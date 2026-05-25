Từ vùng đất Chăm Pa đến “trái tim Onsen” giữa lòng đô thị

Ít ai biết, Nha Trang (Khánh Hòa) ngày nay từng nằm trong không gian văn hóa Chăm Pa cổ, nơi cư dân phát triển mạnh dọc theo các cửa sông và hệ thủy lộ ven biển. Những cộng đồng cư dân ven sông, gần nguồn nước tự nhiên từ lâu đã hình thành lối sống đề cao sự cân bằng giữa con người và môi trường sống.

Điều thú vị là tinh thần ấy tương đồng sâu sắc với triết lý Onsen của Nhật Bản, nơi việc ngâm mình trong khoáng nóng không đơn thuần là thư giãn, mà được xem như nghi thức chữa lành thân - tâm - trí.

Sự xuất hiện của Clubhouse Onsen tại Charmora City như sự tiếp nối giữa tinh thần trị liệu phương Đông hiện đại và chiều sâu văn hóa bản địa vốn đã hiện hữu hàng trăm năm trên vùng đất Nam Nha Trang. Với định vị "Thành phố đảo quốc tế”, dự án Charmora City được quy hoạch thành ba đảo chức năng: Capital Island (đảo hành chính), Festival Island (đảo vui chơi giải trí) và Elite Island (đảo an cư).

Nằm tại trung tâm phân khu Onsen 3 - quỹ căn sở hữu lâu dài cuối cùng tại đảo an cư, tổ hợp Clubhouse Onsen ven sông rộng hơn 3.000m2 được xem là “trái tim” của toàn dự án. Đây là mô hình hiếm hoi tại Nha Trang đưa nghệ thuật tắm khoáng chuẩn Nhật Bản vào ngay bên trong không gian đô thị all-in-one.

Chia sẻ về giá trị độc bản này, anh Bùi Đăng Nghĩa - Tổng Giám đốc SRT Việt Nam nhận định: “Ở dự án Charmora City có một yếu tố đặc biệt, đấy là Onsen - khai thác được nguồn khoáng tự nhiên tại chính nơi đây. Thành phần Silic trong khoáng nóng có tác dụng làm đẹp, hỗ trợ hồi phục cơ xương khớp hay chữa lành vết thương... mang đến một sản phẩm khác biệt, giúp khách hàng được chăm sóc sức khỏe, trị liệu mỗi ngày.”

Kiến trúc Clubhouse được thiết kế như một hành trình chăm sóc sức khỏe nhiều tầng cảm xúc. Tại tầng 1 là phân khu Onsen thuần khiết với đầy đủ bể nóng - lạnh, khu xông khô, xông ướt và chuỗi hồ ngâm ngoài trời phủ sương mờ.

Song giá trị lớn nhất của không gian nằm ở cảm giác “được chữa lành” khi ngâm mình giữa thiên nhiên ven sông Quán Trường. Bao quanh Clubhouse là hệ thống công viên cảnh quan, đập sinh thái và hệ cây xanh ven mặt nước tạo nên vi khí hậu mát lành quanh năm. Ấn tượng hơn, trên tổng quy hoạch sinh thái rộng 227ha, dự án dành tới 47ha cho cây xanh và 60ha mặt nước, khẳng định vị thế một đô thị sinh thái bền vững.

Khu vực tầng 2 là một quy trình thư giãn với hệ spa VIP, jacuzzi chuyên dụng và nhà hàng cao cấp. Toàn bộ chuỗi tiện ích được vận hành như một mô hình chăm sóc sức khỏe khép kín, cho phép cư dân tái tạo năng lượng mà không cần rời khỏi khu đô thị.

Sống chữa lành tại Nam Nha Trang

Để hoàn thiện trải nghiệm sống chữa lành, dự án còn chú trọng tạo dựng không gian mang chiều sâu văn hóa và cảm xúc bản địa. Kiến trúc mang cảm hứng Champa đương đại do Broadway Malyan phát triển với những đường nét mềm mại, hệ mái gỗ mộc cùng nhiều khoảng mở lớn hướng sông, kết hợp hoàn hảo với nét thanh lịch Pháp cổ và ngôn ngữ hiện đại tối giản, tạo nên không gian vừa mang tinh thần nghỉ dưỡng quốc tế, lại giữ được chiều sâu bản địa đặc trưng.

Đặc biệt, trải nghiệm khoáng nóng tại Charmora City còn được bảo chứng bởi Sun Group - đơn vị ghi dấu ấn với Yoko Onsen Quang Hanh, tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng nổi bật tại Quảng Ninh. Kinh nghiệm vận hành Onsen chuẩn Nhật cùng hệ công nghệ lọc hiện đại giúp loại bỏ tạp chất nhưng vẫn giữ trọn vi khoáng tự nhiên trong nguồn nước, đảm bảo giá trị trị liệu và thư giãn cao cấp.

Nhờ vị trí liền kề Festival Island - nơi quy tụ quảng trường trung tâm 5,2ha, show diễn nhạc nước, pháo hoa và chợ đêm VUI Fest, cư dân có thể tận hưởng hai trạng thái sống đối lập chỉ trong vài bước chân: một bên là không gian chữa lành tĩnh tại ven sông, một bên là nhịp sống lễ hội, giải trí đêm sôi động của Nam Nha Trang. Với pháp lý sở hữu lâu dài cùng loạt chính sách ưu việt như chiết khấu 3%, hỗ trợ lãi suất lên đến 30 tháng và tiến độ thanh toán giãn cách 48 tháng, Onsen 3 không chỉ là "First Home" lý tưởng mà còn là tài sản truyền đời giá trị cho những chủ nhân tinh hoa.

Giữa bối cảnh đô thị ngày càng áp lực và thiếu khoảng thở, Charmora City đang cho thấy một xu hướng sống mới: nơi giá trị của bất động sản không chỉ nằm ở vị trí hay tiện ích mà còn ở khả năng giúp con người phục hồi năng lượng- bắt đầu từ chính dòng nước khoáng trị liệu, thiên nhiên ven sông và chiều sâu văn hóa của vùng đất.

(Nguồn: Sun Group)