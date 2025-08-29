Các vùng màu hồng đã sáp nhập với Nga. Ảnh: BBC

Tờ Politico dẫn lời 5 nhà ngoại giao châu Âu giấu tên cho biết, đề xuất lập vùng đệm là một trong số nhiều đề xuất mà các quan chức quân sự và dân sự châu Âu đang xem xét cho kịch bản hậu xung đột hoặc ngừng bắn ở Ukraine. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thống nhất về độ sâu thực tế của vùng đệm và hiện chưa rõ liệu Kiev có chấp nhận kế hoạch này hay không vì nó có thể đi kèm với các nhượng bộ về lãnh thổ. Mỹ dường như không tham gia vào các cuộc thảo luận về vùng đệm.

Một số nước châu Âu cho rằng, một vùng đệm có thể gây hại nhiều hơn lợi và khiến các thành phố của Ukraine có nguy cơ bị Nga tấn công cao hơn.

Hai quan chức ngoại giao châu Âu cho hay, quân Pháp và Anh dự kiến chiếm đa số trong lực lượng gìn giữa hòa bình. Lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu sẽ không chỉ tuần tra khu vực phi quân sự được đề xuất mà còn huấn luyện quân đội Ukraine.

Số lượng quân nhân cần thiết để tuần tra biên giới cũng vẫn là một mối quan ngại. Các quan chức châu Âu đang thảo luận về việc tăng từ 4.000 lên khoảng 60.000 quân. Tuy nhiên, các quốc gia vẫn chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại phát biểu về sự hiện diện tiềm tàng của quân đội Mỹ.

Tổng thống Putin và các quan chức Nga trước đó cho biết, họ đang nỗ lực tạo ra một vùng đệm dọc biên giới Nga và Ukraine, làm gia tăng khoảng cách giữa lực lượng pháo binh và máy bay không người lái giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, chưa có thông tin chi tiết nào về những đề xuất trên được đưa ra.