngoài ra, khoảng 23% người cao tuổi vẫn duy trì thói quen vận động hằng ngày, dù chỉ là những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ hoặc làm vườn. Thói quen này giúp họ giữ được sự dẻo dai, cải thiện tuần hoàn máu và duy trì chức năng vận động, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.

4. Ngủ ngon và đủ giấc

68% người trên trăm tuổi hài lòng với chất lượng giấc ngủ của họ. Ngủ ngon được chứng minh có thể kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh, thậm chí giúp sống thêm 6 năm không bệnh tật.

Chuyên gia Lão Cô nhấn mạnh rằng, ngoài yếu tố di truyền, những đặc điểm trên chính là bí quyết để người trăm tuổi vừa sống lâu vừa khỏe mạnh. Sống lâu là một phúc lành, nhưng sống khỏe mới là điều quan trọng nhất.