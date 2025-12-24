Giữ biển trong tim, cuộc sống căng mình cùng sóng gió

Việt Nam sở hữu đường bờ biển dài hơn 3.260km, nơi những làng chài ven biển tạo nên một bức tranh sinh động, vừa mạnh mẽ vừa đời thường. Bình minh trên biển bắt đầu bằng tiếng máy ghe trở về bến, mùi muối mặn lẫn trong gió, những dáng người rắn rỏi quen thuộc với sóng to gió lớn. Ở đó, lao động vất vả đan xen cùng những sinh hoạt cộng đồng giản dị, tạo nên nhịp sống rất riêng của vùng duyên hải.

Ngư dân tất bật mỗi sáng cho chuyến ra khơi thành công. Nguồn: Bivina

Sống cùng biển, mỗi chuyến ra khơi là một lần đối diện thử thách. Có những ngày biển êm, nước xanh trong đến tận chân trời; nhưng cũng có lúc sóng dồn dập, gió mạnh quất vào mạn thuyền. Chính trong điều kiện khắc nghiệt ấy, con người xứ biển được tôi luyện qua năm tháng để hình thành một “chất biển” rất riêng: kiên cường, bền bỉ và không dễ khuất phục.

Người miền biển vẫn luôn cần mẫn và bền bỉ với công việc mỗi ngày. Nguồn: Bivina

Với nhiều ngư dân, biển đã gắn bó từ thuở ấu thơ. Họ lớn lên cùng tiếng sóng, theo cha anh ra khơi từ khi còn rất trẻ. Những rủi ro, hiểm nguy là điều khó tránh, nhưng bám biển đã trở thành lựa chọn tự nhiên, bởi đó là kế sinh nhai, là quê hương, là một phần máu thịt. Con thuyền lênh đênh giữa biển khơi không chỉ chở theo mẻ cá, mà còn là niềm tin, hy vọng của cả gia đình nơi đất liền.

“Chất biển” thể hiện rõ nhất trong những khoảnh khắc đối mặt gian nguy. Giữa màn đêm mịt mù, ánh đèn hải đăng le lói từ xa là tín hiệu của sự an tâm, của ngày trở về. Dẫu có những chuyến đi không trọn vẹn, người dân biển vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan, nụ cười hiền hậu, sẵn sàng bắt đầu lại sau mỗi lần sóng gió.

Điều giữ họ ở lại với biển không chỉ là sự quen thuộc với khó khăn, mà còn là tình yêu dành cho nghề, cho quê hương và mong muốn gìn giữ cội nguồn bao đời. Trước những đổi thay của môi trường và nghề cá, người dân miền biển chủ động thích nghi, cải tiến ngư cụ, học hỏi kỹ thuật mới để tiếp tục bám biển, giữ lấy tương lai cho thế hệ sau.

Biển cũng dạy họ cách sống: lắng nghe gió để đoán bão, nhìn màu nước để tìm luồng cá, dựa vào con trăng để tính con nước. Những kinh nghiệm truyền đời ấy không chỉ là kỹ năng mưu sinh, mà còn hun đúc tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Trong gian khó, “đồng thuyền, đồng bạn” trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, giúp người dân xứ biển vững vàng trước mọi biến động.

Bivina - Người bạn đồng hành tôn vinh tinh thần biển

Gần 30 năm hiện diện tại các vùng ven biển, Bivina dần trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống của người dân nơi đây. Không chỉ xuất hiện trong những buổi quây quần sau chuyến biển, thương hiệu này gắn bó một cách lặng lẽ, gần gũi, như chính nhịp sống giản dị của miền duyên hải.

Những buổi chiều ghe thuyền cập bến, lưới cá được phơi dọc bãi, người dân làng chài quây quần trò chuyện, chia sẻ câu chuyện biển khơi. Trong những khoảnh khắc ấy, Bivina hiện diện như một chất xúc tác kết nối, góp phần làm ấm thêm tình làng nghĩa xóm sau những ngày lao động vất vả.

Ngư dân “khoe thành tích” sau buổi ra khơi thành công. Nguồn: Bivina

Không dừng lại ở sự hiện diện quen thuộc, thương hiệu còn thể hiện tinh thần đồng hành, cổ vũ người dân trên hành trình bám biển. Nhân dịp Tết đang đến gần, Bivina giới thiệu diện mạo mới của Bivina Export, mang phong cách hiện đại, mạnh mẽ hơn, hướng đến tinh thần hiên ngang và ý chí bền bỉ của người dân miền biển.

Những lon bia mát lạnh cùng vị bia êm đằm, sảng khoái của Bivina là người bạn đồng hành quen thuộc trong những chuyến ra khơi của người dân miền biển. Nguồn: Bivina

Điểm nhấn của thiết kế là hình ảnh ngọn hải đăng - biểu tượng của sự vững vàng giữa biển khơi, lấy cảm hứng từ chính tinh thần kiên cường của con người duyên hải. Ngọn hải đăng với ngôi sao vàng trên đỉnh thể hiện niềm tự hào và khát vọng vươn lên, trong khi những đường nét sóng bạc mềm mại gợi nhắc sức sống bền bỉ của biển cả. Các yếu tố nhận diện quen thuộc được giữ lại như lời khẳng định về sự tin cậy đã được xây dựng qua nhiều năm.

Bivina trong diện mạo Tết mới

Diện mạo Tết mới của Bivina mang theo thông điệp về “lộc biển” - những điều tốt lành mà người dân miền biển luôn tin sẽ đến sau những ngày sóng dữ. Đó là niềm tin, hy vọng và sự vững vàng cho một năm mới. Thông qua dấu ấn này, Bivina gửi gắm lời chúc khởi đầu tích cực, tiếp thêm động lực để cộng đồng miền biển vững bước trước những hành trình phía trước.

Bích Đào