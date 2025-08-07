Theo OpenAI, họ không cố gắng tối đa hóa thời gian người dùng tương tác với ChatGPT, mà thay vào đó muốn biến nó thành một công cụ hữu ích, giúp người dùng giải quyết vấn đề và sau đó tiếp tục công việc của mình.

Trong khi nhiều nền tảng theo đuổi sự chú ý của người dùng, thường bằng cách tích hợp các tính năng gây nghiện, OpenAI cho biết họ tập trung vào việc xây dựng một trợ lý thực sự hữu ích, tôn trọng thời gian của bạn.

Điều này có nghĩa là ChatGPT sẽ không cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện một cách vô cớ. Thay vào đó, nó đang được định hình thành một công cụ giúp bạn giải quyết vấn đề, học hỏi điều gì đó mới hoặc hoàn thành một nhiệm vụ, và sau đó giúp bạn quay lại với công việc thường ngày.

Cách tiếp cận này phản ánh những cập nhật gần đây như Chế độ học tập (Study Mode) và Trợ lý ChatGPT (ChatGPT Agent). Cả hai đều được thiết kế để hoàn thành công việc hơn là để giải trí.

Với cách tiếp cận này, OpenAI định hướng ChatGPT hữu ích hơn là “bám dính” người dùng.

ChatGPT từ nay hỗ trợ con người hiệu quả hơn thay vì nói "chuyện phiếm" với người dùng. Ảnh: Bloomberg

Thay vì hoạt động giống như một ứng dụng mạng xã hội muốn bạn nán lại, ChatGPT đang được tinh chỉnh để hành xử giống một trợ lý thực sự, đưa ra câu trả lời, cấu trúc và sự hỗ trợ mà không kéo bạn vào một vòng xoáy trò chuyện không hồi kết.

Ở hậu trường, OpenAI đang kết hợp phản hồi từ các nhóm Superalignment và Preparedness, cùng với các đánh giá về độ tin cậy và an toàn, để đảm bảo trợ lý trở nên minh bạch hơn, ít “nịnh hót” hơn và biết khi nào cần súc tích.

OpenAI cũng thừa nhận rằng mọi người sử dụng ChatGPT theo những cách khác nhau: một số muốn tốc độ, số khác muốn chiều sâu; một số thích trò chuyện vui vẻ, số khác muốn câu trả lời thẳng thắn.

Mục tiêu là cải thiện các cài đặt mặc định trong khi vẫn cho phép người dùng tùy chỉnh, nhưng không phải đánh đổi bằng sự rõ ràng hay gánh nặng tinh thần.

Điều này có ý nghĩa gì với người dùng?

Nếu bạn sử dụng ChatGPT để học tập, viết lách, lên kế hoạch hoặc làm việc, bạn có thể sớm nhận thấy: Phản hồi tập trung hơn; Ít lời nói thừa thãi hoặc những câu chuyện phiếm; Khả năng hoàn thành tác vụ và tóm tắt thông minh hơn; Tương tác ngắn gọn và hiệu quả hơn khi cần.

Sự thay đổi của OpenAI là một phần của xu hướng rộng lớn hơn hướng tới AI lấy con người làm trung tâm - những công cụ hỗ trợ công việc và cuộc sống của bạn mà không đòi hỏi sự chú ý.

Tầm nhìn được xác định lại của công ty cho ChatGPT rất đơn giản: giúp mọi người nhiều hơn, làm họ phân tâm ít hơn.

(Theo Tom’s Guide)